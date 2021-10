‘BOŽIĆ NEĆETE DOČEKATI ŽIVI’: Osuđen očajnik koji je Markotić, Capaku i Berošu slao zastrašujuće poruke!

Autor: Daniel Radman

Na dvije godine i četiri godine zatvora osuđen je, zasad nepravomoćno, 36-godišnji B.Š koji je pokušao iznuđivati Alemku Markotić, Krunoslava Capaka i Vilija Beroša!

Inače, riječ je o poduzetniku, medicinskom tehničaru po struci, koji uz hrvatsko ima i slovensko državljanstvo. I od prije je poznat pravosuđu, naime tri put je osuđivan zbog prevara na uvjetne kazne, a sad će mu osim zatvorske kazne sjesti na račun i sudski troškovi koji se procijenjuju na nešto više od 10.000 kuna, javlja Jutarnji list.

S obzirom na visinu kazne neće odmah u zatvor, skroz do pravomoćnosti presude, no iza rešetaka je, i to u istražnom zatvoru, bio još od listopada.

“Božić nećete dočekati živi”

Na sudu je prvotno odbacio krivnju, no kasnije je promijenio mišljenje pa je priznao grijehe. Bio je ogorčen jer, kaže, nije mogao vidjeti dijete koje živi u Sloveniji s majkom.

On je na e-mail članova Stožera poslao zastrašujuće poruke, “Pazite što i kako radite i odlučujete. Ukoliko napravite grešku, Božić nećete dočekati živi” te ih je još tražio 100.000 eura u kriptovaluti.