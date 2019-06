BOSANSKI GLUMAC ŠOKIRAO STANKOVIĆA! ‘HOS je bio plemenita postrojba, a Blaž Kraljević heroj! Nije ih UDBA džabe ubijala!’

Autor: Snježana Vučković

Bosanskohercegovački glumac s hrvatskim državljanstvom Emir Hadžihafizbegović, bio je današnji gost Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u dva.

Ova emisija bila je jedna od burnijih, iako je počela vrlo mirno i pitomo.

Ne želim biti ‘zombie’… zato sam politički aktivan

Gost je najprije objasnio je što se u njegovom životu promijenilo u posljednjih 12 godina otkako je posljednji put gostovao u ovoj emisiji:

“Svakog dana stječe se novo iskustvo… Vodim jedno kazalište, odigrao sam u 20 filmova, 40 premijera, 2000 kazališnih izvedbi, djeca su mi odrasla…”, kazao je nakon čega je objasnio razloge svog političkog angažmana:

“Svaki misleći čovjek treba razmišljati o politici”, kazao je Hadžihafizbegović, te se prisjetio poruke koju je Rober de Niro odaslao sa sarajevskog festivala. Podsjetio je i na Sean Penna, Meryl Strep…

“Izabrao sam ‘sikiraciju’ i nisam želio pripasti ‘zombi’ kategoriji… Radi se o sudbini naše djece. Moj politički angažman nije odvojen od umjetničkog.

O napadu na Thompsona:

“Iskren čovjek govori uvijek iskreno, pametan u pravi čas. Taj ‘heroj nacije’ uopće nije bio tema…Rekao sam da bi ga Isus zabranio da je živ jer je on suosjećanje, opraštanje i milost. No, zaista ne želim polemizirati sa ‘herojem nacije’ u ovoj emisiji, ali ispričavam se mojim hrvatskim prijateljima jer nisam mislio na njih. Marko se meni nije ni obratio ali se javio ovaj ‘polusvijet’ iza ‘klozetskih vrata’. Neću polemizirati s njima jer mi i sad po portalima jebu balijsku majku… U tim svojim monstruoznim porukama tražili su da vratim hrvatsko državljanstvo, ali to je moja zasluga, ja to nisam kupio ispod šanka.”

Voditelj je zaključio da se njegov gost uzalud trudi jer je takvim “hejterima” važno samo prezime Hadžihafizbegović, a zatim su se dotakli glumčeve podrške Željku Komšiću:

“Komšić je bio branitelj Sarajeva i dobitnik Zlatnog ljiljana iako je Hrvat. Izuzetno je pošten… Kako možete očekivati da damo podršku Čoviću koji je bio na dodijeli ordena generalu koji je granatirao Sarajevo?”, kazao je.

Iznenadio stavom o HOS-u

Doznali smo i da je gost emisije veliki prijatelj s braćim Mamić, kao i Antom Prkačinom:

“HOS je bio plemenita postrojba i nije UDBA bez obzira pobila tu ekipu, Kraljevića i ostale. Kraljević je bio heroj”, kazao je Emir Hadžihafizbegović kojeh je voditelj drsko prekinuo, a zatim napao tvrdnjom da postoji njegova slika na kojoj pozira sa tri prsta u zraku:

“Meni je pedeset članova obitelji pobijeno u Srebrenici, kakva tri prsta, jeste li vi normalni?? Pokažite mi tu sliku! Pa, tako i ja mogu reći kako postoji vaša slika kako u maksimirskoj šumi napadate maloljetnicu! To su gluposti”, podvukao je nervozno gost zatražeći da se pozabave temom kulture.

Voditelj ga je ipak suočio s fotografijom, za koju je glumac ustvrdio kako je snimljena u Tuzli i kako su podignuta tri prsta izvučena iz konteksta.

Nakon toga, Hadžihafizbegović se prisjetio “Audicije” i svog lika Bogoljuba Šaulića.

“Sada ga gledaju i neke nove generacije u novom izdanju. Sjećam se naših nastupa u Lisinskom 80-tih… Ta je predstava bila fenomen jer najteže je nasmijati ljude”.

Hadžihafizbegović je rado i ponosno govorio o predstavi “Žaba” u kojoj glumi ptsp-ovca, a potvrdio je i da glavni junak donosi elemente iz njegovog privatnog života.

“Abdulah Sidram mi je rekao da prestanem glumiti Zeku iz predstave jer mi nakon toga nije dobro… Skoči mi šećer, preduboko to proživljavam”.

Najavio je i film o Srebrnici u kojem će on osobno glumiti Joku četnika, a od tog se filma, kazao je, očekuje puno.

Emir Hadžihafizbegović je za kraj pročitao prekrasnu pjesmu o Bosni koju je napisala djevojčica Aleksandra iz Bosanske Gradiške.