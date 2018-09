BORZAN STAVILA KARTE NA STOL: ‘U komunikaciji smo s Komadinom, Bernardić mora otići’

Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu i članica Predsjedništva SDP-a komentira je stanje u stranci za N1.

Borzan je upozorila da je na Davor Bernardić na sjednici Glavnog odbora imao tijesnu većinu te da će se vidjeti što će se događati u budućnosti. On za sebe voli reći da je dijete stranke i Borzan i njeni istomišljenici očekuju da sam podnese ostavku.

“Nitko ne želi Davora Bernardića potopiti, on je bio pola života u SDP-u, predsjednik GO Zagreb, predsjednik skupštine. Nitko ne kaže da treba biti obrisan, treba se prema njemu ljudski ponašati”, izjavila je Borzan dodavši da su njegovi suradnici ključni te da su u kontaktu sa Zlatkom Komadinom.

“Nitko sa mnom nije razgovarao o tome. U principu, to je bilo nešto što smo od početka govorili. Htjeli smo naći kritičnu masu u Predsjedništvu da se postignu neke promjene. Bili smo spremni da nam članovi pokažu palac dolje. Do sada kritične mase nije bilo, je li stvorena, ja se nadam da jest”, osvrnula se poznata europarlamentarka na ideju da cijelo Predsjedništvo kolektivno da ostavku

Komentirala je i želju Davora Bernardića da postane šef kluba zastupnika SDP-a. “Došli smo do ekstremne situacije. Predsjedništvo je donijelo odluku, sada bi bilo apsurdno da donese drugu. Ideja da Davor Bernardić bude predsjednik kluba nije naišla na odobravanje. bilo bi logično da je otpočetka uzeo konce u svoje ruke, no to se nije dogodilo… Što bi napravili da vam kao predsjednici stranke vaši kolege kažu da vas ne žele? Ili ćete odustati ili ćete ići u ekstremne mjere protiv tih kolega”, rekla je Borzan.

“Smatram da svaki organizam kad dođe do krajnje granice razvija mehanizme samoobrane, a ne destrukcije. Sastanak u Kamanju daje ljudima vjeru da možemo biti što smo nekad bili, a to je da nam se ljudi obraćaju kad je najgora situacija. SDP je preuzimao vlast kad je Hrvatska bila na dnu Teško je staviti se u nečiju glavu, ja znam što bih napravila u toj situaciji. Da sam izabrana prema pravilima koje smo propisali, da smatram da nisam napravila ništa loše… da se stranka dijeli, ja se s tim ne bih mogla nositi. Biti upisana u povijest kao ona koja je dovela do raskola stranke”, objasnila je zašto je optimistična.

“Osobno mi je žao što je kolega Glavašević otišao…Meni je osobno žao, ali važnije je da je to politički jako loše za stranku jer je Glavašević istaknut u javnosti. Smatram da je izuzetno važno ostati i boriti se. Najlakše je otići i reći – meni se ovdje ne sviđa. Ja sam u SDP-u 20 godina i nisam spremna zbog jednog detalja napustiti stranku. Nije sve nepopravljivo. Kad izgubite povjerenje teško ga je vratiti, ali stanje je jako promjenjivo”, smatra Borzan.

“Kao društvo se bavimo krivim temama, postoje određene skupine u društvu koje nas vuku na dno kojima podilazi i Vlada. Građanima je toga preko glave, izuzetno je važno da se aktiviraju pojedinci koji misle napredno i koji mogu dati doprinos društvu da krene naprijed. Po dnu se gibamo. Oni su dužni aktivirati se, najlakše je sjediti kuće i stiskati lajkove. Ono što me smeta, kad bi napravili istraživanje među SDP-om i tim drugim ljudima kakvo bi društvo htjeli, dobili bi identične odgovore. Vlada sujeta, ljevica je puna individualaca koji ne rade timski, to desnica iskorištava. SDP je okupljao takve ljude, bitno je da sklopimo glave, a ne da postanemo salonski političari, promišljamo što treba, a Vlada radi što hoće… Meni kolege iz HDZ-a kažu da im nedostaje oporba kako bi država funkcionirala kako treba. Ne mogu novinari biti najveća oporba u državi”, rekla je Borzan.

Biljana Borzan osvrnula se i na bivšeg SDP-ovca Zdravka Ronka koji je najavio da će podržati većinu kako bi spriječio koaliciju HDZ-a i SDP-a.

“Onaj tko ne pozna Ronka mogao bi misliti da je prodana duša, ja ga poznajem bolje od mnogih kolega u stranci. On je vrlo srčan čovjek, iz njega govori silan bijes. Kada iz tebe govori bijes, onda vučeš poteze koji javnosti izgledaju neobični. To je odraz dugogodišnjeg bijesa, on je prije nekoliko godina tražio izbacivanje Davora Bernardića iz stranke. Ne odobravam da netko iz SDP-a sada bude dio vladajuće većine, ali pokušavam naći racionalan razlog”, pručila je Borzan dodavši da nije Bernardić jedni krivac za stanje u stranci.

“Nama treba reset, prilika da se izabere rukovodstvo koje že sve to okupit, smiriti tenzije i pokazati da su svi dobrodošli”, poručila je SDP-ova zastupnica.

U javnosti, posebno kod birača SDP-a, se stvorio stav kako je ona prava osoba za novu predsjednicu SDP-a.

“Drago mi je da su ljudi u meni prepoznali osobu koja se iskreno i do kraja bori za građane i njihova prava. Da se onaj koji se osjeća obespravljenim i diskriminiranim obraća ljevici”, rekla je Borzan no nije htjela jasno odgovoriti na pitanje hoće li se kandidirati.

“Moj život se pokazao da sve što sam planirala, dogodilo mi se suprotno. Naučila sam ne planirati unaprijed. U politici su stvari jako dinamične. Nismo u procesu izbora još uvijek. Kada se to dogodi možemo vidjeti tko je ta osoba. Ja nisam spremna isticati kandidature. To je kukurikanje prije reda. Nije u redu da to ja ističem niti da nekoga od kolega ističem jer bi mogla izgorjeti ta osoba”, rekla je Borzan i odgovorila na pitanje bi li bila dobra predsjednica.

“Kad sam došla na čelo osječkog SDP-a bili smo na 12 posto… Kad sam otišla s čela osječkog SDP-a mi smo obnašali drugi mandat na vlasti, naša lista je bila najjača lista u gradu. Kad sam preuzela bila je dosta podijeljena organizacija, do te mjere da se gledalo tko s kim sjedi na kavama… To je bilo strašno, no sve se s vremenom popravilo”, poručila je.