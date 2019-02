BORZAN NEZADOVOLJNA! ‘Tajani nije dostojan svoje funkcije!’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska zastupnica u europskom parlamentu, Biljana Borzan, nije zadovoljna isprikom predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija.

“Radi se o tome da je gospodin Tajani potpisao pismo koje će se komunicirati samo u Hrvatskoj i Sloveniji”, komentirala je za N1.

“Osobno meni to nije dovoljno jer su izrečene izuzetno teške riječi i nažalost poslao je jednu poruku koja će dugoročno utjecati na talijansku te hrvatsku i slovensku javnost. Osobno sam mišljenja da se nad njim treba i dalje vršiti priotisak, peticiju je potpisalo već 2000 ljudi, istaknutih pojediaca iz Slovnije i Hrvatske. Ne mogu reći što će se konkretno dogoditi, hoće li se stati ili ići dalje. Ja osjećam da sam u pravu, da Tajani nije dostajan funkcije i nažalost ono što se priča, da bi ga Pučani mogli ponovno kandidrati mislim da se s ovime do kraja zakopao i da to ne dolazi u obzir”, rekla je Borzan.

Teško joj je reći hoće li imati većinu za njegovu smjenu.