Boris Milošević: ‘Nerealno je očekivati da će do iduće zime svi ljudi iz kontejnera biti u svojim kućama’

Autor: Dnevno

“Kad sagledam pitanje obnove, pokušavam biti maksimalno racionalan i objektivan, no teško je jer preko Stožera sudjelujem u cijelom procesu. Pokušavam sagledati s kojim smo se problemima suočavali i mogu reći da sam zadovoljan dijelom posla koji smo napravili, brojem uklonjenih objekata i s nekonstrukcijskom obnovom, koliko god to netko podcjenjivao. Mislio sam da možda nećemo dosegnuti broj od 1000 završenih kuća do kraja godine, a mi smo premašili taj broj. Ono što mi nedostaje jest to što nismo započeli izgradnju zamjenskih kuća. Da smo započeli s tim poslom, bar desetak kuća, onda bih mogao reći da sam zadovoljan, ovako posao nije zaokružen”, rekao je potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević tportalu.

Naglasio je kako je sa žutom i crvenom naljepnicom više od 13 tisuća objekata, iako nisu to sve obiteljske stambene kuće, a negdje je jedna naljepnica, a zapravo se radi o višestambenim zgradama. Što se tiče Sisačko-moslavačke županije 9.500 zahtjeva je za obnovu koje treba obraditi i odlučiti o njihovoj opravdanosti te razlučiti što treba konstrukcijski obnoviti, a gdje uklanjati i graditi novu kuću.

“Do sada nam je prioritet bilo uklanjanje objekata opasnih po život i nekonstrukcijska obnova. Sada su završeni prvi natječaji i ubrzo očekujemo i prve ugovore s izvođačima radova za izgradnju novih kuća. Osim toga, 30. prosinca 2021. iz Fonda solidarnosti stigla je uplata punog iznosa odobrenog za petrinjski potres, a 5. siječnja su već raspisani javni pozivi za korištenje tih sredstava. Nova 2022. godina će biti godina obnove”, rekao je.

Na upit može li Vlada obećati da će ljudi koji su trenutno u kontejnerima sljedeću zimu dočekati u svojim kućama kaže: “Mogu obećati da dio ljudi neće biti u kontejnerima i da će ljudi koji su u kontejnerima i nemaju drugog smještaja biti prioritet. Svi neće biti u svojim kućama, to je nerealno očekivati. Jasno mi je da koliko god ubrzamo rješavanje obnove, nećemo ispuniti očekivanja javnosti i ljudi.”

Također je naglasio da Horvat kao resorni ministar ima najveću odgovornost po pitanju obnove i to nije sporno:” Samo, pitanje obnove je i nadraslo resor, to više nije samo njegov posao nego je posao svakog člana Vlada u nekom dijelu. Dinamika obnove će se ubrzati i na kraju ove godine moći ćemo procijeniti kakvo je prolazno vrijeme cijelog procesa”.