BORIS JOKIĆ PROZVAO SINDIKALCE: ‘Trebali bi se boriti za puno veće stvari!’

Javna tribina o društvenom statusu učitelja, pod nazivom “Znanje, priznanje, poštovanje”, održana je u ponedjeljak u Zagrebu u organizaciji stranke Pametno i fondacije Friedrich Naumann, a okupila je velik broj stručnjaka iz područja obrazovanja.

Bivši voditelj cjelovite kurikularne reforme i viši znanstveni suradnik Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić tom je prilikom naglasio da podržava štrajk odgojno-obrazovnih radnika, no da je financijski element samo jedan od elemenata društvenog statusa učitelja.

“Problem je puno veći od koeficijenta od dva ili tri posto. Sami sindikati trebali bi se boriti za veće stvari, a to su autonomija učiteljstva, povećanje profesionalizma učitelja, otklon od političkog zapošljavanja, ali i progresivna rješenja u školama. Trebali bi se boriti za obrazovanje koje podrazumijeva više od same plaće”, poručio je Jokić.

Na tribini su sudjelovali i znanstvenik, profesor fizike i promotor znanosti Ivica Puljak, ravnatelj Gimnazije Pula Filip Zoričić i inovativna učiteljica razredne nastave Marlena Bogdanović.

Jokić je tom prilikom naveo i podatke iz novih istraživanja Instituta za društvena istraživanja, prema kojima čak 63,9 % srednjoškolaca i 60,2 % učenika osmih razreda smatra da su učitelji i nastavnici u Hrvatskoj nedovoljno cijenjeni. Kako je zaključio, obrazovanje bi trebalo biti takvo da se oni koji u njemu rade osjećaju sigurno i ugodno, ali i da se u sustavu može napredovati, osobno rasti te za to biti adekvatno plaćen.

Znanstvenik, profesor fizike i promotor znanosti Ivica Puljak kazao je pak da je učiteljima nužno vratiti samopouzdanje, kako bi se društveni status struke poboljšao.

„Obrazovanje je izuzetno važno za jedno moderno društvo. Svako društvo koje misli na sebe misli i na obrazovanje, ali treba podignuti ulaganja u cijeli obrazovni sustav, raditi na podizanju kvalitete sustava i nagraditi one najbolje, a one lošije motivirati da postanu bolji, kako bismo svojoj djeci omogućili znanje primjereno modernom društvu, društvu budućnosti“, rekao je Puljak.

Prema riječima ravnatelja Gimnazije Pula Filipa Zoričića, u odgojno-obrazovnom sustavu trenutno vlada veliki nered. Iako pruža potporu kolegama i kolegicama u štrajku i smatra da u zahtjevima trebaju ustrajati do kraja, Zoričić je istaknuo da je neophodno promijeniti cijelu politiku obrazovanja. „Učitelji zadnjih 30 godina šetaju pognute glave.

Dopuštamo da politika vodi obrazovanje, a dok god ona odlučuje o svakom segmentu obrazovanja i dok se s njim igra, to je veliki problem. Plaća koju imaju učitelji mala je za one koji rade, a velika za one koji ne rade. To je također problem o kojem treba pričati, ali je pitanje koja će to politika imati hrabrosti to promijeniti“, upozorio je Zoričić, istaknuvši podatak da po stanovniku za obrazovanje izdvajamo 1400 eura manje, u odnosu na razinu Europske unije.

O aktualnom, gorućem problemu društvenog statusa odgojno-obrazovnih radnika, na tribini je govorila i učiteljica razredne nastave i ambasadorica STEM revolucije Instituta za razvoj i inovativnost mladih Marlena Bogdanović, koja je pažnju javnosti privukla kada je među prvima, samoinicijativno uvela tablete u nastavu. Kako je kazala, učitelji bi trebali prije svega vidjeti što sami mogu promijeniti unutar svoje učionice. „Treba prihvatiti metode koje vole učenici, usavršiti se u područjima koja ih zanimaju i implementirati teme na način koji je učenicima prihvatljiv“, kazala je Bogdanović.