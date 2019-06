BOMBA ZA PLENKOVIĆA: MINISTAR OTKAZAO POSLUŠNOST! E, sad mu je odzvonilo, već se govori o njegovu nasljedniku

Aktualni ministar zdravstva, ne baš uspješni HDZ-ovac navodno konzervativnog svjetonazora Milan Kujundžić, svako se malo otme kontroli, zbog čega je dosad nekoliko puta u neugodnu situaciju dovodio svojeg šefa Andreja Plenkovića, koji je na korak do toga da ga zamijeni u svojoj famoznoj minirekonstrukciji Vlade. A da bi ga doista mogao otpisati, svjedoči i posljednja Kujundžićeva konstatacija. ”Ne treba se time zamarati, treba vidjeti tko će što ponuditi pa neka narod izabere”, komentirao je Kujundžić za N1 kandidaturu Miroslava Škore na predsjedničkim izborima, odgovarajući na pitanje boji li se da bi se glasovi desnice mogli rasplinuti zbog poplave kandidata s te političke strane. Pa zašto bi se Kujundžić toga bojao kada je upravo on svojedobno grabio po izbornom bazenu aktualne šefice države Kolinde Grabar-Kitarović?

Međutim, ono što je javnost ipak zateklo Kujundžićev je komentar na predizborne poruke kandidata Škore, prema ministrovim riječima, Ustav nije sveto pismo. “Sigurno ima zanimljivih elemenata u njegovoj poruci o kojima se treba razgovarati. Demokracija se razvija tako da se otvori dijalog prema svemu”, rekao je. Baš kao što Ustav nije sveto pismo, tako ni sastav Vlade nije zapisan u kamenu, a da bi premijer uskoro mogao ispratiti Kujundžića iz Vlade, sve se intenzivnije i glasnije govorka. Nedavno je tako tjednik 7dnevno došao do spoznaja kako je u igri više kandidata, a jedan od njih, koje ujedno ima i najviše izgleda za tu funkciju, jest akademik Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb, inače potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

”Za akademika Miličića dobri poznavatelji kažu da se radi o čovjek koji vam može i želi spasiti život. Stručnjak je za bolesti i oštećenja srca i krvnih žila. Znanstvenik je i pragmatik. On odlučuje komu će se i kada presaditi srce, komu ugraditi premosnice, komu pročistiti koronarne žile. Porijeklom je s Hvara, iz Brusja. Otac i majka su mu bili liječnici, kći i sin studiraju medicinu. No, početkom ove godine o akademiku Miličiću su se raspisali uglavnom ženski časopisi, i to zbog glasina da se poznata redateljica Irena Škorić, nakon što je prekinula dugogodišnju vezu s redateljem Brankom Ištvanićem, može vidjeti u društvu tog potencijalnog budućeg ministra zdravstva”, navodi se, među ostalim, u 7dnevno.