Bomba podmetnuta u blizini bivšeg Karamarkova stana! Inspektor za Dnevno: Ovo su mogući scenariji

Je li Zagreb siguran grad, pitanje je koje se ponovno nametnulo u javnom prostoru nakon eksplozije koja je u jutarnjim satima odjeknula centrom metropole. Prema neslužbenim informacijama oko 6:30 eksplodirala je bomba u Domagojevoj ulici, a nagađa se da je bila postavljena u obližnjem kafiću. Da je riječ o snažnoj eksploziji potvrđuje podatak kako su na prvom katu zgrade preko puta razbijeni prozori, a šteta je nastala i na nekoliko auta. Prema dostupnim informacijama ozleđenih nema, a očevid je u tijeku. ”

“U 6:20 iz neutvrđenog razloga je došlo do eksplozije prilikom čega je došlo do oštećenja vozila i stakala na zgradama. Nema ozlijeđenih osoba”, kratko su priopćili iz policije, inače zanimljivo je spomenuti kako je u zgradi nasuprot živio Tomislav Karamarko, bivši šef HDZ-a. Međutim, nakon razvoda stan je pripao njegovoj bivšoj supruzi. U vrlo kratkom vremenskom roku, građani Zagreba svjedočili su nizu neugodnih događaja, pa je tako primjerice nedavno na Prisavlju izgorio skupocjeni Mercedes, za kojega se uspostavilo da je u vlasništvu poduzetnika Želimira Kastelana, a policijskim očevidom potvrđeno da se radi o podmetnutom požaru. Poduzetnik je inače vlasnik staračkih domova, a iz medija se može saznati i da je za informaciju o naručitelju ponudio čak 100 tisuća kuna. Tu međutim paljenjima automobila nije kraj, pa su ovom nemilom činu svjedočili i stanari Albrechtove ulice, nedaleko od Dinamova stadiona gdje je buknuo jedan auto, nakon čega se vatra proširila i na ostala obližnja vozila. Rezultiralo je time da su posve uništena tri auta, a nagorjelo je njih šest. Ova neugodna događanja u hrvatskoj metropoli za naš je portal prokomentirao ugledni kriminalist Branko Lazarević, koji je još prošlog tjedna najavljivao da je scenarij kojemu svjedočimo u centru Zagreba moguć.

”Nisam detaljno upućen u priču oko eksplozije u centru grada, mislim da je sve moguće, ako je riječ o mafijaškom obračunu to nije teško predvidjeti, ako netko znade nešto o takvim obračunima”, poručuje inspektor te dodaje kako se to može povezati s mafijaškim obračunom, ali sada je napominje potrebno provesti istragu. ”Potrebni su sati razgovora s tim ljudima, sa osumnjičenima ili pak osobama koje mogu dati informaciju, a potom i konstatirati da li se to uopće s time može povezati. Znate što? U takvim slučajevima kod tih mafijaških obračuna, oni svi do u detalje znaju sve”, kaže Lazarević uz opasku da je to sada kompleksna priča, jer nema dovoljno infomracija, ali u mafijaškim krugovima, ukoliko je o tome riječ sa svim su detaljima dobro upoznati. ”U većini slučajeva oni izbjegavaju o tome uopće govoriti, to može biti povezano i s dugovanjima, ali policija to sve mora povezati. No, podmetanje bombi ne mora biti nužno povezano samo s mafijaškim obračunima, to se može sa svime povezivati, kriminalistika je postala jako široka i ne može se ići samo jednim putem, jer ako kreneš jednim putem u istrazi onda si nadrapao. Ništa od toga nema. O tome se može pričati satima, ali potrebno je sastaviti plan rada i raditi po njemu, odredi se i niz verzija pa se potom traže odgovori na pitanja”, objašnjava inspektor dodajući da se primjerice može postaviti pitanje da li je bombu postavio ljubavnik, razočarani muž ili je pak u pitanju neka posve druga varijanta.

”Iz iskustva, može biti svašta. Onaj tko ima veliko iskustvo, a ja imam 30 godina iskustva moram reći da oni koji puno znaju o tome nerijetko jesu dosta oprezni, a oni koji o tome manje znaju daju zaključke samo iz filmova”, konstatira Lazarević dodajući da u ovom konkretnom slučaju može biti svašta od dugovanja na dalje. Jedna od varijanti, po njemu je i da se razmišlja o mafijaškom obračunu, nakon čega valja znati čime se ta potencijalna, osumnjičena osoba bavi bilo da je riječ o kamataru, gdje se razmišlja o dugovima i neriješenim imovinskim odnosima, ali svi scenariji i sve karte za sada su otvorene. ”Mi imamo simpatičnu policiju, oni će to riješiti ja se nadam. Potrebno je samo odabrati pravac i nanjušiti slučaj, ali treba biti oprezan i uložiti puno truda, u moje vrijeme kad sam ja radio u Đorđićevoj, da bi riješili primjerice neko silovanje u Brestju, znali smo razgovarati i sa 75 tisuća osoba, što je veličina jednoga hrvatskog grada, primjerice pola Osijeka. Možda smo mi u ono vrijeme bili malo priglupi, ovi to drugačije riješavaju, ali mi smo to silovanje riješili. Radili bi dok to neriješimo, o tome sam ja i pisao”, zaključuje Lazarević.

Inače, kada je o mafijaškim obračunima riječ, Zagreb ne zaostaje previše za europskim metropolama. Nedavno smo tako primjerice svjedočili serijalu pucnjava na ulicama glavnog hrvatskog grada. Zabilježen je tako slučaj pucnjave u Zdenačkoj ulici u Dubravi, gdje se pucalo iz jurećeg automobila ispred jedne kuće.

Istraga se vodi i nakon pucnjave na raskrižju Vukovarske ulice i Avenije Marina Držića. Istragom su obuhvaćena tri muškarca, od kojih je jedan hospitaliziran, drugi priveden, a za trećim se pak traga. Policija je potvrdila kako se ovaj slučaj ni na koji način ne može povezati s ranijim slučajem pucnjave koji se odvio u Vukomercu. Ujedno, rečeno je i kako je Zagreb siguran grad čemu u prilog ide i statistika za prvih osam mjeseci ove godine, prema kojima je na zagrebačkom području zabilježeno 6,1 posto manje svih kaznenih dijela. No, istovremeno valja znati kako je u višegodišnjem ratu hrvatskog podzemlja do sada izvedena 42 atentata, a krv u žilama svakako ledi podatak da se za većinu ubojstava počinitelj nikada nije otkrio.