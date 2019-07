BOMBA! PLENKOVIĆ KIPTI OD BIJESA: Penava se kandidira za šefa HDZ-a?

Autor: Iva Međugorac

”Nije nemoguće da se i to dogodi”, opisuje tako ambicije vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave naš sugovornik iz HDZ-a referirajući se na to da bi se i on mogao uključiti u utrku za predsjednika HDZ-a. Stanje u vladajućim redovima po tom je pitanju dosta oprečno, dok jedni tvrde da nije riječ o kalibru koji može ostvariti značajan uspjeh i poljuljati planove aktualnih kandidata Davora Ive Sitera i Mire Kovača, drugi smatraju da je riječ o igraču kojega ne treba odbaciti. ”Penava je u dobrim odnosima s Milijanom Brkićem, koji bi ga mogao podržati, i to je nešto što ne treba odbaciti niti zanemariti.

Brkić definitivno neće stati iza Stierove kandidature jer njih dvojica ionako i prije Plenkovićeve ere nisu bili u dobrim odnosima,moguće je da doista podrži Kovača, ali potrebno je sagledati hoće li biti još kandidata, doista nije nemoguće da se dogodi i iznenandna kandidatura Ivana Penave, s kojim Brkić godinama komunicira”, govori nadalje naš izvor, napominjući i da je svojedobno Brkića i Penavu javno povezao Branimir Glavaš, a kao što je poznato to se dogodilo u jeku vukovarskih prosvjeda kada se nastojalo upozoriti na neprocesuiranje ratnih zločina u Gradu heroju.

”Penava ima potporu djela javnosti, konzervativan je, prosvjed kojega je u Vukovaru organizirao je uspio, iz njega je vidljivo da iza sebe ima branitelje, desne udruge i generalno može računati na taj desni dio biračkog tijela”, smatra naš sugovornik koji uz to napominje da je Plenković doslovce bijesan na Penavu, a odnosi između njih od prosvjeda se nisu izgladili, no šef HDZ-a ne usudi se dirnuti u njega i sankocionirati ga jer je svjestan mogućih posljedica toga čina. ”Vidite da mu ni sada ništa ne smije, Penava je jasno rekao da se protivi odluci Ustavnog suda o ćirilici, Plenković na to nije nikako reagira, kako bi i reagirao kad Penava vrlo dobro zna što radi, i prosvjed, i protivljenje Ustavnoj odluci stižu u trenutku kad je premijer ranjiv. Prvi put se prosvjed organizirao prije obljetnice u Vukovaru, a sad ga je Penavina poruka stigla dok on muku muči s rekonstrukcijom Vlade. Penava sasvim sigurno ima priliku, a to što je neiskusan na nacionalnoj razini sanirati će Brkić”, zaključuje naš sugovornik iz vladajuće stranke.