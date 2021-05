BOMBA KOJA JE SVIMA PROMAKLA! Škare Ožbolt otkrila što je kao ministrica spremila u sef: ‘Griješila sam. Sanader i Šeks su me mučili dva i pol sata’

Autor: Dnevno

Kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba Vesna Škare Ožbolt u utorak je gostovala kod Ilija Jandrića u Pressingu N1 televizije, no većini je promakao dio kad je upitana zašto je svega dvije godina provela u Sanaderovoj vladi, te zašto je napustila ministarstvo pravosuđa.

Škare Ožbolt je odgovorila kako se bivšem premijeru Ivi Sanaderu tad, između ostalog, nije svidjela njena reforma, posebice digitalizacija zemljišnih knjiga. Otkrila je što je kao ministrica pravosuđa stavila u sef pod ključ i zašto, kao i trenutak kao je “puklo” između nje i bivšeg premijera.

“Jedino pozitivno izvješće Hrvatska je dobila kad sam ja bila ministrica”

“Od tri uvjeta za ulazak u EU dva i pol su bila u ministarstvu pravosuđa u moje vrijeme. Dakle, suradnja s Haaškim sudom, povrat imovine i reforma pravosuđa, ovaj povrat imovine je djelomično bio kod mene u resoru, i ja sam to fanstatično obavljala. Napravila sam reformu zemljišnih knjiga, uvela silne institute, suđenje u razumnom roku i onda je stvar pala kada sam počela dobivati previše pohvala u EU. Jedino pozitivno izvješće koje je Hrvatska ikad dobila o reformi pravosuđa je bilo kad sam ja bila ministrica i nakon toga su opet bila negativna izvješća. To se Sanaderu nije previše svidjelo”, ustvrdila je Škare Ožbolt.

Upitana koji je razlog, odgovorila je: “Popularnost je vrag i taština je isto vrag u politici.”

Nakon što ju je Jandrić upitao je li smetala Sanaderu ona kao popularna ministrica ili pak njeni zakonski prijedlozi, koji su imali svojevrsne mehanizme u borbi protiv korupcije, otkrila je trenutak kad je “puklo” između nje i Sanadera, ali potom je optužila Vladimira Šeksa i Ivu Sanaderu da su na nju vršili pritisak.

Trenutak kad je “puklo” između Škare Ožbolt i Sanadera

Škare Ožbolt je najprije ustvrdila kako je analizirajući s odmakom tadašnju situaciju zaključila da je napravila nekoliko grešaka, te tako sebi samoj napravila problem.

“Prvo kad sam reformirala zemljišne knjige. Vi ste odjednom mogli dobiti bazu podataka, sjedite u svom dnevnom boravku i čitate baze podataka, ako znate čestice zemljišnih knjiga, po cijeloj zemlji, pa pogledate što to ima Vesna Škare Ožbolt, pa pogledate što to ima Ivo Sanader. I kad sam ja rekla da ću digitalizirati zemljišne knjige, on je rekao: “Fenomenalno, odlično! A šta to znači?”

Dodaje kako mu je pojasnial da to znači da će građani moći vidjeti cijelu njenu imovinu koju ima u Hrvatskoj, na što ju je Sanader samo gledao, te joj je kaže time jasno dao do znanja da ne odobrava njen potez, pa dodala: “Mislim ono, to kad ste naivni i dobronamjerni”.









“I onda su krenuli moji problemi, onda je puklo između nas kad mu nisam htjela taj njegov stan..u ministarstvu je bio povrat imovine kao što je to i danas u drugom stupnju, i došla su neka dva brata Papac koja su podnijela žalbu, Grad Zagreb ih je odbio u prvom stupnju. To je bio stan u suterenu u Sanaderovoj kući koju je on kupio kupovao stan po stan, i taj stan je bio u povratu. Sanader je negdje 1994. iselio nekakvu gospođu iz tog stana, platio joj je, i mislim da joj je Marina dropulić dala stan u Novom Zagrebu i sad je on uzeo taj stan. I sad dolazim ja za ministricu, ovi podnose žalbu, žalba dolazi u ministarstvo – ja nisam ni znala da je došla u ministarstvo, di bi ja to znala od tolikih žalbi, i meni Sanader kaže: “Stigla ti je žalba na stan”, pojasnila je Škare Ožbolt koja je kazala kako joj je tad Sanader pojasnio da je riječ o stanu iz koje je iselio svojevremeno jednu gospođu. “Ja sam to znala, mi smo bili prijatelji prije”, dodala je.

Sanaderu je predložila da isplati braću Papac za taj stan u Kozarčevoj, ponudi im naknadu, te tvrdi nije vidjela u čemu je proble, no kako je Sanader odgovorio da to neć eučiniti, jer je on to već platio. Nakon što je prošlo neko vrijeme, dodaje, prišla joj je Sanaderova suradnica i rekla: “Rekao mi je Ivo da ti dam odluku”, nakon što ju je kaže Škare Ožbolt upitala o kakvoj je odluci riječ, suradnica je pojasnila da je to odluka “kako treba izgledati ta odluka kojom se njih odbija na drugom stupu”, izjavila je Škare Ožbolt, te otkrila što je potom učinila.

“I sad ja gledam, mislim se…ono užas, i ja zatražim taj predmet i stavim taj predmet Sanader, odnosno Papac i u sef i zaključam sef tako da nitko nije mogao doći do predmeta”, otkrila je Škare Ožbolt.

Nakon toga, tvrdi, došao joj je Sanader i upitao ju kad misli riješiti taj predmet, na što mu je, tvrdi, odgovorila, da će to učiniti kad na njega dođe red, te kako je tad vidio da ona to ne želi riješiti. Potom je kaže došao “famozni sukob oko Turudića”.









Sukob oko Turudića

“Tražio je da ja imenujem Turudića za predsjednika županijskog suda. Prvi put smo se to nekako dogovorili da ga neću imenovati, onda je opet za šest mjeseci navalio da ga imenujem i onda su me stvarno Šeks i on(Sanader) mučili jedno dva i po sata da ipak potišem. Ja to nisam htjela i onda mi je samo reako: “Ili ga imenuj ili snosi konsekvence”, I ja sam imenovala jednu drugu sutkinju Mirjanu Rigljan i nakon toga sam snosila konsekvence”, pojasnila je Škare Ožbolt.

Dodala je i kako je postojao problem oko borbe protiv korupcije, odnosno jednog od uvjeta kojeg je Hrvatska morala ispuniti, a to je donošenje strategije borbe protiv korupcije.

“I ja sam nadobudno napravila, zajedno s profesorom Horvatičem jednu odličnu antikorupcijsku strategiju i stavila sam politiku korupciju na prvo mjesto. Nakon toga me Sanader pozvao”, kazala je kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, te dodala kako je najprije primijetila da njena strategija ne prolazi vladu, a onda joj je, tvrdi, Sanader rekao da istu najprije moraju proći u HDZ-u, gdje se na sastanku prva pobudnila, tvrdi, Marina Dropulić.”