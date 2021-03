BOLNICE BEZ LIJEKOVA, TREĆI VAL PRED VRATIMA! Zdravstvo je palo na koljena! Beroš sprema udar na građane

Autor: Iva Međugorac

Paralelno sa sve većim brojem oboljelih od koronavirusa koji prema tvrdnjama nekolicine stručnjaka ukazuje na dolazak takozvanog trećeg vala, a radi čega se polemizira o novom zatvaranju, nad hrvatsko zdravstvo nadvili su se stari problemi.

O njima su opet otvoreno progovorili iz najveće hrvatske veledrogerije Medike, iz koje su obustavili isporuku lijekova i medicinskog materijala svim bolnicama u zemlji izuzev one u Lovranu. Potvrdio je to u razgovoru za Novi list predsjednik uprave Jasminko Herceg u čijoj Medici najveći udio vlasništva drže brokerska kuća Aucor te Pliva.

Medika je inače do kraja 2018. godine poslovala s prihodima od skoro 800 milijuna kuna, dobiti od 20 milijuna kuna te sa gotovo tri milijarde kuna prometa, međutim, krajem te iste 2018.godine kratkoročne obveze Medike iznosile su 1,5 milijardi kuna, kapital i rezerve 38 milijardi, a potraživanja od domaćih kupaca 1,1 milijardu kuna.

Beroš se na javlja na telefon?

Dug hrvatskih bolnica prema ovoj našoj najvećoj veledrogeriji premašio je dvije milijarde kuna, a u ovom posljednjem kvartalu plaćeno im je najviše sto milijuna kuna, no ono što muči rukovodstvo veledrogerije pored dugovanja jest i resorni ministar Vili Beroš koji niti nudi kakva riješenja, niti im se javlja na telefon, a Vlada prema riječima čelnog čovjeka Medike time uz ostalo ugrožava njihovo poslovanje.

Veledrogerije su inače i prije nekoliko dana upozoravale da će do kraja mjeseca ukupan dug države za lijekove i to bolnica veledrogerijama i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ljekarnama za lijepove na recept dosegnuti šest i pol milijardi kuna. od toga iznosa čak četiri i pol milijarde kuna odnosi se na dug bolnica prema veledrogerijama.









Beroš su poznati dugovi

Potrebno je također podsjetiti kako je iz državnog proračuna lani bolnicama doznačeno 2,24 milijarde kuna i to baš za plaćanje duga veledrogerijama, no i lani je taj dug narastao za oko 750 milijuna kuna, dok se od početka ove godine povećao za dodatnih pola milijardi kuna. Svjestan je svih ovih podataka i resorni ministar Vili Beroš koji u zdravstvu nije od jučer, dobro je poznato kako je i prije no što je preuzeo rukovodeću fotelju u ovom resoru obnašao dužnost zamjenika nekadašnjeg ministra Milana Kujundžića.

I jedan, i drugi naciji su obećavali reformu zdravstvenog sustava, činili su to i svi njihovi prethodnici, međutim građani osim puke priče tu reformaciju u praksi ipak nisu imali prilike susresti. Sada kada je voda došla do grla nekoć najpopularniji političar u zemlji opet najavljuje da će se politička tromost i nedostatak riješenja pretvoriti u još jedan udarac na ionako izdudarane građena. Nakon Medikine najave Beroš je najaio kako bi se hrvatskim radnicima mogao povećati doprinos na plaće za zdravstvo, a od tuda bi se trebao namiriti dug veledrogerijama.

Po običaju Beroš je ovu najavu izrekao PR-ovski i rukavicama, neprecizno i traljavo ne otkrivajući o kolikom bi se rastu radilo, nije Beroš ni tijekom cijelog svojeg ministarskog mandata javnosti uspio prezenetirati mjere kojima on kao glavni i odgovorni planira ponuditi riješenje za zdravstvo. Reformske mjere ne postoje, a problemi se gomilaju te će se po svemu sudeći gomilati i dalje. U vrijeme krize dizati doprinose za zdravstvo može značiti samo jedno, ministar se riješnjima ni dugoročno ne misli baviti, a Hrvatska sa 16,5 posto doprinosa za zdravstvo konkurira jednoj Njemačkoj, te su zapravo naši doprinosi ujedno uz one njemačke najveći u Uniji.









Povećanje stope doprinosa ne može donijeti oporavak?

Dok se dugovi gomilaju iz bolnica se može čuti kako im se troškovi za zaposlene povećavaju više nego što to njihovi limiti mogu izdržati, u isto vrijeme Hrvatskoj manjka liječnika i medicinskih sestara koje ne prestaju ponavljati kako od količine posla padaju s nogu, a da ni ovo povećanje stope doprinosa ne može dugoročno donijeti oporavak vidljivo je i iz svih ranijih dizanja stopa doprinosa na zdravstvo koje su se samo u zadnjih deset godina mijenjale u tri navrata.

Vlada aktualnog predsjednika i prvog čovjeka Kukuriku Vlade doprinose je s 15 smanjila na 13 posto, nedugo potom tadašnji ministar Slavko Linić najavljuje vraćanje doprinosa na 15 posto, da bi u Kujundžićevom mandatu došli na 16,5 posto, no ne i do riješenja. Zdravstvo je očito na koljenima, a ministar bez riješenja nema namjeru napustiti svoj položaj.