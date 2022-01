BOLNICAMA PRIJETI NOVA KRIZA! Liječnici u očaju: Na sastanku u Vladi ravnateljima je rečeno da budu u pripravnosti

Autor: Iva Međugorac

”Živimo u vremenu intenziteta epidemije. Kako je bilo prošle zime kad nismo imali ni jednu cijepljenu osobu, a sada imamo 50 posto… To znači samo jedno – da se ne pridržavamo epidemioloških mjera”, upozorio je ovih dana splitski infektolog dr. Ivo Ivić. Ne čude ove Ivićeve izjave kada se zna da Split prerasta u žarište novog omikron soja, no kako tvrde upućeni, uskoro bi splitski problem mogao postati problem cijele Hrvatske, a najveći pritisak ponovno će pretrpjeti bolnice

”Mjera se nitko ne pridržava, niti ih se itko pridržavao tijekom blagdana, pogledajte fotografije s proslave Novih godina s trgova i sve će vam biti jasno. Maske i razmaci ne postoje, previše smo se opustili”, upozorava naš sugovornik, liječnik iz zagrebačke Zarazne.

”Omikron bi, kako za sada stvari stoje, mogao povećati broj hospitaliziranih građana. To je za nas u bolnici alarm, zvono na uzbunu koja traje već dvije godine, mi dvije godine ne stajemo, a ovaj tempo postaje neizdrživ”, komentira naš sugovornik te dodaje da su se nedavno ravnatelji bolnica sastali s Vladom te su tamo upozoreni na to da budu u pripravnosti.

”To znači da covid-odjeli u bolnicama diljem države ostaju u pogonu, u pripravnosti su i šatori ispred Dubrave, i zagrebačka Arena. S omikronom je sve moguće, mi se jesmo malo pomaknuli po pitanju cijepljenja no to definitivno nije dovoljno”, uvjeren je naš sugovornik koji smatra da tijekom blagdana nije trebalo dopustiti rad ugostiteljskih objekata do dva ujutro.

”Pogledajte što su za to vrijeme radile Austrija i Njemačka, u Italiji se intenzivno provjeravaju covid-potvrde, Francuska proglašava novu fazu restrikcija, većina škola u Europi seli na online, mjere se svugdje oko nas pooštravaju, a mi se pravimo kao da se ništa ne događa. Taj pristup nećemo još dugo moći podnositi.

Omikron nam tek stiže i uskoro ćemo opet brojati zaražene u velikom broju, a brojat ćemo i hospitalizirane pa mislim da ćemo uskoro htjeli mi to ili ne morati krenuti u neku vrstu lockdowna, sve ovo što se događa ukazuje na novu krizu u bolnicama, a pitanje je kako ćemo mi to izdržati”, zaključuje naš sugovornik.