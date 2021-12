BOLAN SLOM TOMAŠEVIĆEVE PLATFORME! Ovo nitko nije očekivao: U novoj godini prijeti im velika opasnost

Autor: Iva Međugorac

Kao jedno od najvećih iznenađenja godine koja je za nama pojavio se Tomislav Tomašević, koji je uz potporu svoje platforme Možemo uspio postati novi zagrebački gradonačelnik ostavivši za sobom Miroslava Škoru, u drugom krugu tih zagrebačkih izbora. Nije se doduše Tomašević u kampanji imao prilike boriti sa svojim stvarnim protivnikom Milanom Bandićem, budući da je bivši gradonačelnik preminuo usred utrke za svoj sedmi uzastopni mandat. Ta je iznenadna Bandićeva smrt u potpunosti promijenila tijek kampanje koju je Tomašević gradio na kritici bivšeg režima.

Ostavština pokojnog Bandića dočekala ga je odmah po dolasku na vlast, nagomilani dugovi, sporni ugovori i namješteni poslovi rezultirali su prvim uhićenjima, ali i prvim Tomaševićevim prekršenim obećanjima pa je tako pregazivši vlastite riječi na čelo Holdinga instalirao svoje kadrove, i to mimo javnog natječaja. No, tvrdio je da je stanje u Holdingu zabrinjavajuće te da nemaju previše vremena. Uvođenje reda u Holding nije potrajalo dugo, Tomaševića uz povišene tonove napuštaju njegovi kadrovi Nikola Vuković i Ante Samodol. Spominjala je ova dvojka na odlasku saborsku zastupnicu Sandru Benčić nazivajući je glavnim kadrovikom Holdinga, u priči se našao i Dario Juričan, a sve se povezalo i sa Ratkom Bajakićem iz Holdingova NO koji je ujedno blizak sa suprugom Tomaševićeve zamjenice Daniele Dolenc.

No, nije samo ta bliskost bila problematična, već se problemom pokazalo i to što je u jeku imenovanja nove Holdingove uprave Tomaševićeva vlast kao javnu bilježnicu koja sudjeluje u tom procesu izabrala Bajakićevu sestru, koja je donatorica njegove stranke, odnosno platforme Možemo, koju se i kasnije prozivalo zbog imenovanja donatora na razne pozicije u gradskoj upravi, tvrtkama i institucijama. Posljednjih tjedana Tomašević se bori s prosvjedima roditelja odgojitelja čija je primanja drastično srezao, oni se s tim rezom ne mire pa najavljuju Gradu kolektivnu tužbu, a za to vrijeme njegova platforma Možemo bori se s ozbiljnim padom rejtinga. Već tri mjeseca za redom Možemo bilježi pad, a prema posljednjem Crobarometru Nove TV Možemo uživa potporu od svega 8,8 posto birača, čime se polako, ali sigurno počinje dovoditi u pitanje njihova višemjesečna popularnost i činjenica da su mjesecima bili druga stranka u državi, i stranka kojoj je u leđa gledao SDP koji se godinama u hrvatskoj političkoj areni percipira kao stožerna stranka ljevice.

Ako se ovaj trend s Možemo nastavi, malo je vjerojatno da će moći realizirati svoje nacionalne političke ambicije koje su sezale toliko daleko da se Benčić nazivalo budućom hrvatskom premijerkom, premda je općepoznato kako nikada niti jedna tzv.treća opcija u Hrvatskoj nije bila dugog vijeka, štoviše, reklo bi se kako je Most jedini na tragu da to doista postane. A reklo bi se isto tako i kako se Tomaševićeva vlast u metropoli počela prelijevati na rejting njegove opcije na nacionalnoj razini.

Premda je Tomašević na početku svojeg zagrebačkog mandata imao ogromno razumijevanje građana koji su bili svjesni da nakon dva desetljeća Bandićeve ere neke značajnije iskorake niti nije moguće napraviti, izgleda da je strpljenja sve manje, i da bi se ubuduće Tomašević morao manje pozivati na ostavštinu svojeg prethodnika, a nešto više delati, ne nužno onako netransparentno kako je to činio Bandić, ali i od novog gradonačelnika napokon se očekuju neki konkretni potezi u gradu koji se još uvijek bori s posljedicama potresa. Nije Tomašević gradu optimizam uspio povratiti kroz tradicionalni Advent, koji je doista iz Bandićeve ere prerastao u mega aferu, no umjesto da ga transformira, održi i napravi transparentnim, Tomašević ga je praktički ukinuo i sveo na svega nekoliko neatraktivnih kućica, za to vrijeme po gradu niču brda otpada, koji se neredovito odvozi.

Nema Tomašević odgovore na goruća pitanja poput primjerice onoga što će biti kada se djeca roditelja odgojitelja krenu upisivati u vrtiće, kojih u Zagrebu odavno nedostaje. Ne nedostaje zato po gradu puknutih cijevi, kaos je i među kulturnjacima, koji se neformalno žale da im je nova gradska vlast ozbiljno stegnula remen, na svoja i konkretna riješenja još čeka bolnica Srebrenjak, a na odgovore čeka i takozvani zagrebački kralj otpada Petar Pripuz, s kojim je Tomašević unatoč prvotnom otporu suradnju ipak realizirao, nastavljajući tragom svojeg prethodnika.

I da, istini za volju, izostanak konkretnih poteza u Zagrebu možda i jest problem platforme Možemo, no nije jedini. Izuzme li se iz ove priče opet Sandra Benčić, može se steći dojam da Možemo u parlamentu praktički ne postoji, njihovi zastupnici su zamrli, bezidejni su i monotoni, a takvima ih sve više percipiraju i građani. Ukoliko nakon stranačkih izbora SDP uspije zbiti snage i razraditi novu strategiju, nije nemoguće da im brojke počnu ići u prilog, dođe li do cjelovitog oporavka socijaldemokrata mogao bi se dugoročno dovesti u pitanje opstanak Tomaševićeve platforme Možemo.