Bojan Glavašević: ‘Do kada će Plenkoviću netko drugi biti kriv za stvari koje ne funkcioniraju u Hrvatskoj?’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik Bojan Glavašević komentirao aktualna politička zbivanja te se osvrnuo i na obnovu i smjenu ministra Horvata.

“Ministra Horvata treba smijeniti, to je jasna stvar, toliko je propusta. Radi se o tome da bismo protiv gotovo svakog člana Vlade mogli pokretati inicijative za opoziv, no ministar Horvat ovdje definitivno ima prioritete. Kada vidimo u kakvom je stanju obnova, jučer se razgovarao o dodijeljenim sredstvima, moralo bi se nešto jako veliko dogoditi da ta sredstva ne propadnu. On je tu najprozvaniji i najodgovorniji za to”, naglasio je za N1

Komentirao je i premijerovu izjavu o demonterima države rekavši: “Ako jedno demokratsko društvo ima sustav demokratskih osigurača, to su stabilne i neovisne institucije, slobodni mediji, jako građansko društvo, ne možete vi tek tako demontirati državu da ste ne znam tko. Plenković je premijer od 2016., sada je već 6. godina da je on najodgovorniji političar, do kad će njemu netko drugi biti kriv za stvari koje ne funkcioniraju u Hrvatskoj? Ima većinu, može napraviti što hoće, međutim on konstantno bježi od svoje odgovornosti. Tome mora doći kraj ne može mu uvijek netko drugi biti kriv”.

Progovorio je i o najavi povratka Mislava Kolakušića: “Ne vjerujem da Mislav Kolakušić može okupiti opoziciju. Ne slažem se s njegovim generalnim političkim svjetonazorom, on je na drugom dijelu spektra, ja bih ga okarakterizirao kao desnog populista, antiestablišmentskog, on bi revolucionarne promjene, a to ne funkcionira. Politico ga je proglasio najvećim gubitnikom, na drugom mjestu je Ivan Vilibor Sinčić. Tu se mjeri koliko su političke inicijative, koje pojedini zastupnici podržavaju, dobile podršku. Kod Kolakušića je to bilo manje od 15%, a drugi je Sinčić. Što nam to govori? Da oni jako loše igraju s drugima, a politika je timski sport. Ne možeš u politici sam napraviti puno”.