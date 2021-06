BOGATOG ‘ŠERIFA’ ZAMIJENIO JE TEOLOG KOJI SE BACIO U KREDITE: Nakon pobjede na lokalnim izborima će ‘prodisati’, stiže plaća bolja od saborske!

Autor: Daniel Radman

Velike promjene dogodile su se nakon lokalnih izbora. Ne samo da su promjene nastupile u četiri najveća hrvatska grada, nego je svaki treći gradonačelnik novo lice. U našem serijalu zavirili smo u njihove imovinske kako bi provjerili koliki je imetak političara s lokalne scene

Po Velikoj Gorici jedno je vrijeme kružila šala, hvalili se tako oni da tamošnje naselje Gradići ima najviše saborskih zastupnika! Kako je to moguće? Pa, ako bi se gledalo po broju zastupnika po glavi stanovnika, istina je. Prema zadnjem popisu ondje je je živjelo 1860 ljudi, a od prošlih izbora i srpnja 2020. imali su dva čovjeka u Saboru, Dražena Barišića i Krešimira Ačkara.

Nije prošlo dugo, dvojac je u Saboru zajedno bio tek dva mjeseca, a Barišić je svoj status stavio u mirovanje. Bilo je to zbog afere Janaf, a osim Sabora Barišić je uskoro napustio i mjesto gradonačelnika Gorice. Upravo je u njegovu fotelju sjeo Krešimir Ačkar. No, osim mjesta prebivališta i stranke, Barišić i Ačkar nemaju previše poveznica, a osobito to vrijedi ako zavirimo u njihovu imovinsku karticu.

Barišić zabilježio 12 nekretnina

Barišić je bio na glasu kao jedan od najbogatijih ‘lokalnih šerifa’, s ispunjavanjem kartice zaista je imao muke. U nju je upisao čak 12 nakretnina. Naravno, neke su bile tek oranice, no posebno su se isticale kuća s okućnicom u Svetom Jurju vrijedna 1,2 milijuna kuna, vikendica u Pokupskom vrijedna 600.000 kuna, dok mu je kuća u gradićima u kojoj je prijavio prebivalište bila tek na trećem mjestu s 500.000 kuna.

I ono što je najbolje kod Barišićeve imovinske kartice jest da za sve to nije imao tek jedan kredit, podignut 2019. na razdoblje od samo četiri godine i mjesečnu ratu od 662 eura. Zato je rubrika štednja daleko ispunjenija…

Preko student servisa došao do prvih dionica

Njegov nasljednik Ačkar sušta je suprotnost. Njemu je, za za razliku od prethodnika mu, u imovinskoj kartici rubrika krediti bila najveća zadaća. Dva kunska, dva eurska. Onaj najveći, od 39.000 eura podigao je još 2014., a otplaćivat će ga još pet godina. Drugi u eurima imao od 2019. godine, taj je srećom znatno manji, 16.220 eura.

Krediti u kunama nešto su mu ‘bezazleniji’, prvi je podignut 2017. (ove godine postati će prošlost) na iznos od 92.307 kuna, dok je onaj od 75.000 lanjski i na brizi će mu biti naredne tri godine.

Dakle, na kredite Ačkaru ode – ako ćemo euro računati prema srednjem tečaju – 8.888 kuna mjesečno, no nakon lokalnih izbora će ipak “prodisati”. Kao dogradonačelnik je zarađivao 14.869 kuna, tako da će mu nakon pobjede na izborima “tek” pola plaće otići na obveze. Barišić je kao gradonačelnik imao 18.006 kuna, a sličnom iznosu može se nadati i Ačkar uz neke razlike u poreznim olakšicima. A kako mu jedan kredit ističe ove godine, jasno je da mu slijedi (financijski) opuštenije doba… Kako je oporba u kampanji upozoravala da je HDZ prezadužio grad, privatno iskustvo s kreditima svakako će mu dobro doći, možemo dodati.









Kad je riječ o rubrici nekretnine, prijavio je onu u Gradićima koja je površine 575 četvornih metara za koju je stavio procijenjenu vrijednost od 600.000 eura. Može se pohvaliti i automobilom od 140.000 kuna, riječ je VW Passatu. No, posebno mu je zanimljiva rubrika dionice. Tu je naveo kako posjeduje 16 dionica HT-a te da svaka vrijedi 180 kuna. U rubrici o načinu stjecanja napisao je da je do njih došao “kupnjom u vrijeme studentskih dana od zarade putem student servisa”.