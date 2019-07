BOGATI I NESTAŠNI! Nema šanse da pogodite: Sin jednog hrvatskog tajkuna vlasnik je čak 18 tvrtki!

Zlatna hrvatska mladež, tako se kolokvijalno nazivaju djeca imućnih hrvatskih poduzetnika i političara, koji medijski prostor pune kako svojim poslovnim uspjesima, tako i nestašlucima. I ne bi u tome bilo ništa sporno, da zlatna hrvatska mladež nije stasala pod okriljem tajkuna čije su biografije djelom upitne i sumnjive, jer najveći hrvatski bogataši imetak su stjecali ratnih devedesetih, kada su hrvatski sinovi ginuli boreći se za domovinu, istu ovu Hrvatsku koju navodno danas imamo, dok mladež koja nema zaleđe ispraćamo u bijeli svijet ne bi li tamo postigli nešto, kada već u voljenoj domovini za njih nema budućnosti i perspektive.

U voljenoj domovini za to vrijeme stasaju djeca rođena sa zlatnom žlicom u ustima, ali i ona djeca koja su na vrijeme prepoznala da se za uspjeh potrebno priključiti kakvoj partiji, zakačiti za džep stranačku iskaznicu i prodirati naprijed poput žohara saginjući kičmu, i prodajući vlastite svjetonazore i ideale. Dakako, ne treba nikada i ni pod koju cijenu svu uspješnu djecu, pa ni djecu tajkuna gurati u isti koš, jer u svakom žitu ima kukolja, ali valja spominjati hrvatsko licemjerje, upozoravati na njega, možda ponajviše radi onih klinaca koji još uvijek gaje nadu u bolje hrvatsko sutra ovdje u domovini. Radi njih nemamo pravo na šutnju, radi njih moramo upozoravati. Jedan od onih na koje je javnost vrlo jasno upozoravala svakako je poznati pjevač Josip Katalenić koji je u svibnju 2015.godine, u dva navrata uhićen zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a nakon toga započeo je i sudski proces na varaždinskom Općinskom sudu, koji se uskoro bliži kraju. No, prema pisanju lokalnog Varaždinski.hr, određeno je i novo vještačenje njegove ubrojivosti, jer se raniji vještaci po tom pitanju nisu mogli usuglasiti. Kataleniću se na teret stavlja desetak kaznenih djela, a u varaždinskoj optužnici navodi se skidanje dječje pornografije, dok se pak kroz čakovečku optužnicu provlači mamljenje djece zbog zadovoljavanja spolnih potreba, no te su dvije optužnice objedinjene.

Inače, na posljednjoj raspravi optužba i opunomoćenici oštećenih predložili su čitanje materijalnih dokaza i iskaza svjedoka, sa čime se obrana nije složila. Oni su zatražili izdvajanje dijela dokaza kao nezakonitih, na što sud nije pristao, ostavljajući ipak prostor strankama na žalbu na rješenje. Premda je suđenje zatvoreno za javnost, Katalenićev otac Drago Katalenić svojedobno je javno progovorio o svojem sinu. ”Umoran sam od svega, a žena je pred infarktom”, komentirao je jedne prigode otac ističući da se ne može ljutiti na svoje dijete, koje je u teškom psihičkom stanju, a svi u obitelji strahuju za njega jer bi si mogao oduzeti život. ”Slomljen je, u svojoj je sobi i ne želi s nikim razgovarati, možda do ovog svega ne bi došlo da nije nastupio u novom filmu, ovako su ga se svi opet sjetili”, tvrdio je otac, inače bivši pomoćnik ministra obrta. Drago Katalenić jedan je od utemeljitelja Hrvatske narodne stranke, nekoć je bio i koordinator HNS-a sjeverne Hrvatske, a potom je karijeru 1997.godine nastavio graditi u HSS-u, nakon čega postaje pomoćnik ministra Uprave za obrt, na toj se poziciji zadržao četiri godine.

A kada već govorimo o bogatim hrvatskim nasljednicima tada valja spomenuti neke kapitalce, jedan od takvih nedvojbeno je sin najuspješnijeg hrvatskog premijera, ali i ne odveć uspješnog poduzetnika Nikice Valentića. Riječ je o samozatajnom Ivanu Valentiću u čijoj se poslovnoj biografiji krije podosta zanimljivosti. Naime, ovaj mladić direktor je ili pak član Nazdornih odbora u čak 18 poduzeća premda još nije navršio četrdeset godina, a da je tome tako potvrđuje i sudski registar zagrebačkog Trgovačkog suda, koji je nedavno objavio oglas kojim se pozivaju vjerovnici Nive d.d., tvrtke u kojoj je godinama stolovao otac Valentić, dok danas kao predsjednik uprave ondje sjedi Ivan Valentić, da u roku od 45 dana predlože otvaranje stečajnog postupka te tvrtke s dugom od oko 1,35 milijuna kuna. Hoće li se i u ovom slučaju odigrati scenarij na kojega godinama upozorava bivši sudac i novopečeni političar Mislav Kolakušić, ostaje za vidjeti, no hrvatska javnost nagledala se situacija u kojima se stara tvrtka u kojoj su se nagomilali dugovi gasi, a tvrtka u nove poslovne pothvate nastavlja ulaziti pod drugim imenom, ali dakako bez dugovanja. Stečaj Nive, na poslovanje Valentićevih ne bi se trebao reflektirati pogubno, jer Ivan Valentić ima čak 18 tvrtki kojima upravlja, a da priča bude do kraja hrvatska, Valentić je kakve li slučajnosti vjenčani kum Ivana Todorića, za kojeg vjerujemo niti ne treba podsjećati na obiteljsku strukturu, jer kao što je poznato riječ je o sinu Ivica Todorića. Raskošne Valentićeve kompanije, bave se i raskošnim biznisima od projektiranja, sve od osiguravateljstva, energetike pa i prerade. Zanimljiva priča vezuje se i uz Valentićeva imenjaka Đakića. Naime, Ivan Đakić, sin HDZ-ova zastupnika Josipa Đakića nedavno je nepravomoćno osuđen radi prijetnji novinaru, ali i radi božićne čestitke Srbima, no ta presuda nije pokolebala poduzetnički duh Đakića juniora osuđenog na 11 mjeseci uvjetno, štoviše, sud je kao olakotnu okolnost prilikom izricanja presude uzeo u obzir činjenicu da je Ivan Đakić poduzetnik.

Đakić u poduzetničkim vodama uistinu niže uspjehe pa mu je tako nedavno Ministarstvo turizma dodijelilo 130 tisuća kuna bespovratnih sredstava. Slučajno ili ne, Ministarstvom rukovodi HDZ-ov ministar Gari Cappelli, HDZ-ovac, baš kao i Đakićev otac Josip. Ovu bi lovu Đakić junior trebao ulupati u izgradnju bazena u pitomačkom hotelu Divino, a novac mu je dodijeljen preko Programa ministarstva turizma Konkurentnost turističkog gospodarstva. No, to baš kao u onim dosadnim reklamama još uvijek nije sve jer tvrtke ĐAKIĆ THIM i lani je dobila 90 tisuća kuna subvencije za bazen, ali od Hrvatske turističke zajednice, pa je tako Đakić do sada za bazen od države uspio inkasirati oko 220 tisuća kuna. hotel se inače nalazi u najmu tvrtke kojom ne upravlja samo Ivan već i Tomislav Đakić kao član uprave, a izgleda da hotel kojemu su dodjeljena izdašna sredsta sasvim solidno posluje. Naime, prihodi su mu lani iznosili 1,1 milijun kuna, a dobit oko 175 tisuća kuna. Đakićev sin Hrvoje u javnom se prostoru pak spominjao zbog incidenta iz ne tako davne 2010.godine, kada se na Ugljanu ispred jednog noćnog kluba potukao, a zatim nekoga pokušao i pregaziti svojim vozilom, ali ta priča brzo je gurnuta u drugi plan te je isparila iz javnog prostora.

Sin ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića ne može se okarakterizirati kao problematičan mladić, ali svakako se može reći da je riječ o spretnom momku. Naime, sa svega 25 godine postao je predsjednik Nadzornog odbora komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada, a opet dakako slučajno, njegov otac HDZ-ov ministar korijene vuče iz ivanić Grada, kojim rukovodi HDZ-ov gradonačelnik Javor Bojan Lešo. Bošnjaković mlađi u istom je gradu član predsjedništva HDZ-ove mladeži, ali i član HDZ-ove mladeži Zagrebačke županije. Djeca pokojnog predsjednika Tuđmana za sobom vuku zanimljive priče. U političkim vodama, relativno vješto pliva sin Miroslav koji je doktorirao na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, kada je prvi hrvatski predsjednik preminuo Miroslav Tuđman pokušao se profilirati kao vođa desnice, ali taj pothvat nije mu pošao za rukom, pa je nakon političkih lutanja i traganja smiraj pronašao u očevom HDZ-u. U javnosti je pak Miroslav Tuđman opisivan i kao sin prvog hrvatskog predsjednika, koji je najmanje profitirao od svojega prezimena, drugi sin Stjepan Tuđman poznat je po ugostiteljskim pothvatima, i to ponajprije zbog ne odveć uspješnog vođenja lokala na atraktivnim lokacijama u Zagrebu, njegove su tvrtke kao dobavljači zagrebačkog Studentskog centra krajem devedesetih spominjanje jer su cijene na fakturama bile znatno veće, nego li one na tržnicama.

Nakon te neugodne priče Stjepan se povlači iz javnosti i osniva Patria film, tvrtku koja se trebala baviti snimanjem filmova, ali i taj biznis je podbacio pa je zapravo danas nepoznato u kojim vodama pliva. Kćerka Nevenka također se okušala kao poduzetnica, i to davne 92-e godine kada se bavila prodajom tehničke robe, a uz to osnovala je i tvrtku koja je devedesetih za Ledo pravila kornete. U političkim vodama, skrasio se i sin pokojnog Ivice Račana, Ivan Račan koji je završio srednju matematičko-informatičku školu te se skrasio u očevoj Partiji. Iako u javnost istupa iznimno rijetko, njegov utjecaj u SDP-u i danas je tvrde upućeni ogroman. Račanova agencija Maksima komunikacije bila je da priča bude ironična na pretposljednjim parlamentarnim izborima angažirana u predizbornoj kampanji stranke Pametno. Kći jednoga od najutjecajnijih HDZ-ovaca Željka Reinera nedavno je na svojem Facebook profilu napisala da počinje raditi za HDZ, nešto prije toga stranci je donirala 30 tisuća kuna, ne bi to ni bilo toliko čudno, da se nije radilo o djevojci od svega 19 godina. Kćeri nekadašnjeg šefa HSS-a Zlatka Tomčića također su se spominjale u javnosti, najpoznatija među njima svakako je operna solistica Martina Tomčić Moskaljov.

Amika je pak u Americi studirala astrologiju te danas za 15 minuta konzultacija s njom valja izdvojiti oko 400 kn. najmlađa kćerka Marija završila je Međunarodnu gimnaziju, studirala grafički dizajn i okušala se kao novinarka. Sin Branimira Glavaša, mladi Filip radio je pak u osječkom odvjetničkom uredu Marijana Hanžekovića, djeca HDZ-ova doajena Andrije Hebranga daleko su od politike. Sin Darko radi kao projektni menažer u bankarskoj grupaciji Intesa, dok je kći Ivana doktorica znanosti zaposlena na Filozofskom fakultetu, pokćerka Vanda jedno je vrijeme bila zaposlenica Agrokora, što zapravo i ne čudi budući da je u Americi završila poslovnu školu. Kao viši asistent na Katedri za komparativnu povijest hrvatske književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu radi sin Jadranke Kosor, koja je nedavno postala i baka. Na školovanje u London, svojedobno je kćerku otpravila Vesna Pusić, dok se Sanaderova kćer Bruna nedavno na Hvaru udala. Za razliku od nje, Petra Sanader i dan, danas glumačku karijeru gradi u SAD-u. U Haagu se školovao sin SDSS-ova Milorada Pupovca koji se nedavno zaposlio na riječkom Filozofskom fakultetu, dok je njegova sestra Tihana diplomirala sociologiju i filozofiju. Hrvatsku je svojedobno napustio i Ante Jakov, sin bivšeg premijera i po svemu sudeći kandidata za predsjednika Zorana Milanovića koji je u Zagrebu završio Klasičnu gimnaziju.

Na doktoratu u Švicarskoj nalazi se kćerka Ive Josipovića, dok je Bandićeva miljenica Anamarija djelatnica tvrtke Combis, koja je u vlasništvu Hrvatskog telekoma. Ako govorimo o nestašlucima zlatne mladeži tada valja podsjetiti i na davni incident Vladimira Arlovića, čiji je otac ustavni sudac i bivši SDP-ovac Mato Arlović, ovaj je dečko napravio ozbiljnu scenu ispred jednog zagrebačkog noćnog kluba. Nije mu se dopalo što njega i društvo zaštitari nisu pustili u klub, pa je nasrnuo na njih, tu međutim s mladenačkim nestašlucima nije stao već je mokrio po autima u kojima su sjedile nepoznate djevojke, da priča bude do kraja suludadruštvo mu je radio sin ondašnjeg glavnog državnog odvjetnika Branka Jordanića. I unuk Josipa Manolića uspio se pobrinuti za publicitet pa je tako jedne zgode pucao ispred jednog zagrebačkog narodnjačkog kluba. Kada je riječ o političarima, tada zanimljivu priču za sobom vuče aktualnni splitsko-dalmatinski župan HDZ-ov Blaženko Boban. Naime, njegov zet Frane Radelja lani je u ožujku imenovan voditeljem županijskog pododsjeka za pomorrsko dobro, rješenje mu je potpisao pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Stipe Čogelja. osim što mu je zet prvi čovjek županije, Radelja se i sam svojevremeno hvalio članstvom u Mladeži HDZ-a. županov sin Tomislav Boban bez javnog je natječaja posao našao u Plovputu, i naravno ko za vraga, evo opet slučajnosti, radi se o državnoj firmi. Na natječaju je pak posao dobio drugi županov sin matko koji opet slučajno naravno jer drugačije ne može radi u Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije.

Osim djece političara, zanimljive su i biografije djece poduzetnika, istini za volju Todorićevi sinovi nikada nisu bili incidentni, ali strast prema luksuzu nikada nisu krili. Stariji Ivičin sin Ante ljubitelj je Porschea, a prijatelji su ga opisivali kao kolekcionara koji je u garaži ima nekoliko luksuznih limuzina. Ako govorimo o proslavama, e tu Todorići ne štede pa je tako primjerice za svadbu zlatnog mladića Ante i nekadašnje hrvatske misice Martine Novosel izdvojena basnoslovna cifra. Na svadbi su Todorići ugostili 300-tinjak ljudi, a te prigode mladenka je odnijenula posebno dizajniranu vjenčanicu, koju je potom zamijenila Versaceovom haljinom, za atmoferu su se pobrinuli Stavros i Jole. Ante je za svoju Martinu u Dubrovniku organizirao luksuznu rođendansku proslvu, a 50 ljudi koji su tulumarili u elitnom dubrovačkom restoranu smjestio je u hotel Excelsior, priču je pak zaokružio izdvojivši za slavlje pola milijuna kuna.

Ante i Martina roditelji su troje djece, no kada je napuklo Todorićevo poslovno carstvo, raspao se i njihov brak. Ona danas živi u Beču, te je navodno do ušiju zaljubljena u nepoznatog austrijskog biznismena. Brak se raspao i Todorićevoj mezimici Ivi. Njezin suprug Hrvoje nedavno je podnio zahtjev za razvodom braka, ali ona danas živi bolje no ikada te se navodno već može sresti u društvu novog partnera. Inače, Iva Todorić Balent poznata je po druženjima s poznatim Hrvaticama, Severinom i Andreom Čermak, s kojima rado pozira i na društvenim mrežama. Iva se s Hrvojem vjenčala 2004.godine, a raskošna svadbe organizirana je u Westinu, gdje su gosti uživali u kvalitetnim vinima i morskim plodovima, prije braka ovaj je par godinama bio u vezi, a za najsvečaniji dan u živou Ivi se vjenčanica ručno šivala u Italiji, nekadašnja direktorica Agrokorova marketinga za sebe je tvrdila da je velika vjernica, no odnevavno se spetljala s kontroveznom duhovnom instruktoricom Anom Bučević od koje se ne razdvaja. Javnost je svojedobno svjedočila o Ivinim borbama s kilogramima, govorilo se i o njenom podvezivanju želudca, a jedne je prigode priznala da je kao dejvojčica radila u obiteljskom stakleniku sortirajući cvijeće. ”Kad sam bola mala željela sam biti teta u vrtiću, ali kad sam odrasla svatila sam da bih mogla imati svoj vrtić”, izjavila je ova dama jedne prigode, priznajući da je ideja isparila po završetku studija, na kojega su je usmjerili roditelji. Iva danas živi u očevom dvorcu, kojega je suprug Hrvoje nedavno napustio, Kulmerove dvore, ali i vilu u Gorskom kotaru iznajmljuje te se čini kako poduzetnički duh nije izgubila. Mlađi Todorićev sin Ivan diplomirani ekonomist i nekadašnji šef NO Agrokora u javnosti je slovio za playboja kojega se moglo sresti u noćnim izlascima i na raskošnim zabavama duž jadranske obale, ljubovao je s pjevačicom Lanom Jurčević, a nakon prekida skrasio se sa srpskom manekenkom Milicom Mihajlović s kojom je nedavno dobio dijete.

Posebna su priča djeca Dukatova vozača Luke Rajića. Ovaj vlasnik farmaceutske tvrtke na odmore sa sinovima troši tisuće kuna, pa je tako svojedobno Bornu, Luku i Frana odlučio odvesti na odmor u skupocjeni azijski resort, gdje noćenje u dvokrevetnoj sobi stoji 28 tisuća kuna. rajići su se ipak odlučili za boravak u elitnoj vili, gdje im se pridružila i Lukina sestra Ivana s obitelji, odmor na kojega su se prevezli privatnim avionom začinili su dočekom Nove godine u hotelskom kompleksu 4Seasons s pet zvjezdica, a osim uživanja u koktelima i ostalim popratnim aktivnostima, otac Luka sinove je počastio zabavom u streljani, uživali su u jastozima, kavijaru i šampanjcu. Rajićevi sinovi i inače su skloni ispijanju šampanjca pa su se na društvenim mrežama znali pohvaliti fotografijama Don Perignonoa od 1500 kn, s kojim se zalijevaju tijekom obilaska noćnih klubova, a Rajićev sin Luka na tim istim društvenim mrežama prezentirao je i kolekcije satova koje posjeduje, dok je jedne prigode obznanio kako mu je životni moto Stay Rich, or Die Por (ostani bogat, ili umri siromašan). ”Kada me pitaju što je život, ja im kažem da je to kad staviš gume na Volkswagen na bijelu kožu novog Mercedesa koji u Hrvatskoj kođta 330 tisuća eura”, riječi su ovo Joška Keruma, sina nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, koji je javnost skretao na sebe nestašlucima, i brzim vožnjama kako po Splitu, tako i po autocesti.

Nestašluci Hrvoja Žužića, plaćeni su međutim ljudskim životom. Sin velikogoričkog tajkuna i Mesićeva kuma Željka Žužića izazvao je prometnu nesreću u kojoj je poginula 19-godišnja djevojka. Hrvoje je nesreću izazvao vozeći pod utjecajem alkohola, prije toga kobnog dana imao je 19 prometnih prekršaja, a spekuliralo se da su zataškani zbog majke, utjecajne velikogoričke sutkinje, Hrvoje je danas slobodan čovjek jer dobio je kaznu od pet godina zatvora. Slično je prošao i sin jednoga od najbogatijih Hercegovaca Marijana Primorca ”teškog” oko 60 milijuna eura, mladi Ivan Primorac koji je usmrtio dvije djevojke upravljajući BMW-om bez vozačke dozvole, što ne čudi jer u to doba imao je 16 godina. Sud mu umanjuje kaznu uz obrazloženje da pootječe iz ‘obitelji društveno prihvatljivog položaja’. U skupinu bogatih nasljednika jamačno spadaju i djeca umirovljenoga generala Ivana Čermaka, jednog od najvećih naftnih biznismena na ovim prostorima koji okreće milijune, no njegov sin Hrvoje Čermak po sklonostima ka biznisu do sada se u javnom prostoru baš i nije spominjao. Mediji su o Čermakovom sinu iz prvog braka pisali ponajprije zbog prijateljevanja sa Severinom, te zbog njegove sklonosti ka vožnji bolida u Formuli 3, nego li o bilo kakvom poslovnom uspjehu. Kćeri Joke Andabaka čija se imovina procjenjuje na preko 192 milijuna kuna našle su se na visokim pozicijama unutar obiteljskim poslova, ali i u drugim kompanijama. Ivana Andabak bila je predsjednica uprave Izvor osiguranja, Sanja Gagulić članica je Uprave koncerna Sunce, a bila je i članica NO Izvor osiguranja, Ana Volk članica je uprave za prodaju i marketing.

Sin poduzetnika Emila Tedeschija, Emil Tedeschi junior u obiteljskoj je firmi morao krenuti od početka pa trenutno radi kao trgovački putnik u očevom poduzeću, no Emil junior znatno je poznatiji radi svojega ljubavnog života, jer je naime, nedavno stupio ubrak s najimućnijom Hrvaticom Nikom Perenčević koja je od njega starija gotovo dva desetljeća. U Niku je mali Tedeschi navodno zaljubljen do ušiju, a posebno ga fascinira to što je ona jedna od rijetkih koja na njega gleda kao na osobu te ga ne motri kroz prizmu njegova novca. Kako bi ga i motrila kroz prizmu novca, kada i Nika leži na milijunima. Ova moćna 40-godišnja poduzetnica iza sebe već ima brak i troje djece, ali 23-godišnjem Emilu to nije predstavljalo problem. Tedeschi mlađi, donedavno je bio u vezi s Lanom Jurčević, kćerkom poznatog hrvatskog trenera, no evidentno da tu nije pronašao sreću. Nikin otac Mihajlo tajanstveni je hrvatski poduzetnik, a vlastiti posao razgranao je iz Rusije, preko Londona, pa sve do Los Angelesa, a mama Sonja Perenčević u svojem vlasništvu ima restorane, između ostalog, kultni restoran Dan Tana’s smješten u zapadnom dijelu Hollywooda. Ondje redovito dolaze Clint Eastwood, Kim Kardashian, Larry King, Benicio del Toro, Quentin Tarantino, George Clooney te Paris Hilton.