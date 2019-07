BLOGER OTKRIO APSURD HRVATSKE EKONOMIJE: Zašto hrvatske svinje šaljemo u Honduras da bismo ih opet vraćali?

Autor: Dnevno

Bloger Krule danas je objavio fotografiju koja svjedoči suludoj situaciji u našoj ekonomiji te suludu situaciju oko izvoza/uvoza proizvoda u Lijepu Našu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Milu ti majku *****, pogledaj narode ovu sliku! Znači prasca othranilo u Hrvatskoj, a onda ga iz Hrvatske poslalo u Honduras… i vratilo ga nama u Hrvatsku… da ga mi žderemo po povoljnijoj tarifi. Pa gdje to ima a da se ne zove p**** materna!? Honduras majku ti j**** i Hondurasu… između Gvatemale i Nikaragve nam završilo prase… ko da je narko boss, a ne prase suncetij**em žareno. Misliš on mirno jede kuruze i napoj, kad prase kum od Pabla Escobara krutejebo, vuče lajne u koritu… nosi pištolj za pasom… nešto mu dobaciš, on te kokne krutejebo… odrobija te! Nema nama spasa. Ovo i kad Bog vidi, kaže: ‘Ajte u p**** maternu!’”