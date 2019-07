BLIŽI SE PLENKOVIĆEV KRAJ: Stiže mu prijetnja koju neće moći preživjeti

Briselska fotelja nije se osmijehnula hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, pa se povijena repa vratio u Lijepu našu, gdje su ga dočekali mnogobrojni problemi, a osim rasula u Vladi, hrvatska javnost svjedoči i problemima koji se naziru unutar HDZ-a, stranke koju njen šef gura u provaliju, barem ako je vjerovati anketama.

Prema posljednjem Crodemoskopu HDZ doista jest prva stranka, no to definitivno nije nešto čime bi se vladajući trebali hvaliti, jer kada se povuče paralela s prethodnim mjesecom tada se može konstatirati da je HDZ pao za jedan posto, i možda to ne bi bio problem da se ne radi o nastavku negativnog trenda, koji vladajuću stranku prati od početka godine.

S druge strane, u dvorištu Davora Bernardića koji rukovodi SDP-om, stanje se stabiliziralo pa tako prema anketama rastu treći mjesec zaredom, i to zahvaljujući HDZ-u, jer se stječe dojam kako šef te stranke Plenković ne poduzima nikakve konkretne poteze kojima bi stabilizirao probleme koji niču kao gljive nakon kiše. Plenković se od lidera europskih manira, pretvorio u neodlučnog, i ucjenjenog šefa koji se nije u stanju nositi sa situacijama koje su ga snašle, osim toga, i sam se upleo u aferu Borg, nakon čega se klupko samo počelo odmotavati.

Problemi s Agrokorom stajali su ga ministrice Martine Dalić, a on je usprkos tome opstao na poziciji, održavajući donekle stabilan rejting, no problemi iz Vlade reflektirali su se i na stranku, a Plenković se postepeno odricao tradicionalnog HDZ-ova biračkog tijela, a potom i kroz aferu SMS Milijana Brkića, kojemu to nije naštetilo. Štoviše, europski izbori Brkića su osnažili, a Plenkovića uvalili u ozbiljne probleme, koje je produbilo spominjanje crnog labuda.

Plenkovićev HDZ polako, ali sigurno pada, a cijenu pada najskuplje bi mogao platiti upravo on, protiv kojega se počinju okretati i oni koji su mu do jučer bili lojalni, Plenković je taj koji zbog svoje neodlučnosti plaća cijenu rasula u brodogradnji, plaća cijenu mirovinske reforme, plaća Plenkovićev HDZ i ministarske afere, a ovo je tek početak, nedavno je nagrižem ministar Marić, naziru se i problemi u turističkoj sezoni koja je pred krahom, prijeti mu i velika proračunska rupa, i sve to uoči predsjedničkih, a potom i parlamentarnih izbora, koji bi ako se nastavi ovaj trend mogli označiti njegov kraj.