BLEIBURŠKO POLJE POSTAJE JEZERO? Plenković ovo ne smatra porazom diplomacije: Oporba tvrdi da je znao za sve

Autor: Iva Međugorac

Poraz hrvatske diplomacije, tim se riječima opisuje obilježavanje 78-godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda za što se komemoracija održala na zagrebačkom groblju Mirogoj gdje su počast žrtvama polaganjem vijenaca odali premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Državni vrh na Mirogoju

U izaslanstvima su uz premijera i Jandrokovića bili ministar branitelja Tomo Medved, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg te posebni savjetnici predsjednika Vlade Mate Granić, Zvonko Kusić i Damir Krstičević. Vijence su položili kod Središnjeg križa na Mirogoju, gdje je glavni tajnik Hrvatske biskupske konferencije Krunoslav Novak izmolio molitvu, a imam Medžlisa Islamske zajednice Zagreb Halid ef. Dolić dovu. Organizator komemoracije je inače Počasni bleiburški vod dok je HBK suorganizator u liturgijskom dijelu.





Pokrovitelj komemoracije je i ove godine Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, no zamjerke s desnice stižu radi toga što se Komemoracija više ne održava u Austriji što i jest razlog radi kojega se proziva hrvatska diplomacija.

Jandroković pak vjeruje kako je bleiburšku tragediju bolje obilježavati u Hrvatskoj pošto se radi o događaju iz hrvatske povijesti.

“Radi se o odabiru. Ono što se dogodilo treba obilježiti i na Blajburškom polju, misa je održana, veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji položio je vijenac u ime Vlade i u ime Sabora. Ponavljam, ovdje se radi o našim sunarodnjacima, ovo je dio hrvatske povijesti, ovo je tragedija hrvatskog naroda i trebamo to obilježavati ovdje”, rekao je Jandroković, a slično stajalište dijeli i premijer Plenković koji smatra kako je važno da se takvi događaji obilježe dostojanstveno i da obilježavanje na Mirogiju kao i misa na Macelju jesu upravo takvi- primjereni načini.

Mons. Kutleša pokazao da je dostojanstven predstavnik katolika

Primjereno ili ne misa za poginule održala se na Macelju, a koncelebrirano misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup i predsjednik HBK mons. Dražen Kutleša koji je prema tvrdnjama naših sugovornika ovime unatoč kritikama koje su stizale na njegov račun dokazao da je prava osoba, na pravom mjesto posebice u ovim izazovnim vremenima što potvrđuje i njegov prvi intervju koji je obećavajući i ohrabrujući za hrvatske katolike. Komemoracija se dakle održala, no s mjestom održavanja nije oduševljen ni Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista koji je podsjetio da već četiri godine prave komemoracije na Bleiburgu nema.

”Moramo imati na umu da se komemoracija održavala u doba Socijalističke Jugoslavije, i unatoč pritiscima ondašnje države, Austrija je dozvoljava komemoraciju. Danas kada imamo slobodnu, modernu Hrvatsku koja je u sastavu Europske unije bez granica, dozvolili smo šlampavom diplomacijom da se zabrani komemoracija na Bleiburgu. Dozvolili smo da se na spomeniku koji je ’87. godine postavljen na bleiburškom polju na čast ubijenoj hrvatskoj vojsci i civilima skine spomenik s prvim hrvatskim bijelim poljem, iako niz carskih palača u Beču krase spomenici i šahovnice s prvim bijelim poljem”, kazao je Pavliček.









Novosti su ukidanje već najavile

Da je okupljanju na Bleiburgu odzvonilo još su prije nekoliko mjeseci slavodobitno pisale Novosti, tjednik srpske nacionalne manjine o čijim se naslovnicama i ovih dana polemizira u Saboru. Prema njihovim tezama vlasti u Austriji udarile su temelj za trajnu obustavu ‘masovnog proustaškog okupljanja na austrijskom tlu’. Inače su ideju o zabrani okupljanja na Bleiburgu pokrenuli ondašnji Zeleni koji su jasno zauzeli stav da se ustaški susret u Austriji više nikada neće ponoviti pa je shodno tome došlo do toga da je komemoracija održana 18.svibnja 2019.godine na Lojbaškom polju zaista bila posljednje veliko okupljanje koje se u Austriji održalo u čast sjećanja na blajburške žrtve.

Odbor za unutarnje poslove Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta još je prošle godine zatražio izdavanje zabrane održavanja bleiburškog skupa, što po svemu sudeći i jest rezultiralo njegovom trajnom zabranom. Poslije rezolucije spomenutog odbora u kojoj je rečeno da je proustaško okupljanje protuzakonito i protivno članku 9.austrijskog Ustava u kojem stoji da se Austrija mora boriti protiv svih oblika fašizma svoj stav na ovu temu izrekao je i guverner Koruške Peter Kaiser koji je kazao da Austrija ima iznimno osjetljivu zadaću koju mora izvršiti radi zajedničke odgovornosti za najmračnije poglavlja svoje povijesti pri čemu je naglasio da se zabrana ne odnosi na misu koja se smatra vjerskim obredom.









Sudbina Bleiburškog polja upitna

Do svih ovih zaključaka došlo se i na temelju analize koju je provela stručna skupina eksperata iz pravnog područja, politologije i povijesti uz predstavnike austrijskih crkvenih i političkih vlasti, a posebno glasna protivnica održavanja Komemoracije bila je Olga Voglauber zastupnica Zelenik u austrijskom parlamentu koje je Bleiburg nazvala najvećim okupljanjem fašista u Europi. Jedno se vrijeme među Hrvatima u Austriji govorilo kako bi se Bleiburško polje moglo pretvoriti u trajno jezero koje bi trebalo preplaviti ovo dugogodišnje okupljalište Hrvata, no za sada za to nema službene potvrde.

Službeno se zato hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman još ljetos sastajao sa svojim austrijskim kolegama kako bi progovarali o uklanjanju povijesnog grba s prvim bijelim poljem, no ni po tome pitanju nije se dogodilo ništa značajno. Plenković se na komemoraciji pojavio, iako su ranije oporbeni zastupnici predvođeni Zlatkom Hasanbegovićem tvrdili da je Plenković za ovu bleiburšku sudbinu znao, ali da nije napravio ništa kako bi se to spriječilo. Inače, treba reći da je Vlada aktualnog predsjednika Milanovića koji je stasao u novog vođu desnice ukinula sponzoriranje komemoracije, o čemu se predsjednik ni danas ne oglašava previše, nisu više pretjerano glasni ni u Počasnom bleiburškom vodu u kojem jednu od vodećih uloga ima Vladimir Šeks pa sve upućuje na to da se ova komemoracija trajno iz Austrije seli u našu zemlju, gdje se obilježava sve tiše i sa sve manje značaja.