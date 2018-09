BLAŽU CURIĆU sudac odredio jednomjesečni pritvor

Autor: Dnevno.hr

Sudac istrage osječkog Županijskog suda Miroslav Rožac odredio je jednomjesečni pritvor za Blaža Curića, uhićenog jer je osumnjičenom Franji Vargi dojavio da mu se sprema uhićenje zbog izrade lažnih SMS-ova, javlja N1.

Pritvor mu je određen zbog bojazni da bi mogao utjecati na svjedoke, jer postoji nekoliko svjedoka za koje se smatra da imaju saznanja o kriminalnim aktivnostima i uplatama novca, a koji će biti ispitani. Također, postoji sumnja da se Franjo Varga duže vremena bavio i neposredno je i ranije imao komunikaciju s okrivljenikom, pa postoji bojazan da su to radili povezano, rekao je za N1 glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku.

Tereti ga se zbog sumnje da je Vargu 20. rujna telefonom upozorio da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje, rekavši mu da izbriše sve poruke, brojeve i druge sadržaje. No, Varga prije uhićenja to navodno nije uspio učiniti. Kada je izvijestio o pokretanju istrage, USKOK u srijedu poslijepodne nije navodio da će zatražiti i njegovo zatvaranje, ali je to naknadno učinio zbog sumnje da bi na slobodi mogao utjecati na svjedoke i dokaze ili ponoviti nedjelo.

HDZ-ov zastupnik Milijan Brkić u izjavi novinarima potvrdio je da mu je Curić kum. “Čuo sam iz medija da je priveden moj prijatelj, moj suborac i moj kum Blaž Curić, ali Bože moj, postoje institucije u ovoj državi, neka rade pa ćemo vidjeti o čemu se radi”, izjavio je Brkić novinarima u Saboru.