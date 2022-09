BLAMAŽA ŽENE BLISKE PLENKOVIĆU! Tko stoji iza skandala s popisom? HDZ-ovka radi koje je eliminiran vrhunski stručnjak

Autor: Iva Međugorac

Najvažnija statistička akcija u državi, nazvati bi se tako mogao popis stanovništva koji je obavljan tijekom 2021. godine, no po svemu sudeći i nakon početnog kaosa, situacija s popisom stanovništva sve do nedavne objave finalnih rezultata nije se stabilizirala pa se slijedom toga u javnom prostoru u pitanje počela dovoditi valjanost popisa.

Kako za sada stvari stoje u ovom trenutku nije posve jasno koliko je u Hrvatskoj doista popisano katolika, a konfuzan je i podatak o postotku Srba u Vukovaru, što su ujedno brojke koje se i jesu dočekivale s najvećim interesom. Katolika kako za sada stvari stoje ima nešto manje od 79 ili malo više od 83 posto, ovisno o tome kako tumačite rezultate popisa, koje je trebala rastumačiti ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković koja finalne rezultate nije predstavila na konferenciji za medija kao što je to do sada bio slučaj što je tek jedan od problema ove ionako problematične priče.

Manipulacija popisom?

Drugi se problem odnosi na nejasno postavljena pitanja o vjerskoj pripadnosti koja nisu precizno definirana kao što je to bio slučaj na ranijem popisu koji se održavao 2011.godine, kada su pitanja bila precizirana jasno i jednostavno. Tako su u to vrijeme na pitanju o vjeri bili ponuđeni odgovori katolička ili neka druga te se upisivalo koja je to točno vjera kojoj ispitanik pripada, a u slučaju da nije vjernik i ta opcija bila je u ponudi baš kao i opcija o tome da se ispitanik o vlastitoj vjerskoj pripadnosti ne izjašnjava.





Sada se pak o vjeri odgovaralo na dva pitanja pa je tako prvo pitanje zahtijevalo odgovor o pripadnosti vjere, dok se o drugom pitanju trebalo očitovati o vjerskoj zajednici. Tako postavljena pitanja ne samo da su zbunila građane, već su zabunu izazvala i kod popisivača pa je dio njih pod kategorijom vjera upisivao kršćanstvo ili nešto slično, a pod vjersku zajednicu Katolička crkva što ih u konačnici nije uvrstilo među katolike već među ostale kršćane. Uviđajući da je konfuzija izazvana ravnateljica Zavoda Brković gostujući na N1 televiziji najavila je da će se uskoro objaviti precizniji podaci o vjerskim zajednicama nakon čega nedoumica ne bi trebalo biti. Izgleda međutim da brojka katolika koju je objavio Zavod u konačnici nije točna.

Prema podacima Popisa iz 2021.godine u Zmijavcima ima 592 katolika što je 35.79 posto mještana, a prema tom popisu više od 60 posto mještana je ostala religija što je paradoks s obzirom na to da je popis iz 2011.godine otkrivao kako u ovom mjestu nadomak Imotskog živi 98 posto katolika, kako u Zmijavcima nije došlo do drastične promjene u sastavu stanovništva tako je sada podatke o katolicima u ovom mjestu praktički nemoguće objasniti. Inače je Brković na poziciju ravnateljice Državnog zavoda za statistiku stigla u ožujku 2019.godine kao naslejdnica Marka Krištofa kojega je Vlada razriješila iako je struka za njega imala samo riječi hvale.

Prethodnik nije valjao?

Brković je dolaskom na čelo Zavoda postala prva ravnateljica na ovoj poziciji, a ova ekonomistica prije toga karijeru je gradila u Hrvatskoj narodnoj banci, na raznim pozicijama, međutim posljednjih godina uglavnom se bavila statistikom te se zapravo prema tvrdnjama upućenih niti nije pripremala za poziciju ravnateljice Državnog zavoda za statistiku na koju je imenovana kao osoba od povjerenja premijera Plenkovića. riječ je ujedno o Splićanki i bivšoj studentici sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta te HDZ-ovki koja je jedno vrijeme radila u MORH-u. Premda je njen prethodnik Krištof na polju statistike imao daleko veće iskustvo, glasio je kao SDP-ov kadar pa to mora da je bio razlog njegove eliminacije.

”Krištof je bio stručnjak, njega politika nije zanimala, ali on politiku je u Zavod je stigao kad ga nitko drugi nije htio voditi, imali smo problema s kadrovima, kasnilo se s objavom podataka s popisa stanovništva, i tada se govorilo da popis nije odrađen kako treba, a onda se on zaista primio posla, otvorio je DZS javnosti, formirao kvalitetan sustav i bio spreman povesti ovaj popis stanovništva, međutim kako nije bio blizak HDZ-u tako je i maknut”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik iz DZS te dodaje da nova ravnateljica kao kolegica nije nekorektna, ali bez obzira na to Zavod se ovih dana objavom rezultata s popisa ponovno ozbiljno kompromitirao.