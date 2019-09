Bivši sparing-partner Damira Škare: ‘To je manijak koji je tukao i silovao žene za vrijeme Jugoslavije!’

Autor: Marin Vlahović

Nekoliko sati nakon što je policija na granici s Bosnom i Hercegovinom uhitila Damira Škaru, hrvatska inačica Wikipedije njegovoj je biografiji dodala i kvalifikaciju seksualnog predatora. U četvrtak se emitira emisija “Provjereno” na Novoj TV, koja obrađuje slučaj silovanja djelatnice AMK Siget, čiji je Škaro dugogodišnji predsjednik.

Nakon uhićenja ovog bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i kontroverznog poduzetnika, razgovarali smo s dvojicom bivših sportaša koji ga dobro znaju. Prvi nas je zamolio da ostane anoniman. On nam je ispričao da se Škaro često ponašao kao čovjek kojemu je samo jedna stvar na pameti. Komentirao je zaposlenice u AMK Siget i zvao ih u svoj ured, a onda bi od znanaca i prijatelja tražio mišljenje o njihovu izgledu. Na određeni način, tvrdi naš sugovornik, predstavljao je te žene kao nekakvu robu, što je kod pojedinaca izazvalo veliku nelagodu, pa su poslije izbjegavali dolaziti na sastanke u AMK Siget. Poznati bloger, novinar i predsjednik Slobodarske stranke Miro Matijević pripada istoj generaciji boksača kao i uhićeni predsjednik AMK Siget Damir Škaro. Na društvenoj mreži Facebook Matijević je napisao kako “nije iznenađen ovim uhićenjem i da oni koji poznaju Damira Škaru znaju da je mogao imati seksualne odnose sa ženama samo ako ih prethodno nokautira”.

Nazvali smo Mira Matijevića i zamolili ga da nam malo konkretnije objasni svoj status na Facebooku.

“To je jedan manijak i silovatelj koji je u životu sve postigao nasiljem. Svojedobno je nasilno preuzeo Hrvatski boksački savez koristeći do zuba naoružane klošare, reketare i lažne domoljube. Poslije je sličan model primijenio i pri preuzimanju AMK Siget. Boksali smo za BK Borovo, sparirali i trenirali zajedno, tako da ne govorim napamet. Kad je došao u Borovo, nije imao ni završen zanat. I to su mu morali kupiti. Vidio je kako to ide pa je tako dogurao i do doktora znanosti. Poslije smo se često susretali na boksačkim revijama u osamdesetima. U ono vrijeme, većina ljudi u boksačkim krugovima znala je da se radi o nasilniku, zlostavljaču i silovatelju žena. Ali, kako je bio dobar boksač, politika ga je tada štitila, baš kao i danas. Zato se bojim da bi se opet mogao izvući”, izjavio je Miro Matijević za naš portal.

Pokušali smo stupiti u kontakt s Damirom Škarom, ali on nije odgovarao na naše pozive, a kasnije je broj postao nedostupan. Radi zaštite žrtve, policija zasad ne daje službene informacije. Odvjetnica žrtve Morana Rabar, partnerica u odvjetničkom društvu Rabar-Visković, potvrdila je Hini da zastupa klijenticu i surađuje s Državnim odvjetništvom, od kojeg očekuje da uskoro podigne kaznenu prijavu. U međuvremenu, portal Index otvorio je posebnu e-mail adresu na koju se anonimno mogu javljati i druge navodne žrtve Damira Škare.

Situacija je vrlo ozbiljna, jer ako se pokaže da zaposlenica AMK Siget nije jedina žrtva bivšeg boksačkog prvaka, onda se svi zajedno moramo zapitati u kakvom to društvo živimo kad seksualni predatori godinama mogu terorizirati žene a da ih se nitko ne usudi prijaviti?