Bivši predsjednik prokomentirao aktualna događanja: ‘Vučić ističe da je on taj koji odlučuje o većini hrvatske Vlade’

Gost Novog dana N1 televizije bio je bivši predsjednik Ivo Josipović, a intervju prenosimo u cijelosti.

Komentar izjava predsjednice iz intervjua Kleine Zeitungu?

‘Kad sam prvi put čuo te teze, mislio sam da je to šala, da je News Bar. Međutim, ona je ozbiljna. To što je rekla ne odgovara onome što smo proživjeli. To su potpune neistine i krivotvorenje povijesti. No te tvrdnje nisu izrečene samo radi krivotvorenja povijesti, nego i radi mijenjanja budućnosti. Pročitamo li njezinu biografiju vidimo da joj u tom strašnom sustavu nije bilo tako loše, išla je u Ameriku, sigurno nije živjela u tamnici. Ovo krivotvorenje povijesti je u funkciji profiliranja Hrvatske vrlo desno.

EP odlučuje o sankcijama Mađarskoj. Što očekujete?

Pučani su se podijelili. Ovaj slučaj pokazuje da Europi treba više kohezije. Moja želja bi bila da EU pruži otpor svakom ekstremizmu, nisu upitanju samo izbjeglice. Mađarska se tu pokazala kao zemlja s tvrdim stavom koji ja smatram nehumanim. To ne znači da migracije ne treba kontrolirati. Tu su i problematične odluke o sveučilištu i odnosi s drugim zemljama. Koliko god trebamo manje Europe u nekim stvarima, kad je riječ o temeljnim stvarima, mora je biti više.

Lomi li se ovdje budućnost EU?

Došlo se do razdjelnice. Brzo će se pokazati ima li snage ili je to kašeta brokava u kojoj svatko radi što hoće.

Kakva je hrvatska politika?

Ne mogu to procijeniti. Naša vanjska politika je trenuto neprepoznatljiva. Čovjek bi ih predsjedničnih izjava zaključio da je sklona podržati Mađarsku. Nažalost, Hrvatska se već dugo svojom politikom pozicionira jako udesno. Predsjednica se pokazuje kao svjetionik desne politike u Hrvatske.

Jesu li neobični njeni intervjui?

Kako ste vidjeli govor Aleksandra Vučića na Kosovu?

Suglasan sam s predsjednicom donekle. Sklon sam da se ne otvaraju stalno kavge sa susjedima, pa i kad provociraju da se odgovori umjereno. Hrvatska mora čvrsto stajati iza svojih vrijednosti i ne dopustiti da je se uvlači u unutarnje srbijanske afere. Kada govorimo o odnosu Hrvatske i Srbije, složit ćete se da su ti odnosi izgledali bitno drugačije i bolje. Žao mi je da su aktualne vlasti, a Vučić je glavni generator nove netrpeljivosti, srozale te odnose. I kad kritiziram predsjednicu svjestan sam toga da je bitno drugačije imati za partnera Vučića, a ne Tadića.

Granice Kosova i Srbije?

Znamo da postoji načelo da se ne mijenjaju granice. Ali prije svega se mislilo da se to ne radi nasilno i protiv volje zemalja. Ako bi se države dogovorile, drugačije to gledam iako i to nosi svoje opasnosti. I najveće sile su podijeljene oko tog rješenja Kosova. Sadašnje stanje zamrznutog sukoba nije ni za koga dobro. Nije stvar ni crna ni bijela i morat će se odvagnuti je li bolje imati opasno bure baruta ili naći aranžman u kojemu će Kosovo postati članica UN-a.

Treba li Hrvatska povući ambasadora iz Srbije?

Moram priznati da nisam sklon tome. Na drugoj strani imamo gotovo ekstremistčku vanjsku politiku, mislim da smo mi u situaciji da ne smijemo zapustiti dijalog. Vučić nije Srbija, postoje i druge političke snage i ljudi, Hrvatska se treba okrenuti i tom dijelu Srbije. Važno je imati dobrog susjeda više nego najviši zid. Ne treba nasjedati na provokacija ni podilaziti politici koju vodi Vučić.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava poziva na prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina.

Mislim da je to dio unutarnjih odnosa u HDZ-u. Tamo glavnu riječ vodi HDZ u dogovoru sa SDSS-om i to nije dobro za Hrvatsku, ni za Hrvate ni za Srbe. Ovo je pokušaj ljuljanja Vlade i lijevog krila na čelu s premijerom.

Je li došlo vrijeme za prijevremene izbore?

Većina je tanka i premijer ima problema i u vlastitoj stranci. Radikali ne pristaju na politiku koju on pokušava voditi. Logično je za očekivati da bi pokušao formirati stabilniju većinu. Rezultati izbora bi bili neizvjesni. Ne zato što bi ljevica preuzela vlast. Ljevica nema šanse da izborni uspjeh. Premijer bi mogao doći u situaciju da ne može složiti većinu i da ga partneri uvjetuju mnogo više nego danas.

Većina ovisi o Miloradu Pupovcu, je li to uteg za premijera?

Povijest pokazuje da HDZ nema pouzdanijeg partnera od Pupovca i SDSS-a. To je politički realitet. Ne očekujem to ovog trenutka, osim u slučaju da Pupovac pod pritiskom iz Beograda, odluči promijentii strau.

Vučić bi mogao utjecati na to?

On se u Zagrebu ponašao kao da je on predsjednik Srba u Hrvatskoj. Poručio je da je on taj koji odlučuje o većini hrvatske Vlade. Ne isključujem tu mogućnost.

Treba li RH osjećati opasnost od jačanja Živog zida?

Ekstremni populizam koji zagovaraju može biti opasnost za Hrvatsku. Politika je odgovoran posao. Izvršna vlast mora biti otporna na pritiske i kritike. Priča u kojoj se obećava sve i svašta je nerealna i dovodi do pada i politike i društva. Viđali smo to. Dovodi do nedemokratskih promjena u društvu.

Za to je odgovoran SDP?

Ne bih generalizirao. Rekao bih da je riječ o pojedinim ljudima, nikako o stranci i političkoj opciji. Zanimljiva je činjenica da se javni bijes sveo na jednu osobu. Bernardić jest i kriv i odgovoran, ali korijen ovog poraza i pada socijaldemokrata je u tome kako su vodili vladu i stranku i kakvi su bili izbori od formiranja Vlade do gubitka izbora. Tvrdim da bez jakog SDP-a nema stabilne ljevice ni stabilne Hrvatske. Sve što se događa u SDP-u je naličje problema radikalizacije.

Bernardić poručuje da se neće predati. Je li u pitanju budućnost SDP-a?

SDP neće nestati s pozornice. Postoji broj birača koji će glasati bez obzira kakva je stranka. Loše je što ovakav SDP ne može dobiti nijedne izbore i Hrvatska gubi lijevu ruku. A morala bi imati demokratsko nadmetanje. Ako SDP ne nađe način…

2010. oduzeti su činovi nekolicini generala. Kako vidite sitauciju s Norcem kojeg na obljetnici vojne akcije posebno pozdravljaju i oslovljavaju generalom?

Postupak ministra na obljetnici je takav da bi morao odmah otići. Osoba koja je od hrvtskog pravosuđa osuđena za ratni zločin ne može biti uzor društvu, ne može biti na počasnom mjestu nego mora biti nazočan, ako to želi, kao svaki drugi građanin. Rekao bih da te odluke, kada sam ih donio, su izazvale otpor. Izgubili su na sudu, odluke su bile suglasne sa zakonom. Predsjednica bi morala nastaviti s tom praksom da građani koji počine teška kaznena djela moraju snositi posljedice koje prediviđa zakon. Time se čuva dignitet RH.

Je li to političko ili pravosudno pitanje? Tomislav Merčep se trenutno liječi u toplicama.

To je stvar politike, pravosuđe je svoj posao napravilo i donijelo odluku koja se može ili ne mora nekome sviđati, ali se mora poštivati. Osuđene osobe trebaju izdržavati kaznu zatvora. Postoje tretmani u zatvorskoj bolnici. Ovo da iza zastora osuđenici idu u toplice je poražavajuće, osobito kad je riječ o gnjusnim ratnim zločinima. Boravak u toplicama nije nešto što afirmira Hrvatsku.