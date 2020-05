Bivši MOST-ovac prešao Škori: ‘Očekujem da bez Domovinskog pokreta nitko neće moći formirati vlast’

Autor: Dnevno

S približavanjem parlamentarnih izbora, Domovinski pokret gotovo da dnevnoj bazi u posljednje vrijeme predstavlja neko od svojih pojačanja, a mnoge je iznenadila vijest da će na listi Domovinskog pokreta u X. izbornoj jedinici naći Robert Pauletić. Naš poznati hrvatski enigmat, kvizaš, novinar, putopisac i tekstopisac već se okušao u politici, pamtimo ga iz lokalnih izbora 2017. kada je bio MOST-ov kandidat za gradonačelnika Splita.

Zašto se priključio Domovinskom pokretu, što mu se ne sviđa u aktualnoj politici, što će biti s postizbornih koalicijama, samo su neke od stvari koje u razgovoru za Dalmacija Danas otkrio Pauletić.

”Prije nekoliko mjeseci, mislim u veljači, prešao sam preko svoje urođene odbojnosti prema političkim strankama i priključio sam se Domovinskom pokretu, i to u tišini, kao običan simpatizer, nisam imao nikakvih političkih ambicija. Kad me sam Škoro pozvao da se aktivnije uključim, odlučio sam pristati na to”, pojasnio je Pauletić razloge zašto se odlučio za ‘tim Škoro’.

Odlazak iz MOST-a, pa dolazak Škori

”Bio sam siguran da više neću ići u politiku. Eto, u međuvremenu se pojavila nova snaga koja obećava mogućnost promjene, možda i uspijemo srušiti taj dvostranački zid klijentelizma koji guši Hrvatsku. Muči me što nam mladi moraju odlaziti u inozemstvo, a da imamo samo malo bolju vlast, ovdje bi bio raj na Zemlji. I moj najstariji sin živi u Turskoj, u Ankari, treći sin išao je svojedobno studirati u Englesku, tko zna što će biti s mlađom djecom? Vrijedi se boriti za to da nam djeca ostanu ovdje”, istaknuo je bivši MOST-ovac.

Upitan kakav uspjeh očekuje na parlamentarnim izborima, kazao je:

”Bit će to lijep uspjeh, s puno mandata. Očekujem da nitko neće moći formirati vlast bez Domovinskog pokreta, osim ako, nakon HNS-a i SDSS-a, Andrej Plenković ne koalira i s SDP-om.”

Koalicija s HZD-om

”Prvo, ne znamo kako će se izbori završiti. Ovaj put je zaista neizvjesnije nego ikada. Drugo, u Domovinskom pokretu nezadovoljni smo politikom Plenkovićevog HDZ-a. Po mom mišljenju, on je tu stranku odveo oštro ulijevo, taj njegov liberalni europeizam ne slaže se s temeljnim vrijednostima većine hrvatskog naroda. Afirmirao je najbešćutniju političku trgovinu i HDZ pretvorio u stranku bez ideološkog sadržaja. Ako bi mu zatrebalo, mislim da bi on koalirao i s Radničkim pokretom kad bi ovi nekim čudom dobili mandat, samo da osigura famoznih 76 ruku. Vjerujem u čvrstoću našega vodstva i sada i nakon izbora. Stvari se moraju korjenito promijeniti, a to je po meni moguće u dva koraka, jer brže očito ne ide”, istaknuo je.

Sporazum MOST – Škoro

”Žao mi je što nije došlo do sporazuma. Bili bismo jači zajedno, došlo bi to i do 30 mandata. Ovako se nažalost i Most raslojio, mnogi njihovi vodeći ljudi se se razočarali i otišli, jer su vidjeli da su pogrešnim potezom izbačeni iz igre. Inače cijenim principijelnost čelnika Mosta, ali mislim da su jednostavno načinili ishitren potez.