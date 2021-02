BIVŠI ČLAN HDZ-A OTKRIVA ‘PRLJAVO RUBLJE’: Plenković je bio korektan do jedne faze, a onda je poslao poruku. Toga nikada nije bilo

Autor: Mia Peretić

Aktualni zamjenik župana vukovarsko-srijemskog, Josip Dabro istupio je iz HDZ- a i predsjedniku te stranke i premijeru Andreju Plenkoviću napisao pismo u kojem je objasnio što ga je na to potaknulo.

Danas kaže, nije proglasio neprijateljstvo prema HDZ-u.

“Moj izlazak je izraz svijesti što je u Slavoniji stasala generacija političara koja ne želi biti talac političkih struktura. Moja kandidatura je nezavisna, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić mi ne predstavlja suparništvo, imamo korektne odnose, nije on bio kočničar u ovom političkom sustavu”, rekao je Dabro gostujući u emisiji N1 televizije.

No, tko onda jest bio taj kočničar, odnosno je li ti bio Andrej Plenković? Dabro kaže, u politici u vukovarsko srijemskoj županiji dođete u fazu kad treba sačuvati vlastiti ponos.

“Plenković je po meni bio korektan do jedne faze u kojoj je poslao poruku na dan demokratskih izbora unutar HDZ-a i dao potporu Mariju Banožiću. Toga nikada nije bilo, ne znam što se dogodilo. HDZ ima glavu i tijelo, no ta glava i tijelo nisu spojeni. Glava je središnjica, a tijelo ogranci koji nisu funkcionirali zadnjih osam godina. Tražio sam sastanak s Plenkovićem na temu mog članstva, nisam dobio odgovor. Nije on razlog zašto sam napustio stranku, ljudi žele promjene. Netko će me pitati što sam napravio dok sam bio na poziciji. Imao sam prostora koliko mi je župan dozvoljavao, nisam dobivao zeleno svijetlo za neke projekte. Uz veliku potporu stanovnika Vukovarsko-srijemske županije u zadnjih 20 godina dobio sam vjetar u jedra”, rekao je Dabro.









Dodaje, na izbore ide kao nezavisni, no ipak očekuje potporu jedne stranke.

“Razgovarao sam s Domovinskim pokretom, očekujem da me podrže. To se ne kosi s Ivanom Penavom koji je odličan gradonačelnik i moj prijatelj. Mislim da bi Domovinski pokret trebao podržati i Penavu, prema mojim informacijama, on će imati njihovu besprijekornu potporu”, rekao je Dabro koji je posvećen promjenama u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

“Jutros sam razgovarao sa župnikom u Otoku, tamo imate 1500 kućanstva, a 500 kuća je praznih. Nemamo vremena čekati”, zaključuje.