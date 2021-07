BIVŠA ŽENA TVRDILA JE DA MU MAMIĆ PLAĆA KAMPANJU! Šukerov nasljednik za sobom vuče neugodnu aferu

Autor: Iva Međugorac

Maknuti politiku iz sporta, mantra je to koju formalno zagovara premijer Andrej Plenković, koji se zapravo za razliku od niza svojih prethodnika i istaknutih dužnosnika nikada previše nije referirao na događanja u hrvatskom nogometu.

Tvrdilo se kako je po njegovom zagovoru HDZ zahladio odnose s odbjeglim reformatorom hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem koji je godinama žario i palio na HDZ-ovim skupovima, gdje su mu klicali kao nacionalnom heroju. Premda sport i nogomet ne komentira, svojedobno je Plenković diskretno agitirao za to da HNS od Davora Šukera preuzme Dario Šimić, no ta akvizicija nije urodila plodom, ali se zato sada politika izravno umiješala u Hrvatski nogometni savez.

Naime, Davor Šuker više nije predsjednik HNS-a kojim je rukovodio još od 2012. godine. Umjesto njega na krov Hrvatskog nogometnog saveza stiže Marijan Kustić koji je, usput budi rečeno, bio jedini kandidat za novog predsjednika Saveza. Tko je Kustić i čime je zaslužio preuzimanje Saveza od Šukera, koji je kakav god da bio za razliku od njega nadaleko poznat u sportskim vodama, pitaju se oni koji iz prikrajka prate posljednja događanja u nogometno-političkoj areni, a odgovor na pitanje krije se kod premijera Plenkovića.

Kustić je naime član njegova HDZ-a, ali i Plenkovićev ‘mladi lav’, njegov blizaki prijatelj i čovjek s kojim je vladajuća stranka prije par godina u Ličko-senjskoj županiji srušila Dadu Milinovića, koji je u to doba izbačen iz stranke. Kustić je svojedobno bio saborski zastupnik i to baš kao Milinovićeva zamjena, no u saborskim klupama baš se i nije pretjerano istaknuo te je za širu javnost ostao relativno nepoznat.

Paralelno s time, Kustić je bio jedan od direktora u HNS-u zadužen za natjecanja i infrastrukturu, a mada se i tada Plenković javno zalagao za razdvajanje sporta i politike, novi šef Saveza kao direktor u HNS-u radio je volonterski, dok je plaću primao u Saboru. U saborskim je klupama novi šef HNS-a sjedio i kao zamjena za Božidara Kalmetu, ali unatoč tome upućeni će reći da mu je život obilježio nogomet.

Rođeni Riječanin veliki dio života proveo je u Novalji gdje je jedno vijeme bio direktor lokalnog nogometnog kluba NK Novalje. Ubrzo nakon toga postao je šef Međužupanijskog Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza iz Ličko-senjske županije. Kasnije je bio i dopredsjednik HNS-a, a 2018. godine imenovan je direktorom HNS-a za natjecanje, nogometni razvoj i infrastrukturu.

Razmatralo se i ranije da on zamijeni Davora Šukera na poziciji predsjednika Nogometnog saveza, ali od kandidature je u konačnici odustao. Iza Kustića je inače burna brakorazvodna parnica koja je punila medijske stupce.

Njegova bivša supruga tvrdila je kako mu je Mamić financirao kampanju za novaljskog gradonačelnika 2016. godine, međutim, on je te teze demantirao. Kaznu mu je pak svojevremeno izreklo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pošto u svoju imovinsku karticu nije unio podatak o tome da otplaćuje kredit.









Podsjetimo, Povjerenstvo je tražilo izvadak iz Fine iz kojega su uvidjeli da dužnosnik na dan 22. ožujka 2018. godine ima ukupne obveze po osnovama u iznosu od 1.356.473,53 kune te da je stanje blokade 1.422.128,17 kuna, međutim ispostavilo se da on nije nositelj kredita već bivša supruga, a on je bio jamac pa je sukladno tome otplata pala na njega.

Prozivan je i zato što u kartici nije naveo ostala članstva i funkcije koje je obnašao tijekom mandata, ali i zato što je izazvao prometnu nesreću kod Bobote u kojoj je par osoba ozljeđeno. Ozlijede je tada pretrpio i njegov suputnik Tomo Mažar, s kojim se vozio u BMW-u.

Mažar je inače u to vrijeme bio savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali i liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije.