Bivša premijerka Jadranka Kosor: ‘Ministar Kuščević sigurno neće otići sam’

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u emisiji Novi dan N1 televizije gdje je komentirala situaciju u Europskoj uniji oko izbora novih čelnika europskih institucija, kao i potencijalni izbor premijera Plenkovića na neko od čelnih mjesta.

Komentirajući izbor i dogovore oko izbora novih čelnika Europske komisije i misli li da će dogovor uopće biti postignut, Kosor smatra kako bi dogovor morao biti postignut. “Zasad izgleda dosta neizvjesno. Kad netko moćan najavi da će otići bilo kada, onda njegov utjecaj polako, ali sigurno pada. Ja znam sa sastanaka EPP-a – riječ Angele Merkel se zaista slušala. Oko stvari oko kojih se nismo mogli dogovoriti, njezina je bila zadnja”, rekla je Kosor.

“Europska pučka stranka i dalje čvrsto stoji iza Webera. Sve političke figure koje se javljaju su puno manje od Angele Merkel. Teško je nazrijeti prave odnose, pogotovo ako uzmemo vrlo oštar stav Orbana, odnosno Mađarske. Nemojmo zaboraviti da je pred EPP-om i promjena generacija, da će se dogoditi i novi izbor čelnog čovjeka. Nagađa se da bi jedan od čelnih ljudi mogao biti Donald Tusk”, pojašnjava Kosor.

“Ono što sigurno znam jest da će se do zadnjeg trenutka nastojati doći do konsenzusa. Otvaranje pitanja koje se u posljednje vrijeme ne otvara, a to je proširenje. Sada nema nikakve volje za proširenjem. Europske zemlje i zemlje Zapadnog Balkana pritišću na najrazličitije načine, ali to stvarno nitko ne želi. Mogu se otvoriti nove poteškoće u vremenima koja dolaze”, mišljenja je Kosor.

O mogućnosti da na jednu od funkcija bude izabran i Andrej Plenković kazao kaže: “Činjenica je da se u tim špekulacijama oko zamjene Donalda Tuska – jedno je rumunjski predsjednik, a drugo je Andrej Plenković. Rumunjski predsjednik to je jasno odbio, a hrvatski premijer nije to demantirao. Mislim da je Plenković to trebao jasno otkloniti i reći da je on predsjednik Vlade jedne zemlje koja će predsjedati EU-om”, smatra Kosor.

“Kad bi se dogodilo da Plenković bude izabran, to bi značilo nekoliko stvari. To bi značilo da po drugi put jedan predsjednik Vlade napušta državu. Nije bitno iz kojeg razloga. Mislim da bi to izazvalo ogromne turbulencije u HDZ-u. Otvorile bi se dodatne unutarstranačke borbe. To bi bilo po treći put u deset godina da predsjednik HDZ-a odlazi. Vjerujem i bilo bi dobro da on jasno, glasno i precizno kaže – ne, mene ta funkcija ne zanima, jer meni je najveća čast što sam predsjednik Vlade Republike Hrvatske”, dodala je.

O slučaju ministra Kuščevića i izjavi premijera kako “organski ne podnosi ultimatume” u pogledu njegove smjene i pritiske koalicijskih partnera u Vladi Kosor smatra kako se Plenković ponovno postavio patronizirajuće i na koalicijske partnere. “Plenković se ponovno postavio patronizirajuće i na koalicijske partnere. Moguće je da upravo ta izjava da jednostavno ne podnosi ultimatume da znači – primirite se. Ja vjerujem da će se ta retorika relativno promijeniti do povratka Andreja Plenkovića u Bruxellesu”, rekla je Kosor.

“Zanimljivo je da HNS-u sad odjednom jako smeta Lovro Kuščević. A nisu postavljali pitanjima o Mercedesu u dvorištu te vožnju bez vozačke dozvole tri godine. Politički tajnik je iznimno važna funkcija u HDZ-u i teško je zamisliti da se nitko nije zapitao na tijelima stranke o njemu. Gospodin Kuščević treba mijenjati upravo Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji je trenutno stopiran upravo u predmetima koji se tiču predsjednika Vlade”, prokomentirala je bivša premijerka afere ministra uprave Lovre Kuščevića.

O velikom datumu i šest godina članstva Hrvatske u EU Kosor je podsjetila da je Hrvatska imala duge, iscrpljujuće i teške pregovore te se također prisjetila odlaska u Bruxelles u lipnju 2011 godine kad su joj iz komisije rekli da je Hrvatska uspješno završila pregovore o članstvu u Uniji.

“Mislim da smo od ulaska u Europsku uniju kao da smo se umorili i kao da smo posustali. Naš gospodarski rast je većinom zaslužan zbog članstva u Europskoj uniji. Što se tiče čuvanja demokratskih standarda, mislim da smo se u tom smislu urušili. Pritisci na neovisnu instituciju kao što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa su nedopustivi”, pojasnila je bivša premijerka objašnjavajući kako vidi šest godina Hrvatskog članstva u Europskoj uniji.