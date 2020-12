BIVŠA PREDSJEDNICA OTKRILA NAJTEŽU ŽIVOTNU SITUACIJU: Osvrnula se na predsjedničke, ali i lokalne izbore

Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica koju je nakon pet godina naslijedio Zoran Milanović pobjegla je od očiju javnosti. To je, tvrdi u intervjuu za Jutarnji list, učinila potpuno namjerno. Ne želi komentirati dnevnopolitičke situacije niti želi da drugi misle da je željna medijske pažnje, tvrdi. Ipak, pod taj reflektor ove je godine došla nekoliko puta. Jedno od toga vezano je i za operaciju kojoj se podvrgnula ranije ove godine. Sada je dobro, dodaje.

Upitana je li pet godina dovoljno vrijeme da predsjednica ili predsjednik države postignu nešto, odgovara:

“Ovisi to o puno čimbenika. Ovisi prije svega o ovlastima koje imamo. Da, predsjedničke ovlasti u Hrvatskoj su prilično ograničene. Ovisi i o onoj drugoj strani, Vladi. Koliko oni prihvate moju ispruženu ruku za suradnju, imaju želju za zajedničkim radom. Uvijek sam držala da se sinergijom može postići puno više. Važna je i stabilnost i kontinuitet državne vlasti. A u mojem su se mandatu izmijenile tri vlade. Doista sam nastojala biti neutralna. Kad sam postala predsjednica, izašla sam iz HDZ-a. Bila sam predsjednica svih građana. Važno je i da mediji i građani razumiju tematiku o kojoj govorim”, govori pa dodaje: “Pravi je primjer pitanje demografije. Silno sam se trudila, spavala sam doslovno u Uredu desetak dana dok nisam napisala program demografije toliko bitan za državu da bi u konačnici odjek bio – gotovo nikakav. Jedino se pitalo: koliko to košta? Osim toga, to nije bila “seksi” tema za medije. Mediji, nažalost, žele senzaciju. Ovo nije bila senzacija, nego stručni rad. Ako mediji ne podrže i dalje razrađuju temu, gubi se interes javnosti”.

Istaknula je kako trenutno nije članica neke stranke, a doktorski studij na Fakultetu političkih znanosti u tijeku je.

Osvrnula se potom na gubitak predsjedničkih izbora, koji, navodi, nije bio nepredvidiv.

“Svatko tko ulazi u bitku želi pobjedu, ali čovjek mora znati biti dostojanstven i u pobjedi i u porazu. Ne volim riječ poraz. Radije kažem da nisam dobila tu bitku. Život ide dalje. Mnoge su bitke preda mnom. Ne predajem se. Žao mi je, naravno, zbog ljudi koji su željeli pobjedu. No, nije me pogodilo što nisam dobila tu utakmicu. Ne možeš žaliti za nečim čega više nema… Idemo dalje. Nije to bila najteža situacija u mom životu. Imala sam puno težih situacija koje, zapravo, pomažu da očvrsneš i koje te čine otpornijom, puno više negoli neka pobjeda. Zapravo je najteža epizoda u mojem životu bila prije dvadeset godina. Zajedno smo radili u Ministarstvu, sjećaš li se 2000. godine? Tada je iz neopravdanih razloga napravljena velika čistka. I osobno sam to osjetila na doista neljudski način. Bila sam tada u našem veleposlanstvu u Kanadi, kad mi je na telefaks iscurilo rješenje o povratku u roku od dva mjeseca, sedam mjeseci prije isteka mandata, bez ikakvog profesionalnog razloga za povratak.

Bila sam trudna i u pitanju je bila patološka trudnoća. Apelirala sam da me puste samo dok rodim i rekla da ću se vratiti drugi dan nakon poroda. Odbili su to. Imala sam mogućnost boriti se na sudu, napraviti možda nekakav javni skandal, zato što su kršili Zakon o radu da se trudnicu ne može premjesti na drugo radno mjesto bez njene suglasnosti. Međutim, meni je tada bio najvažniji život djeteta koje sam nosila. I, vratila sam se u Zagreb iz Ottawe. Nisam mogla shvatiti to potpuno nepostojanje empatije.

U tom mom slučaju doslovno je vrijedila ona poslovica: što te ne ubije, to te ojača. S time da su ovdje u pitanju bila dva života: moj i bebin. Dok sam bila u bolnici na čuvanju trudnoće, iskoristila sam to vrijeme te aplicirala za Fulbrightovu stipendiju. Pisala sam rukom, Jakov je to doma pretipkavao. I – okolnosti su se promijenile. Sve u životu ima nekog smisla. U konačnici, kako bismo zapravo znali cijeniti ono što je dobro u životu kad ne bismo prošli i puno toga lošega?”, pita se.

Navela je i kako mediji ponekad nisu bili korektni te da su nerijetko izvrtali njene riječi. Ipak, ova žena ostat će u povijesti Hrvatske upisana kao prva žena na čelu države. “Svjesna sam toga i to je ogromna čast, ali i ogromna odgovornost. Kad sam odlazila u posjet drugim državama, uvijek sam isticala kako je Hrvatska napravila velik iskorak izabravši ženu na čelo države. I šutjela sam o svemu onome što mi se znalo događati u medijima. Naravno, na skupovima o jednakopravnosti žena znala sam uopćeno govoriti o stereotipiziranju u medijima, koncentriranju na izgled i odjeću, a ne na postignuća, ali mnoge sam detalje prešutjela. Danas se, nakon pet godina mandata, pitam jesmo li mi doista spremni prihvatiti ženu kao osobu, temeljem kriterija kvalitete, obrazovanja, sposobnosti… na čelu države, ili se još utapamo u stereotipima patrijarhata i seksizma?”, pita se.

Govoreći o poslu predsjednice, tvrdi, teško je to usklađivala s ulogom žene i majke, no radila je to. Naposljetku, nije joj bilo drago kada se pisalo kako je ona radi predsjedništva zapustila obitelj. To je tvrdi, daleko od istine.

Upitana o plaći predsjednika odgovara: “Da mi je novac bio vodilja u životu – nikad se ne bih bila kandidirala za predsjednicu. Niti bih ušla u politiku. Ako si pošten, u politici se ne može zaraditi. Naravno, državni dužnosnici zarađuju pa i puno više od prosječnoga građanina. Ali naše dužnosničke plaće u odnosu na ostale države, pa čak i na one u susjedstvu, su mizerne. Ljudi misle da dobijete novce za odjeću i slično. No, tome nije tako.

U Hrvatskoj državni dužnosnici nemaju pravo na te privilegije, ni na rezidenciju, ni na odjeću, uopće na garderobu. Jedino što sam imala: vozili su me autom na posao i s posla. I imala sam osobnu zaštitu, sukladno zakonu. Šminka, frizura, haljine, sve sam kupovala za svoj novac. Javnost očekuje da nekako izgledaš, pa ti onda u nekim novinama pobroje “gle koliko je ona potrošila na haljine” i na kraju ih iskomentiraju kao da si imam luksuz priuštiti dizajnerske modele i stiliste. Za svoj sam novac kupovala ono što se sviđa meni i što sam si mogla priuštiti”.

Istaknula je kako se nekada znala u gustoj situaciji, vezanoj za sigurnost.

“Bilo je prijetnji, ali se nisam htjela time opterećivati. Nisam baš plašljiva. Uostalom, o tome ne brinem ja, nego ljudi iz sigurnosti koji su oko mene. Vjerovala sam toj službi”, govori.

O službenim letovima rekla je: “Ti naši službeni helikopteri jako su daleko od nekog luksuza. Unutra je vruće, sve se trese, strašna buka…”.

Kao predsjednica, tvrdi, nekada je i pogriješila, no nikada to nije bila greška koja je naškodila ugledu države ni našem sustavu.

O kandidiranju na predsjedničke izbore, govori, nije razmišljala, a one lokalne u potpunosti odbija. “Nisam ja kodirana za lokalnu politiku. Zanima me vanjska politika i diplomacija”, tvrdi.

Naposljetku, osvrnula se i na to što će raditi jednom kada ode u mirovinu, to je, tvrdi već isplanirala.

“Jednoga dana kad budem u mirovini vratit ću se svojim korijenima, na tatinu starinu… San mi je gledati iz kuće te naše lijepe Grobniške Alpe. I penjati se, planinariti. Vidim se tamo. Divim se ljudima koji se u svojim sedamdesetim i osamdesetim godinama penju po Sljemenu u Zagrebu. Ja želim biti takva. Želim se do kraja života kretati, planinariti…”, zaključuje.