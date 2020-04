Bivša predsjednica Grabar Kitarović ostala bez službenog vozača, ali i ureda u Visokoj!

Autor: Dnevno

Kolinda Grabar-Kitarović odustala je od ureda koji je kao bivša predsjednica zatražila od države, doznaje N1 iz izvora bliskog Grabar-Kitarović, a razlog je navode s N1, novonastala situacija pandemije koronavirusa, ali i potres koji je pogodio Zagreb.

Vlada je Kolindi Grabar-Kitarović, na njen zahtjev, 20. veljače dodijelila ured u Visokoj, međutim nakon potresa ured u toj državnoj rezidenciji više statički nije siguran, niti je, doznaje N1, Grabar-Kitarović više uopće zainteresirana za ured.

Kolinda Grabar Kitarović odustala je od reprezentativnog prostora za primanje stranih i drugih gostiju, uostalom trenutačne okolnosti to niti ne dozvoljavaju. Radi od kuće i bavi se, međuostalim, pripremama za razne konferencije – i to sada radi online. Za to će biti dovoljno održavanje web stranice i društvenih mreža te riješiti pitanje službene korespondencije koja se mora zaprimati i evidentirati na jednom mjestu kako bi nastavila mnoge uspostavljene kontakte u svijetu i nastavila raditi na dobrobit Hrvatske – otkrio je za N1 sugovornik blizak Kolindi Grabar-Kitarović.

Bivša predsjednica, tvrdi tako N1, nije zainteresirana za povratak u domaću politiku, a ne želi biti ni dnevnopolitički komentator.

U Visokoj je bilo planirano da bivša predsjednica koristi dvije sobe s predsobljem i bila su potrebna minimalna ulaganja u taj prostor, kažu naši izvori. Vlada je, doznaje N1, Grabar-Kitarović dala više objekata na više lokacija, no u u sve njih je trebalo ulagati, pa ih je bivša predsjednica odbila. Izvori bliski Kolindi Grabar-Kitarović tvrde kako se bivša predsjednica u startu odrekla službenog vozača i dodatnih troškova, pa je jedino ured u Visokoj zadovoljavao te uvjete.