BIVŠA MISICA POVEZANA S GORUĆOM AFEROM! Priča vodi do ‘čuvara Plenkovićevih leđa’: Što se krije u pozadini?

Autor: Iva Međugorac

Kao da mu svi ostali problemi premijeru Andreju Plenkoviću sami po sebi nisu dovoljni, u medijima se ovih dana pojavila neugodnost koja se povezuje uz predstojnika ureda premijera Zvonimira Frku-Petešića. Naime, prema pisanju Nacionala dok stanovnici Zagreba i Banovine čekaju na početak obnove, predstojniku Plenkovićeva ureda u rekordnom roku država je obnovila stan oštećen u potresu. Frka-Petešić već neko vrijeme živi u stanu od 96 m2 na trećem katu zgrade u samom središtu Zagreba, a stanom upravlja tvrtka Državne nekretnine čija je ravnateljica Renata Sabo u medije dospjela radi korištenja automobila plaćenog novcem poreznih obveznika.

Kada je u proljeće 2020. godine Zagreb pogodio snažan potres, u većem dijelu stana kojega koristi Frka-Petešić nije se moglo živjeti radi oštećenja, ali Plenkovićev šef ureda na obnovu nije morao čekati dugo. Tvrtka Državne nekretnine u kratkom roku raspisala je javnu nabavu za obnovu stana, pri čemu nije raspisala javnu nabavu za obnovu poslovnih prostora koji se koriste na istoj adresi i od kojih država ima osjetno veću financijsku korist nego od stana u kojem Frka-Petešić živi.

Već početkom svibnja 2020., odnosno mjesec i pol dana nakon potresa sklopljen je ugovor po provedenoj jednostavnoj nabavi za sanaciju stana u kojem Petešić živi i to na iznos od 123.572 kune, a mjesec i pol dana kasnije, odnosno 25. lipnja iste godine i ugovor na iznos od 32.065 kuna. Da je ovo otkriće u vladajućim redovima izazvalo neugodnosti svjedoči izjava Vladina glasnogovornika Marka Milića koji je poručio kako Frka-Petešić nije upoznat s visinom troškova obnove niti je sudjelovao u samom procesu kojega su vodili zajednica vlasnika i Državne nekretnine.

Inače je tvrtka Državne nekretnine reorganizirana kao društvo ograničene odgovornosti još prije par godina. U periodu od 2018. do 2020. godine Državne nekretnine potpisale su skoro 900 ugovora o zakupu ukupne vrijednosti veće od 450 milijuna kuna, a u godini prije koronakrize, odnosno u 2019. potpisano je njih oko 400 dok je tijekom cijele 2017. godine potpisan svega 31 ugovor radi čega se može govoriti o aktivaciji državne imovine koja je godinama zjapila i propadala.

Iako je pretprošlu 2020. godinu uglavnom obilježila pandemija koronavirusa na koncu te godine vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu prelazila je 460 milijuna kuna. usporedno s time vrijednost imovine društva od 2018. godine do danas porasla je za više od 130 posto, a u tom periodu u proračun je uplaćeno preko 110 milijuna kuna. Istovremeno je vrijednost ulaganja u imovinu dosezala oko 26 milijuna kuna. ujedno je ovo tvrtka koja zapošljava preko sto ljudi, a u 2019. godini ostvarivala je neto dobit od 38,7 milijuna kuna, dok je godinu dana nakon toga dobit iznosila 30,6 milijuna kuna.

I prihodi društva su sa 76 milijuna kuna iz 2017. dosegli rekordnih 112 milijuna kuna u 2020. godini, a u tri godine provedeno je 7500 očevida na nekretninama te je pokrenuto preko 1500 pravnih postupaka kako bi se zaštitila državna imovina čija se vrijednost procjenjuje na oko 90 milijuna kuna. I u prošloj 2021. godini tvrtka je ostvarila prihode od 81,7 milijuna kuna, sklopljeno je više od stotinu ugovora o zakupu vrijednih preko 60 milijuna kuna te im je odobreno 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za obnovu državne imovine stradale u potresu. Državne nekretnine sve skupa upravljaju sa oko 7.000 nekretnina među kojima su poslovni prostori, stanovi i rezidencijalni objekti te parkovi, zelene površine i artefakti kultunog značaja.

Inače je Renati Sabo, mandat u Državnim nekretninama produljen, a da nije predala potrebnu dokumentaciju te da s njom nije proveden razgovor na kojem je sudjelovalo petero kandidata za koje je utvrđeno da nisu zadovoljili kriterije. Za direktoricu Državnih nekretnina Sabo je imenovana krajem listopada 2017. godine na mandat od četiri godine i to putem javnog natječaja, to se odvijalo u vrijeme nekadašnjeg ministra državne imovine Gorana Marića.

Sabo je na funkciju došla iz Addiko banke gdje je radila u sektoru nekretnina, a u studentskim danima bavila se manekenstvom te se natjecala za Miss Hrvatske kada je tu titulu odnijela Vanja Rupena. Sabo se onda natjecala kao Miss Slavonije. Izgledno je kako je zbog tvrtke na čijem je čelu bivša misica u probleme upao Frka Petešić kojega po Vladi kolokvijalno nazivaju čuvarom Plenkovićevih leđa.









Frka Petešić je čovjek kojega Plenković kada zagusti šalje pred novinare, on je taj kojemu najviše od svih vjeruje, te u svakom smislu spada u skupinu lojalnih kadrova koji u svim okolnostima čuvaju premijerova leđa. Kada su prosvjetari protestirali pred Vladom, on je bio taj koji ih je primio na razgovor, kada je gorilo zbog svih većih afera on je bio taj koji je o njima govorio pokazujući nevjerojatne diplomatske manire radi kojih Plenković i cijeni ovog pariškog ‘dečka’ koji je uz ostalo vodio proces nabave francuskih borbenih aviona.