BIVŠA MINISTRICA O ĆORIĆU: ‘Njegov rad ocijenila bih nedovoljnim! Nema znanja o resoru koji vodi!’

Autor: Marina tenžera/7dnevno

Iz visoke politike je izašla prije nekoliko godina, ali u kolektivnom sjećanju svi iz političkih voda znaju za osebujnu saborsku zastupnicu, a kasnije i članicu Vlade Mirelu Holy.

Na Markov trg dolazila je skuterom, odjevena i našminkana kao da stiže s koncerta neke black goth skupine, a ne na sjednice. Osim kratkog ministarskog mandata, imala je i dva mandata u Saboru, a “odradila” je i Gradsku skupštinu.

Osnovala je i stranku ORAH s kojom je osvojila mandat u EU parlamentu, koji je prebacila na kolegu. Danas je profesorica na zagrebačkom Veleučilištu Vern, gdje vodi studij o poslovnim komunikacijama te predaje o agencijama za odnose s javnošću, među ostalim, i o manipulativnim komunikacijama i o gerilskim taktikama komunikacija.

Pratite li još pasionirano politiku kao što ste to činili dok vam je to bio život?

Pratim svakodnevno politiku, no neki dani u tjednu su toliko zatrpani poslom da ne stignem analitički pratiti političke događaje. Neke dane izbjegavam političke sadržaje jer sam prezasićena i ne želim se izlagati ispiranju mozga ponavljanjem jednih te istih medijskih narativa.

Kako sada kada više niste politički aktivni gledate na situaciju u zemlji?

Rekla bih da se moj pogled na političku situaciju nije promijenio. I dalje me zanimaju iste teme, i dalje mi je žao što te teme, klimatskoj krizi i globalnim promjenama usprkos, nisu u fokusu ni medija ni politike, a ni građana. I dalje se vrtimo u začaranom krugu i uvjeravamo sami sebe da primjenom istih metoda možemo nešto promijeniti.

Ono što se mijenja neka su nova lica u politici i medijima, no bit politike ostala je ista. I dalje imamo skretanje pozornosti javnosti s ključnih društvenih problema, jačanje populizma i pojavu novih političkih proroka i mesija koji farbaju oči pričama o savezništvu s “dobrim i poštenim” građanima koji se tako drastično razlikuju od onih odvratnih i pokvarenih političkih mainstream elita kojih oni, naravno, nipošto nisu dio.

Kako ocjenjujete rad u svom bivšem resoru koji sada predvodi Tomislav Ćorić?

Kao profesorica, njegov bih ministarski rad ocijenila ocjenom nedovoljan sa sljedećim obrazloženjem takve ocjene: nema znanja o resoru koji vodi, a nema ni ambicije ni interesa nešto naučiti, promijeniti i unaprijediti. On bi isto tako mogao biti ministar zdravstva ili pravosuđa, njegov interes i kompetencije potpuno su nevažni, jedino je važna njegova potpuna odanost i poslušnost političkom vođi.

Ako pogledamo bilo koji sektor u njegovu megaresoru, vidimo da se radi o lošem ministru koji u vrijeme hrvatskog predsjedavanja EU-om nije uopće bio zainteresiran gurnuti temu Zelenog novog plana, ključnog europskog strateškog razvojnog dokumenta do 2050., na agendu; koji nije poštovao 5. srpnja ove godine kao krajnji rok iz EU otpadnih direktiva za njihovu implementaciju u hrvatsko zakonodavstvo; koji potpisuje rješenja o studijama utjecaja na okoliš koje nisu u javnom interesu i koje su sada u sferi interesa istražnih tijela; koji priča o zelenoj tranziciji, a gura neobnovljive energetske projekte… I to je tek manji dio njegova ministarskog djelovanja.

Mislite li da je Hrvatska u međuvremenu postala liberalnija ili su spomenute teme na marginama interesa javnosti i politike?

U bitnim stvarima Hrvatska se nije promijenila, i dalje se bavimo glupostima i svađama političara kojima se skreće pozornost s ključnih društvenih problema poput klimatskih promjena, sve veće društvene nepravde i produbljivanja jaza između ekstremno bogatih i potpuno depriviranih društvenih skupina, općeg nepoštivanja ljudskih prava.

Za mene su ljudska prava uvijek bila ljudska prava i ne vidim apsolutno nikakvu razliku između borbe za prava socijalno ugroženih građana i borbe za jednakopravnost spolova, prava seksualnih manjina ili bilo koje druge manjinske deprivirane zajednice. Ovo skretanje pozornosti događa se namjerno jer ono služi opstanku nepravednog, vrlo hijerarhiziranog, binarnog patrijarhalnog društvenog sustava.

Sa Zoranom Milanovićem radili ste kao ministrica. Kako ocjenjujete njegove poteze kao predsjednika?

Kako koje. Počeo je dobro, pozdravljam što ima savjetnika za klimu i zelene teme, no imati savjetnika za ta pitanja nije dovoljno ako predsjednik istinski želi te teme gurati u prvi plan. Njegovo potenciranje sukoba s premijerom u posljednjih par mjeseci svrstavam u uobičajenu bezidejnu hrvatsku mainstream politiku čija je jedina svrha skretanje pozornosti sa stvarnih tema i problema. No, puk to voli, to je varijanta sto puta iskušane metode kruha i igara.

Kako izgledaju vaši satovi na Veleučilištu Vern, kakvi studenti najčešće biraju vaše kolegije?

Ne mogu biti objektivna, ocjene i komentari studenata i studentica iz anonimnih anketa na moja predavanja jako su dobri. Stekla sam dojam da me smatraju zahtjevnom, iako je moja procjena da sam blaga. Studenti su prosjek i presjek društva, ima nekih 15% izvanrednih, 15% loših i nekih 70% osrednjih. Predavala sam i na drugim visokoškolskim ustanovama, moj je dojam da su studenti na Vernu pristojniji i zainteresiraniji za studiranje od onih na državnim fakultetima, vjerojatno zato što sami plaćaju školarinu.

Što vam je od vašeg znanja i iskustva najvažnije da prenesete na predavanjima?

Nastojim potaknuti studente na kritičko promišljanje, da ne budu pasivni konzumenti medijskih i političkih sadržaja, već da budu aktivni i odgovorni pojedinci koji uvijek propituju autoritete. Stoga uvijek naglašavam važnost medijske pismenosti koja je u korelaciji s ekonomskom i demokratskom razvijenošću društva. Primjer Finske to najbolje dokazuje.

Kako gledate na pokret “Hod za život” koji zastupa dijametralno suprotne stavove od vaših?

Uvijek pratim izvore financiranja. U tom smislu vrlo korisnom literaturom smatram europsko izvješće koje potpisuje Neil Datta iz 2018., a iz kojeg je razvidno da inicijativu koja se zove Agenda Europe, a u kojoj se nalazi i spomenuti Hod za život, financiraju američki i ruski tajkuni s vrlo jasnim ciljem destabilizacije i potkopavanja temeljnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija.

Riječ je o beskrupuloznoj, ali izuzetno promišljenoj i dobro organiziranoj inicijativi koja manipulira najosjetljivijim emocijama ljudi, najčešće potpuno nesvjesnih stvarnih interesa koji stoje u pozadini.

Radite li na novoj knjizi i koji su vam planovi?

Već par godina pišem veliki fantasy roman “Pad Matrie”, ali zbog iznimno velikog broja obaveza na Sveučilištu i na konzultantskim poslovima koje također radim ne stignem u kontinuitetu pisati, a to je nužno da bi se roman priveo kraju. Paralelno pišem znanstvene radove te dvije stručne knjige, a provodim i istraživanja pa je to postalo prilično složen pothvat.