Bivša Krstičevićeva firma nasanjkala Vukovar: Velika afera u Gradu heroju

Tvrtka M SAN Nekretnine izigrala je Grad Vukovar, tvrde to u Nacionalu referirajući se na najavu ove firme koja datira iz 2009.godine. Tada su naime najavili veliku investiciju u Vukovar vrijednu 130 milijuna kuna. Međutim, umjesto da su ulagali u razvoj toga grada izigrali su uvjete ugovora pa sada na zemlji koju su kupili za 50 tisuća eura mogu zaraditi 2,8 milijuna eura, dok istodobno Gradu ostaju sudski troškovi.

Riječ je inače o zemljištu o kojem se progovara desetak godina, a koje je smješteno u Vukovarskoj gradskoj zoni, a M SAN se istoga domogao od Grada po povlaštenoj cijeni. M SAN Nekretnine jedna je od tvrtki u poslovnom carstvu Stipe Matića, a odnje je do 2015.godine radio I aktualni ministar obrane Damir Krstičević. MSAN grupacija najveća je IT grupacija u našoj zemlji, a jedan od najvećih djelova iste je I informatički div KING ICT. Prema službenoj Krstičevićevoj biografiji, od je 2001.godine na Matićev poziv ušao u MSAN grupaciju, a prvotno je zaposlen kao menadžer, potom I kao prokurist, a nedugo potom postaje I direktorom KINF ICT-a, tvrtke kćeri te kompanije sve do 2007.godine. tada prelazi u Upravi u Nadzorni odbor.

Zanimljivo, poslovni uzlet ova je tvrtka osnovana 1995.godine doživjela u eri bivšeg premijera Ive Sanadera. Danas pak slove za jednoga od regionalnih lidera te su već godinama u fokusu pažnje javnosti zbog brojnih ugovora s ministarstvima I javnim tvrtkama. Svojedobno se spominjalo kako USKOK I DORH češljaju tu grupaciju zbog ugovora potpisanih sa Sanaderom I tadašnjim ministrom unutarnjih poslova Tomislavom Karamarkom, s obzirom na to da je tvrtka KING ICT u pet godina Sanaderova mandata dobila gotovo milijardu kuna vrijedne državne poslove, ali do danas nije pokrenuta niti jedna istraga.

Posljednja tvrtka koja je financirala Sanadera bio je upravo MSAN, a nakon što je Sanader otišao iz politike pokušao je na noge postaviti privatni biznis te je osnovao tvrtki Alia Savjetovanje, no kada je postalo jasno da mu se kraci institucija vrlo ozbiljno približavaju, Sanader zanimljivo potpisuje ugovor s tvrtkom MSAN vrijedan preko dva milijuna kuna. IZ MSAN-a su tada odbijali bilo kakve veze sa Sanaderovim poslovanjem u periodu dok je bio premijer. Odbili su tada I veze Krstičevića, koji je u to doba bio tek član HDZ-a sa Sanaderom napominjući da jeKrstičević član Nadzornog odbora KING ICT-a i tvrtke MSAN , ali ne i vlasnik, dok je on osobno tvrdio kako je njegova uloga u tvrtki savjetodavna te da nema izvršnih ovlasti.