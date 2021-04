BITNO JE POBIJEDITI: Udružili se Beljakovi seljaci, Zekanovićevi suverenisti i Čačićevi reformisti

Autor: Dnevno

U Glazbenom paviljonu u Petrinji potpisan je koalicijski sporazum “Rad za naš grad” za predstojeće lokalne izbore, a nositelj sporazuma je Narodna stranka – Reformisti, a supotpisnici predstavnici Hrvatske seljačke stranke (HSS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), Hrvatske konzervativne stranke (HKS) i Hrvatski suverenisti (HS). Prilikom potpisivanja iste, bilo je i dosta simbolike. Naime, potpisivanje se odvilo u trenutku kada je zvono sv. Lovre otkucavalo 12.19 sati, vrijeme podsjećanja na razorni potres u petrinjskom kraju.

Suradnici iz prošlog mandatnog razdoblja

U ime Reformista Sporazum je potpisala Jasmina Robinić Tkalčević, predsjednica Gradske organizacije Petrinja, koja je tom prilikom izjavila: “Potpisivanjem ovog koalicijskog sporazuma nastavljamo dobru suradnju, kontinuitet iz prošlog mandatnog razdoblja, tako da govorimo o istim sudionicima. Time želimo najaviti našu kandidaturu za listu Gradskog vijeća na predstojim izborima i zapravo to formalno obilježiti”, javlja portal53.

HSS želi sudjelovati u Gradskom vijeću

Obratili su se i supotpisnici, a u ime Gradske organizacije HSS-a njezin predsjednik Miroslav Petračić: „Grozna su i teška vremena zahvatila Petrinju i nije vrijeme za eksperimente niti u politici. Želimo nastaviti suradnju koja je bila dobra u proteklom mandatnom razdoblju. Gradonačelnik je odrađivao posao na način da je bio na svakom mjestu, razgovarao, trudio se razumjeti i pomoći svakome i mislim da tako treba nastaviti raditi. Ući ćemo u sve teže razdoblje i vjerojatno će sve više trebati sve bolju, sve čvršću i sve jaču suradnju s državom i predstavnikom države koji ovdje mora usko surađivati s lokalnom samoupravom. Nije dovoljno proglasiti katastrofu, nego i pomoći ljudima koje je pogodila, a HSS na taj način želi sudjelovati u Gradskom vijeću i pomoći ljudima koji su ovdje na našem području i da se što prije dovede u normalu.“

Umirovljenici su sretni jer su se izborili za Božićnicu i Uskrsnicu

O kontinuitetu koalicije govorio je i Stjepan Galijan, predsjednik Gradske organizacije HSU-a: „Petrinjska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika je u koaliciji s Reformistima već drugi mandat. Pozivam i sve umirovljenike neka glasaju za ovu koaliciju jer smo se, kroz dva naša vijećnika, uspjeli izboriti za Božićnicu i Uskrsnicu i zbog takve suradnje odlučili smo se za ovu koaliciju, te sa nadam da će uspješno raditi kao i do sada. Surađivali smo super i vjerujem da će tako i dalje ostati.“

U ime HKS-a obratio se i Zdenko Kelava, predsjednik Gradske organizacije: „Nadam se dobroj suradnji s ostalim partnerima i pozivam sve članove Hrvatske konzervativne stranke, simpatizere i sve ostale da podrže ovu koaliciju i nadam se da ćemo polučiti dobre rezultate i da građane nećemo iznevjeriti.“









Suverenisti vlastitu ideologiju stavljaju na drugo mjesto

Sporazum je, u ime Hrvatskih suverenista, potpisao i Miljenko Bušić, predsjednik Gradske organizacije: „Naša Gradska organizacija je najmlađa među ovim potpisnicima, ali kao potpredsjednik dosadašnjeg saziva Gradskog vijeća jednostavno slijedom našeg rada i suradnje u protekle dvije i pol godine želimo je nastaviti, a koja je bila uspješna. Smatram da su ovi koalicijski partneri jedini pravi čimbenik koji može nastaviti ovu istu suradnju i koji može pridonijeti da se ovaj grad ponovo obnovi i da se razvija. Mi, kao Hrvatski suverenisti i kolege iz HKS-a prema nekakvim političkim ideologijama jesmo stranke desno orijentirane, a mi ćemo u ovom slučaju jednostavno tu svoju ideologiju staviti na drugo mjesto iz razloga što je sada na prvom mjestu obnova ovog razrušenog grada.“

Građani moraju imati svoje mišljenje i izabrati kvalitetne osobe

Također, predstavljeni su i kandidati za gradonačelnika i njegovu zamjenicu, a to su Darinko Dumbović i Ivana Kordić, koja je tom prigodom kazala: „Na početku zahvaljujem gradonačelniku na podršci koju mi je dao u ovom trenutku, te također i koalicijskim partnerima koji su podržali ovakvu ideju. Prilikom gradonačelnikove ideje za moju kandidaturu za zamjenicu gradonačelnika, jedan od mojih uvjeta je bio da gradonačelnik ima podršku u meni i da mi da mogućnost da budem osoba kao i do sada i da donosim odluke na način koji će imati u fokusu dobrobit ovoga grada, građana i svih ostalih. U ovom trenutku poručujem svim građanima, kada ima jako puno negativne kampanje koja se trenutačno vodi, da bi željela da svi građani imaju svoje mišljenje, da ne slušaju nikoga drugoga, nego da sami dobro procijene i na temelju tih razmišljanja donose odluke koje im daju mogućnost da biraju za slijedeće izbore osobe koje su kvalitetne i koje se mogu nositi ovom situacijom u kojoj smo se našli.“

Planovi za sutra

Na kraju obratio se i zahvalio na potpisanom Sporazumu i aktualni gradonačelnik Darinko Dumbović: „Današnji dan ima i određene simbolike, a to je da se nalazimo u našem višestoljetnom parku koji je nekako u epicentru svih mogućih zbivanja i da smo ovdje doživjeli strašan potres koji je stvorio katastrofu, kada pogledamo našeg sv. Lovru koji ovdje stoji mirno i koji kao naš zaštitnik grada Petrinje čuva naš park i grad. Kada vidimo sve oko njega onda vidimo strahote koje su se dogodile, odnosno sjene i ruševine našeg grada koje u budućoj projekciji svih mogućih projekata moraju biti naša vječita inspiracija da nam čovjek bude na prvom mjestu i da jednim kvalitetnim zajedničkim radom damo taj doprinos, a bez zajedništva neće ići ništa. Ovdje sa mnom su ljudi koji su me pratili zadnja dva mandata, neki su nam se pridružili (HKS, HS) u zadnjem mandatu, a uvijek je nekako okosnica bila u Reformistima, HSS-u i HSU-u. To je ta okosnica koja daje nadgradnju i poruku koja se neće zloupotrijebiti za bilo kakve druge političke konotacije osim koalicijskog rada. Taj kontinuitet politike u našem Gradskom vijeću nikada na prvom mjestu nije imao ideologiju, nego smo se bavili problemima građana. Ono što prvo moramo napraviti sutra je da kroz sve one projekte koji su započeti i koje trebamo završiti bude obnova za koju imamo višegodišnje dobro iskustvo i grad Petrinja je kroz svoju povijest definitivno pokazao da ima tu snagu, karakter čovjeka i odgovornost da se dižemo iz pepela. Vratili smo se u svoj grad i stvorili grad koji je imao sve i jednu instituciju. Danas ih imamo jako malo koje su cijele, moramo ih vratiti, ali moramo vratiti i povjerenje u institucije koje trenutno ne rade ili koje su na neki način devastirane. Pozivam, kao kandidat ove koalicije, sve građane da izađu na izbore, a svi oni koji nam se žele pridružiti mogu to učiniti na način, ne samo kao političari ili stranački obojeni, na listi ima mjesta i za nezavisne kandidate i za sve one koji će definitivno u demokraciji donijeti sadržaj i mozaik zajedničkih političkih ideja koje će stvoriti neke nove temelje grada Petrinje.“