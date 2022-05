‘BITNO JE DA NJEGOVO MIŠLJENJE NIJE BITNO!’ Odvjetnik Nobilo o mišljenju ministra: ‘HDZ stvara mit da su oni stvorili Hrvatsku i da tu nema mjesta za branitelje koji nisu članovi HDZ-a’

Autor: Dnevno.hr

Ministar pravosuđa Ivan Malenica obrazložio je u četvrtak zbog čega misli da pomilovanje bivših šefova tajne službe, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, osuđenih zbog ubojstva hrvatskog emigranta u Njemačkoj, ne bi bila pametna odluka. Odvjetnik Ante Nobilo komentirao je kako ga nije iznenadilo mišljenje ministra jer je “HDZ od prvog dana zauzeo stav da se protivi pomilovanju”.

No, Nobilo je poručio: “Ono što je bitno je da to mišljenje nije bitno. Predsjednik Milanović ima izvršnu i izvornu ovlast prema Ustavu da donese bilo kakvu odluku o pomilovanju i da ga ne može ograničiti ničije mišljenje, pa ni mišljenje HDZ-ovog ministra pravosuđa. HDZ je taj zakon donio da ublaži jedinu ovlast koju predsjednik ima, a da ne dijeli ni s premijerom ni ministrom, pa su ubacili to mišljenje iako je ono ustavno pravno nepotrebno, čak i u suprotnosti s Ustavom”, rekao je za RTL.

Osvrnuo se i na izjavu ministra da bi čin pomilovanja izazvao teške podjele i rasprave u društvu: “To je bila HDZ-ova aktivnost jer su se uplašili ne pomilovanja, nego činjenice da je nekoliko značajnih generala zatražilo pomilovanje za Josipa Perkovića i Mustača navodeći njihovu ulogu obrambenom ratu. To je politički problem gdje se HDZ osjetio ugroženim da je netko ušao u biračko tijelo za koje drže da ga HDZ pokriva. To je bio izraz njihove nervoze, zbog toga su išli u medijske bitke i to se vrlo brzo ugasilo. Takvi razlozi su nebitni. S druge strane primjećujem nesuvisle razloge, recimo kao društvena opasnost. Nema više službe državne sigurnosti, UDBE kako to vole reći, Jugoslavije, neprijateljske emigracije. Koja je to društvena opasnost od dvojice ljudi treće životne dobi?”, kazao je Nobilo.





Poručio je da se ne spominje bitna stvar, a to je doprinos Perkovića i Mustača Domovinskom ratu.

“To je politička priča jer HDZ stvara mit o tome da je HDZ stvorio Hrvatsku, obranio Hrvatsku i tu nema mjesta za branitelje koji nisu članovi HDZ-a, tu nema mjesta za generale tipa Stipetića, Tusa, za Josipa Perkovića i Mustača. Zato ministar ni jednom riječi nije rekao ono što je bit zahtjeva za pomilovanje, da se prizna ljudima njihovo učešće u ratu koje im nije bilo priznato u Njemačkoj”, rekao je, otkrivši da ga je Perković nazvao ujutro te da je znao za stav ministra pravosuđa. I da ih to nije iznenadilo.

“Znali smo kakav je stav HDZ-a. Ono što je bitno, iz javnog prostora vidim da Milanović nije impresioniran stavom HDZ-a i da on obično ne smatra da ga obavezuju stavovi HDZ-a tako da sve ide svojim tokom”, rekao je.