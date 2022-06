BITKA ZA SPLIT ULAZI U SAMO FINALE: ‘Puljak želi na Pantovčak’; ‘HDZ se srami HDZ-a u Splitu’

Autor: Dnevno.hr

U posebnom izdanju Otvorenog sučelili su se kandidati za gradonačelnika čije liste za Gradsko vijeće, prema HRT-ovoj anketi, prelaze 5% potpore birača – Ivica Puljak (Centar), Zoran Đogaš (HDZ, HSS), Željko Kerum (HGS), Davor Matijević (SDP, HSU), Josip Markotić (Most) i Kristina Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju).

Komentirajući navode da se na izbore ide zbog njegove lojalnosti Bojanu Ivoševiću Ivica Puljak se osvrnuo na kampanju.

Ponovio je kako su na udaru jer su ‘zavrnili špine’ i stali na kraj koruptivnoj kriminalnoj hobotnici, za što velikih zasluga ima i Ivošević.





“Meni je drago što je kampanja na kraju. Ovo je bila najprljavija kampanja u splitskoj, ali i hrvatskoj politici”, kazao je Puljak. Dodao je kako je frapiran količinom napada na njega i njegove suradnike. Oni su bili ispod svake civilizacijske razine, a najstrašnije je to što se u sve to uključilo, kako kaže – kriminalno podzemlje.

“Izbori su po svima bili apsolutno nepotrebni”, smatra Zoran Đogaš. Rekao je kako je Puljak u Gradskom vijeću imao ugodnu situaciju. Međutim, dodao je – sada on ima šansu da uđe u Banovinu i pokaže kako se može vladati pristojno i na civiliziran način uz pristojno komuniciranje i uvažavanje svih u Vijeću.

Željko Kerum smatra kako će omjer snaga u Gradskom vijeću neće značajno promijeniti i da su izbori bili nepotrebni. Misli da “koalicija koja je bila na vlasti sada stvara koaliciju”.

Tko će dobiti više mandata, smatra Kerum, ovisi o izlaznosti. A utrka za gradonačelnika ovisi o tome koliko će HDZ-ovaca izaći na izbore i hoće li glasati za njega ili za Đogaša.

Politika prema mladima

Ivica Puljak je poručio da se ne boje svojih građana na izborima. Željko Kerum se pobunio da se njegovi konkurenti ne drže vremena za odgovore.

“Ne idu mladi samo u Solin i Kaštele, Splitu treba novi kvart, u gradskom kvartu treba izgraditi komercijalne stanove i stanove POS-a”, rekao je Kerum na pitanje da se kvadrat novogradnje u Splitu prodaje za 4000 eura.









Puljak je rekao da su mladi prioritet, no treba voditi i o umirovljenicima kojima također treba riješiti stambeni problem.

Kerum je Markotiću poručio da nije kriv HDZ jer se u 10 godina nije napravio niti jedan POS-ov stan, bila je gradska vlast koja je bila nesposobna, zna se.

“HDZ se srami HDZ-a u Splitu, niti jedan HDZ-ovac nije imao značkicu”, rekao je Puljak Đogašu. “Puljak želi na Pantovčak, želite li?”, pitao je Đogaš Puljaka, no Puljak nije htio odgovoriti na to pitanje, rekavši da čuva repliku za kraj.









Kerum je rekao da nije odustao od ideje spalionice otpada, to će se raditi uz malo volje i pameti.

Pitanje Hajduka

Puljak kaže, dogodine će biti prvak države.

“To nije obećanje, sadašnji model upravljanja Hajduka je dobar, klub je ozdravio, loše je u sustavu nogometa što je HDZ okupirao Hrvatski nogometni savez”.

Đogaš je rekao da je romantično vezan za Hajduk.

“Od 1981., s pet godina su me odveli na Hajduka, te godine je bio prvi, sad imamo 17 godina čekanja, to me strašno pogađa. Hajduk je legendarni klub, on frustrira druge, vrijeme je da prestane dominacija Dinama”.

Kerum kaže Hajduk je biznis, to je nogomet.

“Postoje ljudi koji upraljaju, nemaju većinu, financije idu dobro, proizvode igrače, oni će se prodavati, sve ovisi o novcu, mislim da će brzo biti prvak”.

Puljak kaže da treba identificirati zašto su nevini ljudi završili u zatvoru. Matijević je rekao da se od rata nije dogodilo da policija batina ljude.

Tema kakva nas budućnost čeka?

S kime bi Puljak mogao surađivati?

“Po anketama dobivamo 11 ili 13 vijećnika, promijenit će se situacija, podjela je HDZ i Kerum s jedne strane, svi s druge. Složit ćemo se o dobrobiti grada, javnim natječajima, to je bilo potpuno suprotno od kada su HDZ i Kerum vladali”.

Đogaš je rekao da mu je nevjerojatno da Puljak sve prije sebe naziva mafijašima.

“Ne znam govori li predsjednik stranke centar ili gradonačelnik. Izbori su bili nepotrebni, moja politika je drugačija, ja spajam i povezujem”.

Kerum je jasan: “Ja mogu sa svakim, nisam ograničen, situacija u Gradskom vijeću će biti slična kao u prošlom, većine neće biti. Nisam potrošio ni kune na izborima, išao sam testirait hoću li napraviti rezultat”.

Matijević kaže da su im najbliži ‘Pametno za Split’, a Vidan je rekla da im nije prihvatljiva koalicija s HDZ-om i Kerumom.

“U ponedjeljak će iskaznica HDZ-a biti bezvrijedna, zamislite taj događaj!”, rekao je Puljak.