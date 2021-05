BIT ĆE TO POVIJESNI SLOM HDZ-a! Svi u stranci strepe od izbora u Zadru: Već proglasili tri glavna krivca za debakl

Autor: Iva Međugorac

Svima je u zadarskoj organizaciji HDZ-a, manje više sve jasno, no rijetki su oni koji se usude otvoreno govoriti o debaklu koji se vladajućoj stranci događa na lokalnim izborima u ovome gradu, koji dva desetljeća nosi titulu HDZ-ove utvrde.

Odgovornost za rezultat izbora, prema riječima naših sugovornika snose Božidar Kalmeta, premijer Andrej Plenković i na koncu njihov gradonačelnički kandidat Branko Dukić.

”Na naplatu su došli nerealizirani projekti, prazna obećanja, uhljebljenja, Zadranima je po svemu sudeći dosta i očito da vape za promjenom, to ne pokazuje rezultat Marka Vučetića, on je svoju kandidaturu dobro natempirao, već to pokazuje rezultat Ričardove liste Enija Meštrovića, on je i nama i SDP-u pomrsio račune, a kroz njega su nam ljudi jasno dali do znanja da se i u našoj stranci nešto pod hitno mora mijenjati”, tvrdi naš sugovornik iz zadarskog HDZ-a pa napominje kako rezultat izbora za njih u Zadru nije iznenađujući budući da se i prije njih u stranci progovaralo o sukobima i pobunama.

Kalmetina kadroviranja

Naime, mnogi su bili nezadovoljni Kalmetinim odlukama i kadroviranjima pa i time da se Dukića pošalje u bitku za još jedan mandat. Da bi to po stranku moglo biti opasno, pojedini su članovi pokušali upozoriti i premijera Plenkovića šaljući mu poruke preko ministra policije Davora Božinovića, no premijer za njihove poruke nije mario pa se sada HDZ-u u Zadru sprema povijesni debakl. Iako je lako moguće da Dukić odnese pobjedu u drugom krugu izbora to ništa ne znači budući da i SDP i HDZ-u u Skupštini u šaci drži osebujni Ričard koji je svojom kandidaturom na izborima dao naslutiti da je on zagovornik promjena pa je vrlo upitno njegovo priklanjanje HDZ-u.

”Jasno je da će naša većina u Gradu biti neizvjesna, ali i rezultat u nedjelju mogao bi biti tijesan, Dukić je dobio oko 9600 glasova, ali vi u Zadru imate preko 60 tisuća birača, Vučetić je u prvom krugu dobio 6600 glasova i ne treba se iznenaditi ako on na izbore ipak uspije dići neodlučne građane, čini se da je njegov prostor za širenje po glasačkom bazenu nešto dublji od Dukićeva. Uz to moguće je da Vučetić lakše dođe i do većine u Gradskom vijeću”, nabraja naš sugovornik pa kaže da jedan Zadar pored drugih osvojenih gradova za HDZ ne znači previše, niti se to može smatrati porazom sve i da ovdje izgube izbore.

Međutim stvar je u Zadru simboličke naravi, izgube li izbore u svojoj vječnoj utvrdi biti će to jasna poruka Plenkoviću i njegovom HDZ-u da su negdje gadno zaribali u politici koju provode, i za koju se zalažu, a to sasvim sigurno neće biti ugodno.