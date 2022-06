‘BIT ĆE STO DIZALICA, JA SAM ZA GRADILIŠTE!’ Kerum obećao bolji Split: Ljudi u godinu dana nisu stigli shvatiti da je Puljak bezveznjak

Autor: Dnevno.hr

Kandidat Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum na izvanrednim izborima u Splitu pozvao je u petak sugrađane da se probude, ne eksperimentiraju i biraju njega koji je, kako kaže, napravio puno toga.

“Ako dođem u poziciju da vodim grad, u ponedjeljak ujutro Split će postati gradilište. Bit će sto dizalica, a ostali neka rade studije i natječaje koje dodjeljuju svojim ljudima. Ja sam za gradilište”, kazao je Kerum.

Ocijenio je kako je kampanja za izvanredne izbore bila teretna, a cijeli proces nepotreban govoreći da su se ovime Ivica Puljak, inače kandidat Centra za gradonačelnika, i njegovi suradnici izrugali sugrađanima.





‘U četiri godine ljudi bi shvatili da je Puljak bezveznjak’

“Malo je vremena prošlo otkako je on pobijedio, a sada je ponovio izbore. U četiri godine ljudi bi shvatili da se radi o bezveznjaku i prevarantu. U godinu dana to ljudi nisu shvatili i možda opet dobije, ali zato će sugrađani brzo shvatiti da se radi o nebitnom liku”, rekao je Kerum nekoliko sati prije predizborne šutnje.

Istaknuo je i kako HDZ na ovim izborima nije imao kandidata tvrdeći da je Đogaš alternativa.

“Ako Puljak bude pobjednik, prvi koji će dignuti ruku za Puljka u vijeću bit će baš Đogaš. HDZ se mora zapitati zašto nemaju kandidata, ali to nije moj problem, nego njihov”, rekao je.

‘Lijeve opcije zgražaju se nad svime što je hrvatsko’

Ustvrdio je kako se lijeve opcije, SDP i Možemo! “zgražaju nad svime što je hrvatsko”.

“Omjer snaga nakon izbora u Gradskom vijeću će biti isti ili sličan. Opet će biti nategnuto tko će komu dignuti ruku. I svakako, građani Splita moraju znati da postoje ljudi kojima nije do rada, posla i napredovanja nego do cirkusa, a to je Puljak”, rekao je Kerum.

“On je izazvao izbore, dvije godine su izgubljene uzalud, a Split stagnira i stagnirat će”, zaključio je Željko Kerum.