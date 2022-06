‘BIT ĆE NAM TEŠKO, A NAROD NIJE NI SVJESTAN’ Radić upozorava: Ponašamo se kao najveća plinska sila, no imamo li alternativu ako ga ne bude dovoljno?

Autor: Dnevno.hr

Mario Radić iz Domovinskog pokreta komentirao je aktualna politička zbivanja.

Kaže, imaju 5,7 na izborima u Splitu, pokazali su da su stranka koja se konsolidirala.

"Uspjeli smo napraviti rezultat kojim smo u ovom trenutku zadovoljni", rekao je na N1.





Kako stoje na nacionalnoj razini, s obzirom na dvije nove stranke Milana Vrkljana i Miroslava Škore te Karoline Vidović Krišto?

“Čim od jedne stranke nastaju druge, to može samo od velike stranke, nikome nismo davali neke zabrane, neka izađu u arenu i pokažu se. Vidović Krišto je podržala kandidata Mosta, za kojeg ste rekli da će podržati Puljka, je li to baš ta nacionalna desnica, treba razmisliti”, rekao je Radić.

‘Svi znamo da Plenković ide put Bruxellesa’

Kažu da je dvije godine prije izbora vrijeme pripreme, priprema li se Domovinski pokret?

“Domovinski pokret je uvijek spreman, te procjene kada će biti izbori zna samo Plenković, svi znamo da ide put Bruxellesa, izborima najesen bi ugrozio tu poziciju, on gleda svoju karijeru više nego stranku i državu. Mi se izbora ne bojimo”, napominje.

Inflacija je dvoznamenkasta, mnogi se boje da će ići još više gore, kako to obuzdati i što je Vlada uspjela amortizirati do sada? Radić smatra, mjere po pitanju goriva su vatrogasne mjere uvedene prekasno, a samo su dijelom efikasne.

‘Građani nisu svjesni što nas čeka, radi se eutanazija’

"Vaučeri bi bili bolje rješenje. u Mađarskoj je cijena puno niža, to je veliki udar na stanovništvo, to je nažalost tek početak vala, mi nismo spremni što se tiče energije, gospodarstva, obrane… Građani nisu svjesni, ali nisu krivi, radi se eutanazija, da će sve biti u redu. Ali što će biti u redu? Pratim svjetske novine, u Njemačkoj je glavna rasprava plin i zamjene za to, mi se ponašamo kao da smo najveća plinska sila. Naše plinsko skladište je napunjeno preko 20 posto, bit će teško. Imamo li alternativnu ako ne bude dovoljno plina? Naš narod nije svjestan, a vladajuća politika ih uspavljuje da će to riješiti. Teško!".









‘Mi imamo uslužno gospodarstvo, prvi udar nam dođe malo kasnije’

Između ostalog, govorio je o uvođenju eura.

“Kad imate svoju valutu, imate polugu koju možete uvijek upotrijebiti. Možete pomoći gospodarstvu, nije svrha imati ili nemati valutu, svrha je da ljudi bolje žive. Nikad nitko nije uveo euro u stanju ovakve inflacije, to je kao kada vam gori kuća pa je vi još polijete kantom benzina”, istaknuo je.

"Mi nemamo industriju, nemamo velike izvozničke firme, imamo uslužno gospodarstvo, prvi udar nam stoga doše malo kasnije, a kako pada gospodarstvo i ne dolaze ljudi koji mogu potrošiti pa i mi osjetimo udar do kraja, Tu je neka sreća da nas malo kasnije zakači", rekao je Mario Radić.









Napominje, Hrvate u BiH smo doveli u tešku situaciju, ima ih 16 ili 17 posto i drže pola uvoza i preko polovice izvoza.

“Kada neki dan Grlić Radman kaže da je Bosna disfunkcionalna i da zbog toga ne može biti primljena u EU. Ako bar ne bude kandidat, kada će postati funkcionalna?”, pita se.