‘BIT ĆE KRVI DO KOLJENA!’ Zašto je Anušić zanijemio? On je stvorio Tramišak koja iza sebe ima neugodnu aferu

Autor: Iva Međugorac

Kao najmlađa ministrica Nataša Tramišak prije dvije godine ušla je u Vladu, a za nju se u to doba zauzeo njen veliki prijatelj i dugogodišnji suradnik Ivan Anušić koji danas nakon njene smjene šuti, dobro je to primijetio Mostov Nikola Grmoja stajući neizravno u obranu mlade HDZ-ovke koja ovu rekonstrukciju Vlade nije preživjela. Ostala je sama kao list na vjetru, a nimalo diplomatski novinarima se nakon smjene obratila ne bi li na taj način pronašla odgovore na pitanja o svojem odlasku.

Odgovora međutim za sada nema, ne čuje se ni Anušića, ali se u svakom slučaju može zaključiti kako Tramišak ima problema s komunikacijom u medijima jer joj ovaj posljednji istup nije jedini. Tramišak definitivno nije najlošiji kadar u Plenkovićevoj vladi niti je to razlog njenog odlaska, međutim, ona je premijerovo povjerenje poljuljala kada su se u medijskom prostoru pojavili napisi o prijetnjama koje prima zbog stopiranja poslova tvrtki Omega Software, a za što je Plenković doznao iz tiska, umjesto da ga je najmlađa ministrica sama o tome obavijestila.

Spominjala krive ljude





U kontekstu tih prijetnji, uz zaboravljenog Milijana Brkića, spominjao se i premijerov savjetnik Zvonimir Savić, kojega je Plenković poslao u nadzor mladoj ministrici, a to i jest jedan od razloga zbog kojih je Tramišak izigrala Plenkovićevo povjerenje, ako je povjerenja među njima dvoma uopće i bilo. Do danas Tramišak nije definirala o kakvim se prijetnjama u njenom slučaju radilo, zanimljivo je da se do danas na ovu temu nisu oglasili ni iz Dorha ni iz Uskoka što je svojevrsni presedan jer je ministrica govorila o porukama u kojima se izravno spominjalo to da će biti krvi do koljena što nije mala stvar.

U vrijeme kada se govorilo o prijetnjama oglašavao se i Anušić koji je također govorio o nepreciziranim prijetnjama koje dobiva, a priča je na tome formalno stala, no izgleda da je neformalno baš ta priča bila vjesnik HDZ-ovih problema koji se svode na konflikte između Anušića i premijera koji je sada učinio ono što nije prije nekoliko mjeseci kada je nakon Horvatova uhićenja rekonstruirao Vladu. I tada je Tramišak bila na njegovom popisu za otpis, ali se Anušić onda snažno za nju založio, a to je iz nekog razloga sada izostalo. Mjesecima se u HDZ-u govori o tome da Anušić opstruira Plenkovića te da radi na okupljanju desne struje u kontekstu čega se uz njega spominjao Oleg Butković i Mato Franković iz Dubrovnika.

Anušić se pak uporno trudio preko svojih slavonskih političkih saveznika i propalih političara demantirati teze o sukobu s premijerom, tako je i osobno u posljednjem istupu na tu temu odbacio priče o konfliktima i rušenju Vlade. Međutim, odlaskom Tramišak pokazuje se kako je ona kolateralna žrtva tih narušenih unutarstranačkih odnosa. Inače, oni koji Tramišak poznaju reći će da joj se sreća osmjehnula onoga časa kada je upoznala Anušića uz kojega je vezana cijela njena politička karijera.

Karijera vezana uz Anušića

Tijekom studija na osječkom Pravnom fakultetu Tramišak je prema nekim pričama radila u lokalnom ugostiteljskom objektu u svojem Ivanovcu, no prva poslovna iskustva stekla je u osječkom GPP-u, a potom je na lokalnim izborima održanima 2009. godine, odnosno godinu dana nakon što je diplomirala, izabrana za zamjenicu načelnika općine Antunovac Ivana Anušića. Tada su kao HSP-ovi kandidati Anušić i ona dobili potporu 70 posto svojih sugrađana. Uviđajući da se iz pretpristupnih fondova mogu izvući znatna financijska sredstva koja su bila nužna za razvoj općine, Tramišak pohađa razne tečajeve, stječe znanja na tom polju te 2012. godine dolazi na čelo LAG-a Vuka-Dunav koji okuplja osam općina, a čije je osnivanje osobno inicirala.

Tramišak zatim postaje direktorica Agencije za održivi razvoj općine Antunovac – Roda, a u isto vrijeme bila je zaposlena u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je obnašala dužnost pročelnice Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU-a. Kada govore o Rodi, mještani Antunovca tvrde da je to agencija u kojoj se i danas zbrinjavaju osobe bliske županu Anušiću, no oni koji su se i sami pokušavali putem natječaja zaposliti u Rodi, a koji nisu stranački kadrovi, baš taj dio ministričine karijere dovode u pitanje. Naime, kako tvrde naši dobro upućeni sugovornici, za tri sata tjedno, odnosno za 12 sati mjesečno, Tramišak je u to doba primala dnevnicu od oko sto eura.









Govorilo se da je taj posao svojoj pročelnici osigurao Anušić, a problematiziralo se pak i vrijeme u kojem je Tramišak stizala na ovaj posao.

Problematično vrijeme i primanja

Naime, Agencija Roda smještena je u poslovnoj zoni općine Antunovac u kojoj se nalazi i famozni HAMAG BICRO, u kojem također radi podosta kadrova bliskih županu Anušiću. Kao pročelnica u Osječkoj županiji Tramišak je svakoga dana na svoje radno mjesto dolazila oko 7.30, a posao bi završavala oko 15.30. Za taj pročelnički posao primala je plaću, a potom bi na drugo radno mjesto u Rodi stizala u vrijeme kada ondje više nije bilo nikoga, jer Agencija radi do 15 sati. Uz to, na to radno mjesto stizala je i subotama, kada ondje također nije bilo nikoga.









Treba napomenuti kako je Tramišak za taj posao kojega je odrađivala svega 12 sati mjesečno dobivala plaću, a satnica joj je u to vrijeme iznosila 458,33 kune, a nakon povećanja plaće došla je i do iznosa od 714,58 kuna po satu. Zašto je imala takvu povlaštenu satnicu koja je veća i od premijerove, pa i od guvernerove, naši sugovornici ni sami ne znaju. Tramišak je, prema računici naših sugovornika, znatno više zarađivala za upitna popodneva ili subotnja tri sata nego za kompletan radni tjedan u Županiji, a zanimljivo je i to što je ona sama sebi potpisivala takozvane šihterice.

Kada je Tramišak otišla s te pozicije, u priču se upliće upravna inspektorica koja je, kako tvrde naši sugovornici, provela selektivni nadzor te utvrdila da nema ništa sporno u takvom pristupu poslu. Slučajno ili ne, ta ista inspektorica ured ima u zgradi Osječko-baranjske županije, koristi službeno vozilo Županije, a s ministricom se poznaje iz vremena kada je ona bila u LAG-u Dunav.

Nije ova afera previše naštetila Tramišak koja je s Anušićem karijeru počela kao HSP-ovka. Pravaške redove napustili su zajedno, a potom se pridružili HDZ-u. Kada Anušić postaje župan, Tramišak se počinje baviti povlačenjem europskih milijuna za županiju, što joj je odlično išlo i što i jest bila referenca za njen ulazak u Vladu. Oni koji su sa Tramišak u Ministarstvu imali prilike surađivati reći će da je pomalo teška osoba, ali da je iznimno radišna te da od svojih suradnika ima visoka očekivanja. Očekivanja koja je premijer od nje imao Tramišak nije ispunila, a što ona dalje sprema ostaje za vidjeti.