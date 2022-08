‘BIO SAM MEĐU 10 NAJVEĆIH NEPRIJATELJA HRVATSKE!’ Pulmolog Srića o prijetnjama ‘antivaksera’ i maskama: ‘Sada na ljeto bilo kakve restrikcije ne bi imale smisla’

Autor: Ivor Kruljac

Uz trenutno stanje u bolnicama i epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj sa koronavirusom, pulmolog Saša Srića nije mogao ne osvrnuti se, u razgovoru za N1, na samoubojstvo austrijske liječnice koja je digla ruku na sebe zbog pritiska protivnika cijepljenja.

“To je zaista tužno. Žena koja je predano izvještavala, radila, tumačila koliko se bitno cijepiti, doživljavala svakodnevne prijetnje antivaksera, što je nedopustivo i djelo koje se može smatrati nedjelom, borbom protiv ljudskog zdravlja”, komentirao je Srića podjelu društva i prijetnje kojih ni sam nije bio pošteđen.

“Naravno, često sam na društvenim mrežama imao neugodnih komentara, ali su me još više motivirali, nisu me uplašili. Dobio sam i puno podrške. Bila je i ona lista 10 neprijatelja Hrvatske, gdje su bile izrečene prijetnje, ja sam bio na 7., 8. mjestu, nisam uspio ugroziti prvu trojku i boriti se za medalju”, prisjetio se Srića zaključivši kako mu je to, umjesto da ga pokoleba, ustvari dalo dodatni motiv za borbu za istinu i zdravlje građana. “Ali nešto što te ne ubije, ojača te”, dodao je.





Beroševa neopravdanost prekasno stizanje novih cjepiva

Kod aktualne epidemiološke situacije, Srića smatra kako nema razloga za brigu, s obzirom da je, u usporedbi s prethodnim sojevima, klinička slika puno blaža. Objasnio je i kako najveći dio pacijenata na covid odjelima su ustvari asimptomatski pacijenti koji su tamo došli nakon što im je korona slučajno otkrivena, a hospitalizirani su radi drugih bolesti.

Iako je na glasu kao zagovornik strožih mjera, u ovo ljetno doba smatra da za to nema razloga. “Sada na ljeto bilo kakve restrikcije ne bi imale smisla. Ne treba nikoga napadati zašto sada ne nosi maske”, rekao je.

Srića je, također, komentirao rad Vilija Beroša, ocijenivši kako se njegov odgovor pandemiji može podijeliti u više faza.

“Doživljavali smo ga kao spasitelja, u početku je stožer bio beskrajno organiziran. Onda je došla faza nesnalaženja, svi smo zajedno učili, a kako je vrijeme odmicalo u nekim stvarima se nije radilo najtransparentnije. Tako da je objavljivanje samo na Twitteru, po meni, bijeg od odgovornosti i to ne mogu opravdati.”