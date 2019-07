Bilo je samo pitanje vremena! Iskusni ekspert za Dnevno otkriva s čim se vojnici sreću u Afganistanu

Autor: Dnevno, B.V.

Pripadnici Hrvatske vojske godinama sudjeluju u misijama u Afganistanu, a danas je ministar Damir Krstičević objavio tragičnu vijest iz Kabula: jutros oko 8:30 kolonu vozila u kojoj su bili i pripadnici Hrvatske vojske napao je bombaš samoubojica. Ozlijeđena su tri vojnika, među kojima je jedan je u životnoj opasnosti.

Za komentar vezano uz ovaj nemili događaj, upitali smo istaknutog stručnjaka za krimininalistiku Željka Cvrtilu. Kako naš sugovornik kaže, bilo je samo pitanje vremena, kada će doći do ovakvih incidenata. Sve dok se nalazite u takvoj zemlji poznatoj po sukobima, na sve morate biti spremni, jer kako kaže Cvrtila, “nalazite se u visokorizičnoj zoni i sasvim je za očekivati da u nekom momentu ljudi budu predmet napada”. Na pitanje kako to da su hrvatski vojnici sve do sada uspješno izbjegavali ovakve incidente, naš sugovornik objašnjava: “Naša vojska tamo ne obnaša dužnosti koje su vezane uz ratne zone, nego se više bave edukacijom afganistanske vojske, edukacijskom instruktažom općnito i osiguranjima kampova”.

Na pitanje moraju li ostali pripadnici Hrvatskih oružanih snaga strahovati za svoju sigurnost, s obzirom da se bombaš samoubojica zaletio u vozilo u kojem su bili naši vojnici, Cvrtila umiruje i kaže: “Teško je izdvojiti kao takvo da bi hrvatska vojska postala predmetom napada, mislim da je to naprosto zato što su strana vojska na njihovom području, baš kao i svaka druga, a kao takvi, svi su potencijalna meta”.