‘BILO JE DROGE, PROSTITUTKI, SKUPIH AUTOMOBILA’: Najzgodniji HDZ-ovac u nezgodnoj poziciji, u medijima brani stranku, a sad su došli po njegovog igrača!

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U tijeku je još jedan običan, sunčan dan u HDZ-u. U četvrtak u jutarnjim satima djelatnici PNUSKOK-a pokucali su na vrata moćnog varaždinskog HDZ-ovca Roberta Gotića i ortaka mu Željka Bunića, inače bivšeg direktora komunalne tvrtke Varkom. Radi se o dvojcu dobro poznatom varaždinskoj javnosti, ali i službama za suzbijanje kriminala te su se nerijetko spominjali u vezi brojnih afera, ali su se njihova imena spominjala i u gradskom “podzemlju”. Treći uhićeni je projektant Stjepan Ptiček, bivši direktor Coninga i sadašnji direktor tvrtke Ecoenergy.

A o kome se zapravo radi, saznali smo iz nekoliko dobro upućenih izvora iz Varaždina, a koji su nekada i surađivali sa spomenutim trojcem.

Saznajemo tako da je Robert Gotić, predsjednik Uprave GK Grupe, HDZ-ov moćnik oko kojeg su se godinama vrtjeli “sumnjivi” poduzetnici, spominjalo ga se u raznim mutnim poslovima, financiranju skupih druženja i sastanaka te povezivanju stranačkih perjanica s posjednicima krupnog kapitala.





Velika zapljena u autobomobilu

Za trenutku tvrtku stoji da se bavi “izvođenjem geotehničkih konstrukcija i projektiranjem, poglavito temeljenjem i poboljšanjem tla kao i zaštitom građevinskih jama zahtjevnih objekata”, a u biografiji mu stoji da je bio jedan od direktora poznate austrijske građevinske tvrtke Keller Grundbau, a radio je i na sedmom svjetskom čudu, glasovitim Palminim otocima u Dubaiju. Ono što je prošlo ispod radara jest da je Gotić bio jedan od članova uprave, a kasnije i direktor tvrtke za iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije LRC d.o.o.

I ne bi to bilo ništa neobično, da se 2019. nije dogodila velika akcija policije u kojoj je došlo do rekordne zapljene marihuane i amfetamina u Varaždinu te je palo gotovo 500 kg droge. Ono što znaju samo dobro upućeni Varaždinci poput jednog od naših izvora, droga je pronađena u automobilu iznajmljenom od tvrtke – LRC d.o.o, u kojoj je jedan od ključnih ljudi bio upravo Robert Gotić. On je tada prošao nekažnjeno, a kažnjen je dvojac koji je uhvaćen na djelu.

U vrijeme Karamarka bio zamjenik šefa ogranka varaždinskog HDZ-a

Dalje, u isto vrijeme izbila je velika afera o prijavi za silovanje u kojoj se spominjao varaždinski župan Anđelko Stričak i direktori gore spomenute tvrtke za iznajmljivanje automobila. Optužila ih je tada njihova asistentica Uprave Patricija Lejenečki, a jedan od optuženih bio je Robert Gotić. 2021. je DORH odbacio prijavu, a svemu je pisao tjednik Nacional.

Osim toga, Gotićeve veze u HDZ-u intrigantne su i sežu u doba Tomislava Karamarka kad je 2016. Gotić bio zamjenik šefa varaždinskog ogranka HDZ-a, a predsjednik današnji saborski zastupnik i istaknuti HDZ-ovac koji slovi za najzgodnijeg političara Damir Habijan. Tada se pisalo o pobuni protiv Karamarka u čije su rušenje krenuli Most, Dalija Orešković uz Povjerenstvo za suočavanje sa sukobom interesa zbog danas izgubljene arbitraže s MOL-om, a varaždinski dvojac bio je jedan od inicijatora iz sjene koji su kretali u rušenje i pripremu za dolazak Andreja Plenkovića iz Bruxellesa.

“Čistač” Habijan

Naš sugovornik, inače također HDZ-ovac iz Varaždina, ispričao nam je da su tada njih dvojica bili pozvani u Zagreb te dobili “po prstima” od Ivana Domagoja Miloševića, tada još uvijek utjecajnog člana stranke. Nakon toga ovaj se dvojac primirio, no ubrzo je Plenković preuzeo stranku i zaštitio Gotića svih nedaća, a Habijan je postao istaknuti HDZ-ovac koji, ironično, dobiva ulogu glavnog “čistaća” HDZ-a u medijima i na televizijama u kojim mu je zadatak čistiti HDZ od korupcije te čuvati lice i naličje Andreja Plenkovića dok po njegove ministre i stranačke moćnike svako malo dolaze Uskok i u posljednje vrijeme Europski tužitelj. Ako se malo pročešlja po arhivama političkih televizijskih emisija i istupa u Saboru, lako se vidi obrazac po kojem Habijan kao lijepo lice u emisijma odgovara glavnim kritičarima HDZ-a i pokušava objasniti da nije cijeli HDZ koruptivna stranka, nego su to samo pojedinci.

Ipak, sada je jedan pojedinac njegov vrlo blizak suradnik Robert Gotić i kako saznajemo ni Habijanu danas nije svejedno…









Iza zavjese – Karamarko

Osim toga, od izvora iz stranke saznajemo kako je vrlo izgledno da je iza zavjese sve pogurao Tomislav Karamarko koji na krilima kazne za Hrvatsku zbog izgubljene arbitraže – a koja je dokazala da je Karamarko tih godina bio u pravu kada je tvrdio da ćemo izgubiti – malo po malo kreće u osvetu sa svim akterima koji su odigrali ulogu u njegovom padu i rušenje političke karijere vrlo ambicioznog političara…

Na koncu, jedan od naših izvora iz Varaždina nam je rekao: “Oko Gotića nikada nije bilo mirno. To vam je tipičan primjer ‘lokalnog šerifa’ koji žari i pali svojim krajem uz zaštitu pojedinih moćnika iz stranke i prijateljstava s brojnim ortačkim poduzetnicima. Tipična priča, nadam se da nije jedini koji će pasti“, rekao nam je naš izvor.

Podsjećamo, Europski tužitelj sve češće pokreće istrage u Hrvatskoj i redom padaju moćni HDZ-ovci, od kojih je najjači u posljednje vrijeme bio bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, a zbog sumnje za kriminal vezan uz poticaje i EU fondove za njegov biznis s vinogradima.