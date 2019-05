BIJES, PSOVKE, NERVOZA! Plenković je izvan sebe! Leđa mu okrenula dva najbliža suradnika

Bjesnio je kao nikada, psovao, bio nervozan, ali i dalje pun sebe… Tako HDZ-ovci koji su sudjelovali na sastanku stranačkih glavešina opisuju stanje u kojem ih je nakon debakla na izborima pozdravio šef Andrej Plenković, lider bez imalo samokritike. Da je Plenković vođa koji ne misli preuzeti djelić krivnje na sebe te nakon toga provesti analizu rezultata europskih izbora, dalo se naslutiti i iz sulude teorije koju je javnosti servirao glavni HDZ-ov analitičar Robert Kopal teoretizirajući o crnom labudu. Nakon što ga su ga nacija, ali i struka ismijali, Kopal ni na sastanku Predsjedništva nije odustajao od metode kojom je nastojao protumačiti najgori rezultat HDZ-a u povijesti. ‘

‘Nakon Kopala i Šeksa, koji je krivnju prebacio na biskupe i sindikate, obratio nam se Milijan Brkić, koji je Plenkoviću rekao kako stvari doista stoje. Na izbore smo išli samostalno, bez domoljubnih snaga, lista je posve promašena, a uz to se krivnja traži na pogrešnom mjestu, među ograncima i u labudovima. HDZ se treba okrenuti narodu”, prepričava naš sugovornik iz vrha stranke burnu atmosferu i sukobe iza zatvorenih vrata, koji su se odvili u HDZ-u. Dok se vrhuška svađala, Brkić je napustio sastanak, a Plenkovića su, svjedoči, nastavili tješiti Šeks i Kalmeta. No, osim Brkića, prema rezultatima izbora bili su, tvrdi naš izvor, kritični i Plenkovićevi ljudi Bačić i Butković, što je vrlo znakovito i naslućuje da su pred njime teški dani. Usprkos tome, jasno je da Plenković lekciju nije izvukao, iako mu je zamjenik Brkić jasno dao do znanja da narod ne može biti dobar kada glasa za HDZ, a loš kada glasa protiv HDZ-a. Umjesto da usvoji savjet, Plenković, koji je uoči izbora krenuo u rušenje Brkića, i nakon izbora nastavio je istim smjerom, ulazeći u otvoreni rat s drugim čovjekom stranke kojega, izgleda, smatra jednim od krivaca za debakl.

“Neki ljudi nakon sjednica Predsjedništva tri godine stalno puštaju uvijek istima neke anonimne informacije. To je sport na koji sam ja već naučio”, rekao je Plenković, dodajući da se dosta ljudi nije angažiralo u kampanji. Odgovarajući na pitanje je li Brkić među njima, poručio je da ga u kampanji nije vidio. “Svatko se mogao angažirati u HDZ-ovoj kampanji i trebao je, oni koji će sada ‘ex post’ dovesti u pitanje listu nisu zucnuli kada se sastavljala. Tvrde da lista nije bila prihvaćena u stranačkim tijelima, a to nije točno. Sve kandidate predložile su organizacije. Lista je bila baš onakva kakva treba biti”, rekao je Plenković te dodao kako Brkića nije isključio iz kampanje. Ako imate toliko udara na Vladu koji traju mjesecima, a ja nisam vidio nijedan plus što se nas tiče u toj kampanji, bili su to samo napadi… Ako se stvara kontekst da umjesto fokusa na bitne teme na izborima imate ovakve teme, onda vam nedostaje 1500 glasova”, rekao je premijer Plenković, koji je očito potpuno izgubljen, jer stiglo ga je ono čemu se ni u ludiu nije nadao. Umjesto da on sruši Brkića, sada je Brkić taj koji se vratio u arenu i ponovno bi mogao povesti ekipu koja će Plenkovićevu sudbinu dovesti u pitanje.