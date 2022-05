BIJELE RUŽE, SUZE I OLIVEROVA PJESMA: Obitelj i prijatelji ispratili su na vječni počinak mladog Splićanina Mateja

Autor: Dnevno.hr

Matej Periš sahranjen je na groblju Lovrinac u njegovom rodnom Splitu. Obitelj i prijatelji ispratili su na vječni počinak prerano preminulog Splićanina. Matej je ispraćen uz pjesmu Olivera Dragojevića “Moj lipi anđele” uz bijele ruže. Porodica tragično nastradalog Mateja Periša prva je stigla u kapelu gdje je primala saučešće od onih koji su došli da ga isprate.

I dok je sprovod održan u krugu najbližih, što je zamolio i njegov otac Nenad Periš, Matejevi prijatelji, poznanici i kolege, kao i građani Splita, u ponedjeljak predvečer nakon zalaska sunca planiraju se oprostiti od Mateja uz bengalke, prigodne poruke, špalir s brodicama. Plan je da zatrube i trajekti koji se u to vrijeme nađu u Trajektnoj luci. Na taj način od stradalog mladića moći će se oprostiti i ostali Splićani.

“Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Svatko tko želi neka dođe u grad. Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti”, rekao je jedan od prijatelja Mateja Periša za Slobodnu Dalmaciju.