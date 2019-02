Bez njega se u HDZ-u ne odvija baš ništa: Iznenadit će vas tko stasa u najutjecajnijeg člana stranke

Autor: Iva Međugorac

Kada bi se kojim slučajem prvi čovjek HDz-a, premijer Andrej Plenković odlučio napustiti stranku te sreću okušati u nekoj od europskih fotelja, ključeve stranke nedvojbeno bi prepustio svojem vjernom suradniku, predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Stajalište je ovo upućenih HDZ-ovaca, bliskih jednome od najistaknutijih HDZ-ovaca, koji tvrde da se Jandroković polako, ali sigurno profilira u pravog lidera, koji je sve simpatičniji i članovima na terenu koji pak cijene njegovu pristojnost. No, ono što šefovi kod Jandrokovića cijene svakako je njegova lojalnost, s kojom doduše valja biti oprezan, jer stara je HDZ-ova mantra da je gotov onaj kome Jandroković okrene leđa, budući da su baš takvu sudbinu doživjeli i kadrovi koji su vladajućom strankom rukovidili prije nego li je Plenković zauzeo lidersku poziciju. Jandroković nikada nije bio pretjerano nametljiv, niti se gurao u prvi plan, ali činjenica jest da je uvijek bio negdje pri vrhu, baš kao što je to i trenutno slučaj.

A kada si blizu brsku, a uz to još imaš odliku da si diskretan tada svakako možeš vodu okretati na svoj mlin, bez da te itko išta previše pita i propitkuje. Upravo to niša je s kojom se navodno zadovoljio i Jandroković, jesu li to tek tračevi zlobnika, ili u glasinama ima istine teško je sa sigurnošću reći, međutim u stranačkim kuloarima priča se kako je Jandroković taj koji je nedavno predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović za savjetnicu predložio svoju sugrađanku iz Bjelovara Mirjanu Hrgu, a osim toga, Jandrokovića se spominje i kao jednoga od ključnih faktora kada je riječ o kadroviranjima u javnim službama. U vrlo kratkom vremenskom roku Jandroković je uspio splesti široku mrežu lojalnih kadrova, a spominje se i u kontekstu dovođenja Fabrisa Peruška u Agrokor.

Prste je Jandroković prema izvorima iz vladajuće stranke imao i u imenovanju uprave Hrvatske pošte, a bez njegove palice nije prošlo ni imenovanje Podravnkine uprave. Kada je o stranci riječ, Jandroković u aktualnom rukovodstvu igra vrlo važnu, i po Plenkovića korisnu ulogu, jer je blizak sa ljudima s terena, što prvom čovjeku stranke baš i ne polazi za rukom pa tao navodno hvalitetne odnose njegoje s Franom Matušićem iz dubrovačkog ogranka stranke, dakako tu je i Miro Totgergeli iz čijeg kraja Jandroković dolazi te nezanemarivi Ivan Radić, mladi Slavonac koji bi uskoro mogao zakormilariti osječkim ogrankom stranke.