BEZ MUKE U BLAGDANSKI SHOPPING: Pitali smo trgovine i centre jesu li spremni za gužve, ali i kada je ’najsigurnije’ shoppingirati

Dok čekamo službeno potpisivanje odluke o radu trgovina i trgovačkih centara koju je još jučer na konferenciji za medije najavio čelnik stožera Davor Božinović, trgovine, ali i trgovački centri već se neko vrijeme bore s predblagdanskom gužvom. No, ono najgore zapravo tek ih očekuje.

Stoga smo odlučili provjeriti uz pomoć kojih epidemioloških mjera su odlučili prebroditi blagdanske gužve, ali i što preporučaju kupcima, kada je najbolje, a ove godine i najsigurnije, obaviti shopping.

“Lidl Hrvatska je od početka tzv. korona-krize poduzeo brojne mjere kako bi se pomoglo u sprečavanju širenja epidemije. Kako bismo se pobrinuli za sigurnost naših kupaca i djelatnika, u svim smo Lidlovim trgovinama postavili zaštitne pleksi ograde na blagajnama koje osiguravaju dodatnu zaštitu u interakciji zaposlenika i kupaca. Na ulazima trgovina, postavljeni su dozatori sa sredstvima za dezinfekciju ruku. Na odjelu voća i povrća su postavljene obavijesti putem kojih apeliramo na kupce da koriste jednokratne rukavice. Nadalje, brinemo o tome da su naši zaposlenici informirani o mjerama zaštite sebe i kupaca te da ih poštuju. Iznimna se pažnja posvećuje dostupnosti higijenskih sredstava (jednokratne rukavice, zaštitne maske, dezinfekcijska sredstva i sapuni te ubrusi za čišćenje i brisanje svih prostorija trgovine, kao i sanitarnih čvorova za kupce i djelatnike). Oznakama upozorenja apelira se na održavanje propisanog razmaka od 2 metra na blagajnama te općenito na odgovorno ponašanje kupaca. Također, putem naših razglasa u trgovinama, svakih 15 minuta informiramo kupce kako se ponašati pri kupnji te ih pozivamo na pridržavanje svih mjera. Želimo naglasiti i da u svojim skladištima vršimo temeljitu dezinfekciju pri ulasku te zaprimanju robe”, rekli su nam.

“U Lidlu već imamo suradnju sa svim značajnijim zaštitarskim tvrtkama. Kada naši zaštitari rade na kontroli broja kupaca, pridržavaju se naputka o maksimalnom dopuštenom broju kupaca te razmjerno tome dopuštaju ulazak kupcima. Što se tiče naše pripreme za nadolazeće razdoblje, povećali smo broj radnih sati zaštitarskih službi na našim lokacijama”, zaključuju.

Na zaštitare su se oslonili i u Kauflandu.

“Sve trgovine Kauflanda imaju zaštitare koji brinu o broju ljudi koji je ograničen i definiran prema epidemiološkim mjerama te istaknut na ulazu u trgovinu. Za što sigurniju kupnju u trgovinama Kauflanda postavljeni su dozatori sa sredstvom za dezinfekciju ruku, detaljne upute za pravilno pranje ruku i jednokratne rukavice kako bi se minimiziralo potencijalno dodirivanje proizvoda rukama, osobito voća i povrća. Pojačano je dnevno čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora. Na ulazu i vidljivim mjestima istaknute su upute i preporuke o socijalnom distanciranju i higijeni, a na blagajnama, odjelima gastro i roštilj, postavljene su zaštite od pleksiglasa”, tvrde.

Mjere u skladu s preporukama nadležnih institucija, a u svrhu prevencije širenja virusa, poduzeli su i u Sparu.

“U svim našim SPAR i INTERSPAR trgovinama postavljene su obavijesti o maksimalnom broju posjetitelja kojeg se treba pridržavati, jer nam je maksimalna sigurnost svih naših kupaca i djelatnika na prvom mjestu. Ulaz kupaca se kontrolira na osnovu broja kolica ili košara koje se koriste. Nadalje, ulazak se dopušta razmjerno broju osoba koje su napustile prodajni prostor, dok kupce koji čekaju molimo da oforme red te pri tome održavaju propisani sigurnosni razmak. Ovisno o lokaciji, ulazak kupaca kontroliraju zaštitari ili naši djelatnici”, pojašnjavaju.

“Zbog očekivanog većeg broja kupaca u predblagdansko vrijeme postavili smo dodatna beskontaktna dezinfekcijska sredstva na više lokacija unutar svih naših trgovina. Također, učestalo se dezinficiraju kolica i košare za kupovinu, POS uređaji, samoposlužne blagajne te sve ostale površine. Postavili smo i vizualne podne oznake koje osiguravaju pridržavanje propisanog sigurnosnog razmaka ispred blagajni, što epidemiolozi ističu kao jednu od osnovnih mjera zaštite. U svim našim trgovinama kupce putem razglasa podsjećamo na nošenje zaštitnih maski i pridržavanje razmaka. Uz to smo i jedini trgovački lanac koji svim kupcima besplatno dijeli jednokratne zaštitne maske pri ulasku u SPAR i INTERSPAR trgovine, ako nemaju svoju”, dodaju.

“Svi djelatnici u trgovinama nose zaštitne maske te su u svrhu dodatne zaštite na svim blagajnama postavljene i barijere od pleksiglasa. Na samoposlužnim blagajnama, gdje nije moguće postaviti pleksiglas, trgovci nose zaštitne vizire. Radi mjera predostrožnosti od samog početka epidemije svim se djelatnicima svakodnevno prije ulaska u prodajni prostor mjeri temperatura te se vodi evidencija svih vanjskih partnera koji dolaze u objekte SPAR-a, kao što su trgovački putnici, punjači polica, promotori i drugi, kojima se također mjeri temperatura”, rekli su.

“Apeliramo na potrošače da svoju kupovinu obavljaju odgovorno, održavaju propisani fizički razmak od dva metra te da ne diraju proizvode koje ne planiraju kupiti. Slijedeći upute Nacionalnog stožera, smanjuje se mogućnost širenja koronavirusa u Hrvatskoj te brine o zdravlju cijeloga društva”, zaključuju.

Što se tiče trgovačkih centara provjerili smo stanje onih najvećih.

“Broj ljudi koji se jednom trenutku nalazi u Arena Centru prati se uz pomoć brojača koji se nalaze na svim ulazima, te specijaliziranih softwera koji prate broj ljudi u centru u realnom vremenu i šalju obavijest ako se broj ljudi približi postavljenom maksimumu. Uz software, kontrolu vrši i naša zaštitarska služba. Poštujući sve važeće propise i odluke Stožera, uprava Arena Centra je odlučila da je maksimalan broj ljudi koji istovremeno mogu biti unutar Arena Centra, 6.700. Iako bi po mjerama propisanim od strane Stožera taj broj mogao biti i veći, Uprava Arena Centra se odlučila na postavljanje konzervativnije granice. Na svim ulazima u centar istaknut je broj maksimalnog broja posjetitelja i do sada nismo zabilježili niti približno toliki broj posjetitelja u centru istovremeno. Također, na ulazima svih trgovina u centru istaknut je maksimalan broj posjetitelja u svakoj pojedinoj trgovini, te sukladno odlukama Stožera, trgovine kontroliraju isto.

U slučaju da se desi da se broj osoba u centru približi gornjoj granici, u suradnji s našom zaštitarskom službom imamo razrađen plan regulacije ulazaka i izlazaka iz centra kako bi se sve i dalje odvijalo po propisanim mjerama”, rekli su nam.

“Zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji svih služba koje sudjeluju u održavanju centra, službe sigurnosti, čišćenja i tehničkog održavanja, prilagodili smo potrebne procese kako bi se poslovalo sukladno svim preventivnim mjerama koje je propisao Stožer. Sve mjere i procedure se provode i kontroliraju na dnevnoj bazi. Još od pojave pandemije, u Arena Centru su poduzete brojne preventivne mjere kako bi se osigurala sigurnost posjetitelja i zaposlenika: uklonjen je namještaj sa šetnica, povećana je učestalost dezinfekcije prostora – posebno onih dijelova s visokim protokom ljudi kao što su sanitarni čvorovi, rukohvati, pokretne stepenice i dizala, te se centar redovito, u cijelosti, dezinficira profesionalnom tehnologijom zamagljivanja. Također, Arena Centar ima vrhunski sustav klimatizacije koji omogućuje kontinuirano filtriranje i izmjenu zraka te je omogućena maksimalna količina svježeg zraka u centru”, govore pa dodaju: “S ciljem povećanja osviještenosti posjetitelja, kroz cijeli su centar postavljene obavijesti sa svim mjerama i preporukama za prevenciju i sprječavanje širenja zaraze, na ulazima i unutar centra su postavljeni dispenzeri sa sredstvima za dezinfekciju ruku, omogućeno je držanje preporučenog razmaka u svim dijelovima centra te se potiče jednosmjerno kretanje posjetitelja centrom. Posjetiteljima posebno napominjemo da u roto vrata i liftove istovremeno smiju ući maksimalno dvije osobe. Također, intenzivno se komunicira sa zakupcima vezano za ispunjenje njihovih obveza u njihovim trgovinama”.

Što se tiče predblagdanskih i blagdanskih dana tvrde sljedeće: “Sve su adventske aktivnosti osmišljene na način da posjetitelji mogu sigurno uživati u blagdanskoj atmosferi. Uz virtualnog Djeda Božićnjaka s kojim se posjetitelji mogu fotografirati putem QR koda, posebna su atrakcija vanjske dekoracije na zelenim površinama ispred Arena Centra u kojima posjetitelji, na svježem zraku, mogu sigurno uživati”, tvrde.

“Kao i inače, savjetujemo kupcima da blagdansku kupovinu obave što ranije, da je ne odgađaju za zadnji tren te na taj način izbjegnu gužve. To je savjet koji našim vjerim posjetiteljima dajemo svake godine u ovo doba. Također, savjetujemo da se prije odlaska u kupovinu napravi dobra priprema. Na našim internet stranicama, društvenim mrežama i kroz e-mail newsletter koji redovito šaljemo pretplatnicima, objavljujemo informacije o ponudama i popustima trgovina. Na svim tim mjestima naši posjetitelji i kupci mogu saznati baš sve što ih interesira u Arena Centru te planirati svoj posjet sukladno svojim potrebama. Dobro planiran shopping je siguran shopping”, zaključili su.

A da je u ovom trenutku svima pa tako i shopping centrima, zaštita i očuvanje zdravlja na prvom mjestu smatraju i u City Centru.

“Dosljedno i precizno pratimo sve mjere i preporuke Stožera civilne zaštite još od početka pandemije te se strogo pridržavamo uputa, a sve s ciljem da se naši posjetitelji osjećaju sigurno i zaštićeno dok su u kupovini. Također, svakodnevno komuniciramo s našim zakupcima te razmjenjujemo informacije i iskustva, a sve kako bismo u potpunosti ispunili kriterije koji se od nas traže te uveli i dodatne mehanizme koji će zaštititi naše posjetitelje. Zbog naših napora City Center one shopping centri prvi su u Hrvatskoj dobili međunarodni certifikat Covid-19 Compliant kojega, na temelju strogih kriterija, dodjeljuje neovisna švedska tvrtka Safe Shopping Centers. Na svakom ulazu postavljeni su punktovi sa sredstvom za dezinfekciju ruku, a za dodatnu zaštitu posjetitelji se mogu poslužiti i jednokratnim rukavicama. U toaletima se koristi antibakterijski sapun, a veliki naglasak je na redovitom čišćenju i dezinfekciji svih površina, a osobito onih koje posjetitelji češće diraju, poput rukohvata, tipkala, vrata i sl. Također, osigurano je dovođenje 100% svježeg zraka kroz pomno održavane ventilacijske sustave, a u realnom vremenu se kontrolira broj posjetitelja u centru kako bi se osiguralo dovoljno prostora za održavanje propisanog razmaka. Osnovne mjere, o distanci, dezinfekciji ruku i nošenju maske, posjetiteljima u pravilnim razmacima komuniciramo i putem internog razglasa, kao podsjetnik”, govore.

Što se tiče zaštitarske službe, u ovim centrima ona je prisutna oduvijek, tvrde.

“Pandemija koronavirusa, djelatnosti kolega zaštitara samo je proširila na način da oni prate situaciju i paze da se sve propisane mjere poštuju. Mi u svakom trenutku, putem sofisticiranog sustava brojača, imamo uvid u to koliko ljudi je u Centru. U slučaju da se taj broj približi maksimalno dopuštenom broju koji je propisan odlukom Stožera, imamo spremne mehanizme koji će osigurati da se maksimalan broj ne dosegne, a kamoli prijeđe. No, s obzirom na to da su City Center one shopping centri izuzetno prostrani još nismo došli u situaciju da smo blizu maksimuma. Ukoliko se to dogodi – novi posjetitelj može ući u Centar tek kada netko od prisutnih posjetitelja izađe”, ističu.

No, predblagdanske gužve nešto su kaotičnije, ali i u slučaju istih, ovaj centar tvrdi, spreman je.

“Izuzetno bitno jest da sve službe u Centru, a i svaka osoba pojedinačno, cijelo vrijeme zna svoja točna zaduženja i kako se ona mogu potencijalno mijenjati s povećanim brojem posjetitelja. Na tome radimo još od proljeća te imamo veliko povjerenje u našu higijensku, tehničku, zaštitarsku i vatrogasnu službu. Sa svima njima smo prošli različite scenarije, a dovoljno smo fleksibilni da ćemo se prilagoditi ukoliko se dogodi i neka situacija koju eventualno nismo unaprijed predvidjeli. Pandemija koronavirusa utjecala je na posjećenost shopping centara, pa kupci u shopping dolaze rjeđe te obavljaju pojedinačno veće kupnje nego ranije – stoga se i ne stvara gužva te vjerujemo da će tako ostati i u prosincu”, tvrde.

“Velika prednost shopping centara kao što su City Center one East, West i Split jest prostranost. Kupac može biti siguran da ima dovoljno prostora te da se neće naći u gužvi, tako da ne postoji određeno vrijeme ili dan kada bi kupci trebali izbjegavati kupovinu. Naravno, kao i u vrijeme prije pandemije, veći broj ljudi u shopping centre ide vikendom ili u popodnevnim satima kroz tjedan, što je logično, jer ljudi rade i planiraju shopping u vrijeme kada nemaju poslovnih obaveza. Za one koji tu mogućnost imaju, svoj dolazak u shopping mogu organizirati u jutarnjim, prijepodnevnim ili ranim poslijepodnevnim satima radnim danom kada je u centrima nešto manji broj ljudi. Naši posjetitelji svjesni su činjenice da je odgovornost za sigurnost i na njima te da pridržavanjem mjera o nošenju maske, dezinfekciji ruku i obaveznom razmaku pridonose ugodnoj i zdravoj atmosferi u shoppingu”, zaključuju.