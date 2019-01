BEZ DVOJBE! Čačić poručio: Predsjednici ‘apsolutno ne’, podržati ću Milanovića

Autor: Dnevno.hr

Varaždinski župan i predsjednik stranke Narodni reformisti Radimir Čačić gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2. Čačić je govorio o aktualnim temama te o odlasku zastupnika reformista iz najpoželjnijeg saborskog kluba, kluba Milana Bandića.

Za N1 televiziju je komentirao odlazak svog zastupnika iz Bandićevog kluba. Na pitanje zašto je uopće izašao na izbore s Bandićem, rekao je: ‘Tada, 2016., smo tražili partnere na centru. Riskantna nam je bila pozicija rasta Živog zida i Mosta. Vi morate imati jasnu sliku, bilo nam je jasno da morate imati prtnera. I Bandić je tu išao s računom. Bilo mu je jasno da u 6. jedinici ne može proći. Dogovorili smo se da izađemo zajedno’, sjetio se Čačić.

Na pitanje jesu li mu smetale Bandićeve optužnice, kazao je da to nije sporna tema jer nije osuđen.

Na pitanje zašto je sada izašao, odgovorio je: ‘Klub je u kratkom vremenu dobio četiri člana koji su koalirali s HDZ-om – manjince. Nas se nije pitalo za to. No to je još uvijek bilo relativno prihvatljivo’.

‘Kada su kolege iz manjinaca ušle u klub, mi nismo imali ozbiljnih problema. Tog trenutka kada je prema klubu krenula lavina ljudi koji su direktno ukrali političku volju građana, iz SDP-a i HNS-a, tada je to postalo neprihvatljivo’, objasnio je.

Smatra kako su zastupnici koji su prešli Bandiću sigurno bili na neki način potkupljeni.

Izbacivanje iz HNS-a ga nije poljuljalo, no ‘ta vrsta razočaranja u ljude’ ga je prizemljila. ‘Ja se zaista ne ljutim. To su ljudi koje sam izvukao iz ničega. Da ti ti zabiju iz svojih ambicija nož u leđa, to je nekorektno i neprihvatljivo. Nikada to u životu nikome nisam učinio’, kazao je Čačić a prenosi tportal.hr.

Čačić je situaciju usporedio sa situacijom kada je HNS ušao u koaliciju s HDZ-om.

“Nakon svih pisanih sporazuma, nakon svih javnih izjava da neće nikad surađivati s HDZ-om, nego će držati poziciju lijevog centra, kada je rekao svojim biračima, pogledao ih je u oči i rekao: Ljudi, vi ste naivne budale. Budimo realni. Naš interes naših stolica je važniji od svega što vi mislite o politici”, kazao je Čačić.

Aleksandar Stanković pitao ga je za gostovanja kod Velimira Bujanca. Čačić je kako antifašist kazao da je većina Bujančevih stavova kažnjiva zakonom, no da u emisiju Bujica ide kako bi tim gledateljima pokazao drugačije stavove.

Na pitanje hoće li dati podršku predsjednici Kolindi Grabar Kitarović na slijedećim izborima, rekao je: ‘Apsolutno ne’.

Smatra kako bi Zoran Milanović trebao biti predsjednički kandidat. ‘I on će ući u to’, smatra Čačić i dodaje ako to Milanović odluči, da će ga podržati.