BEROŠ O SLUČAJU TRUDNICE MIRELE ČAVAJDE: Stručnjaci su danas rekli da misle da dijete ima šanse. Postoji tvorba na glavi, ne znamo točno o čemu se radi

Autor: Dnevno.hr

Nakon sjednice Vlade ministar zdravstva Vili Beroš daje izjavu o slučaju Mirele Čavajde.

Ministar će javno komentirati slučaj trudnice koja unatoč teško malformaciji ploda, nije mogla dobiti zdravstvenu pomoć u Hrvatskoj. Ministarstvo zdravstva u četvrtak se oglasilo priopćenjem u kojem je istaknuto da su zatražili očitovanje bolnica u kojima je Mirela Čavajda potražila medicinsku pomoć.

“Teško je naći prave riječi utjehe i za što dalje čeka gospođu, krenut ću od komunikacije, ona mora biti primjerena, riječ je o četiri zdravstvene ustanove, posljednje su gledale dokumentaciju nakon priče, ne mogu reći je li bilo krivih postupanja. Zatražio sam očitovanja, sagledat ćemo ima li temelja za postupanja inspekcije”, rekao je uvodno Beroš.





U čl 22. stavku 2 govori se da je moguć prekid trudnoće i nakon 10. tjedna ako postoje specifični medicinski uvjeti – životna ugroženost majke i čeda.

“Provodi se inducirani porod iznad 22. tjedna trudnoće. Nije etički govoriti o detaljima bolesti u ovom slučaju, objektivnosti radi moram reći da, ovih dana sam kontaktirao s 30 ginekologa, da u ovom trenutku osim što znamo da postoji tvorba u glavi malog djeteta, ne znamo o čemu se radi, malignom tumoru, krvarenju…Stoga su i moje oči bile uprte prema drugostupanjskoj komisiji na KBC Zagreb u Petrovoj”, kaže ministar.

“Iznenadilo me, očekivao sam da će stići upit drugostupanjskoj komisiji od strane odvjetnice ili gospođe, no nije došao, rok za podnošenje žalbe na prvostupanjsku odluku je tri dana. Želio sam otkriti da struka determinira je li riječ o takvom problemu koji je nespojiv sa životom ili postoje terapijske opcije, Ante Ćorušić ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb, me izvijestio da je stručno povjerenstvo od sedam članova, sagledali su dokumentaciju i utvrdili: u takvom slučaju kakav je predmetni moguće je neurokirurško liječenje ako porod prođe dobro, potrebno je utvrditi je li tumor maligni, dobroćudni, krvarenju… Tek nakon što se sazna kakva je bolest, mogu se poduzeti koraci. Ono što je bitno za prosudbu, kada neurokirurzi procjenjuju je li nešto operativno je to što tumor svojim položajem i veličinom nije pritisnuo likvorske puteve, jer ako dođe do razvoja hidrocefalusa, to je situacija koja traži promptno rješavanje. Njihov stav je da bi trebalo pokušati liječiti dijete, svi koji razmišljaju na taj način moraju tako razmišljati, o mogućnostima koje su nam dostupne za liječenje. Nitko ne garantira uspjeh”, rekao je.

Dodaje, stručnjaci su danas rekli da misle da dijete ima šanse.

“Ne znam je li netko u KB Sveti Duh nije informirao pacijenticu, ako nije, to je krimen i odgovarat će. Imam dopis kojim se zdravstvene ustanove obavještavaju o ovlaštenju za drugostupanjsku komisiju i sve zdravstvene ustanove su obaviještene, nemojte mi reći da onaj tko se bavi tom problematikom ne zna proceduru

Kako je moguće da u svakom slučaju liječnici prvo spomenu Sloveniju, pitali su ga novinari.









“Užasno! Meni to nije jasno i jučer sam rekao da doživljavam kao svoj poraz ako će žene koje po zakonu imaju to pravo ići u bilo koju drugu državu to ostaviti. To smatram porazom ministarstva i hrvatskog zdravstvenog sustava. U zakonu ne mogu biti navedena sva stanja koja nisu spojiva sa životom, to mora reći struka. Morat ćemo olakšati način na koji se to radi, zakon mora omogućiti pravo na to i to postoji u Zakonu”.