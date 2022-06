BEROŠ O HRVATU RANJENOM U UKRAJINI: Otkrio u kakvom je stanju i gdje će se liječiti

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Ministar zdravstva Vili Beroš dao je izjavu uoči sjednice Vlade.

“Mene kao ministra veseli da se puno govori o reformi, vjerujem da će se govoriti još i više. No, u javnost dolaze fragmenti reforme. Imat ćemo strpljenja još nekoliko dana do upućivanja prijedloga Zakona, nakon čega slijedi javna rasprava. Bit će predstavljena cjelokupna reforma, molim sve koji komentiraju da sudjeluju jer je jasno da je to nepolitičko pitanje nacionalnog značaja. Molim sve koji sada kritiziraju, da i tada doprinesu. Nama je na prvom mjestu hrvatski pacijent. Zasad čujem samo kritike na fragmentirane dijelove reforme i to me žalosti”, rekao je.

Dodaje, bitno je da reforma predstavlja cjelovit proces, postoji hodogram zbivanja do 2030. godine.





“Pokušali smo sagledati što je loše u zdravstvenom sustavu i to ispraviti, ne mogu reći da će ti prijedlozi biti 100 posto dobri, zato su svi pozvani da sudjeluju u javnoj raspravi kada za to dođe vrijeme”.

Zatim se osvrnuo na sistematske preglede i odnos javnog-privatnog.

"Slušam struku, nisam se ja sjetio preventive. S obzirom da imamo loše životne navike, struka upozorava da moramo pojačati preventivu pa se rodila ideja kako ju prevesti u javno zdravstveni sustav u kojem danas ne postoje sistematski pregledi kao takvi. Javni i državni namještenici obave sistematski, no izostaje povratna informacija. Osnovana je radna skupina. Meni je svaka kritika koja je utemeljena, velika pomoć. Neće biti velikog dodatnog opterećenja. Naglasak je na preventivnim pregledima, struka će za svaku dobnu skupinu i spolnu skupinu odrediti intenzitet potrebe tih pregleda, neće tri milijuna Hrvata pohrliti na preventivni sistematski. Mislim da je naš zdravstveni sustav odradio određenu deformaciju, primarna zdravstvena zaštita nam nije suficijentna. Moramo vratiti značaj liječnika obiteljske medicine gdje joj pripada. Rezultati zdravstvene statistike u Hrvatskoj su poražavajući, moramo napraviti iskorak. Osjećam se kriv svaki puta kada pročitam da je netko čekao, posebno s onkološkom bolešću, duže od predviđenog vremena. Moramo odgovoriti na te izazove. Od 2018. do 2020. smo povećali broj specijalista u bolnicama ua 9 posto. Akumulira se i veliki broj prekovremenih, oni se plaćaju, kao i zaostatci. Niz je izazova koje ćemo morati riješiti. Privatni dio zdravstvenog sustava je dio našeg zdravstvenog sustava, no on ne može biti izlika za nefunkcioniranje javnog zdravstvenog sustava".

Slijedila su pitanja.

Situacija u KBC Osijek, kako je moguće da medicinska sestra obavlja pobačaj?

"Očekujemo detaljno izvješće s očitovanjem liječnika koji su sudjelovali, ravnatelj mi je tvrdio da je prekid trudnoće vršio liječnik. Ako postoje elementi, ići će inspekcija. Svaka zdravstvena ustanova mora omogućiti slobodu izbora do zakonski predviđenog termina. Neprihvatljivo mi je da se informacije koje nisu sukladne zakonu objavljuju na njihovim stranicama. Vidjet ćemo što se utvrdi da je problem, ne mogu sada govoriti o sankcijama".









Ranjeni Hrvatski državljanin u Ukrajini

“Jučer i danas sam se čuo s nekoliko ravnatelja zagrebačkih bolnica i Hitnom, riječ je o Hrvatu koji je kao dragovoljac sudjelovao u ratnim operacijama, ranjen je, stanje mu je stabilno, osigurat će se njegov transport, bit će liječen u KB Dubrava, ako ozlijede budu specifične, u nekoj drugoj ustanovi”, kaže Beroš.

E-karton









“To je samo dio sustava, on je od iznimne važnosti, poslao sam naputak domovima zdravlja da koriste e-naručivanje, i dalje imamo naručivanje putem tekica, svi se moraju po jučer poslanom dopisu služiti e-kartonom. Sada uočavamo, a nije dobro, da se hit mape opterećenja rada pojedinih ambulanta ne pokrivaju čitavo radno vrijeme, potrudit ćemo se da u onim ustanovama, koje imaju uvjete poraste broj radilišta koja će raditi popodne”.