BEROŠ JE PLENKOVIĆU BOŽJI DAR, ALI I ZAMKA! HDZ je u panici, evo koje ih prepreke dijele od sigurne pobjede

Moramo iskoristiti priliku, mantra je to koju neprestano ponavljaju u vladajućoj stranci, progovarajući o raspuštanju Sabora, ali i izborima koji bi se trebali održati do sredine srpnja.

Kada kažu da moraju ‘iskoristiti priliku’ tada HDZ-ovci misle na stabilan rejting svoje stranke, ali i stabilizaciju života, nakon pandemije koronavirusa, u kojoj se kao relevantan faktor i ključan čimbenik nametnuo Stožer, preko kojega su ministri Beroš i Božinović stasali u najpopularnije političare u zemlji. Plenković je favorit izbora koji bi se trebali održati ovog ljeta, jasno je to i iz anekta, ali i iz premijerova rejtinga.

Iz svega toga može se iščitati da Vlada dobro upravlja krizom. Neki analitičari reći će kako Plenković u oporbi niti nema pravog, adekvatnog konkurenta. No, ne treba se prerano poveselii, niti preuranjeno slaviti, jer bez obzira na prednost i euforiju nema mjesta za opuštanje, HDZ će morati upregnuti sve svoje snage za pobjedu, a uz to pred vladajućom strankom stoje prilično ozbiljne i opipljive prepreke.

Prije svega tu je Miroslav Škoro i Domovinski pokret i njegova koalicija u koju pokušava okupiti široku desnicu, istu onu s kojom je Karamarko svojedobno pobjeđivao na parlamentarnim izborima. To bi trebala biti desnica koja će konkurirati Plenkovićevom HDZ-u koji se profilirao kao stranka centra. No sasvim sigurno ide u prilog i u SDP-u, pa će tako Škoro, nesvjesno koristiti Davoru Bernardiću, baš kao što je na predsjedničkim izborima koristio Zoranu Milanoviću. Škoro bi, pokazuju to i ankete, na parlamentarnim izborima mogao biti odlučujući faktor za formiranje vlade. HDZ u tom smislu uvelike ovisi o njemu te njegovim ambicijama i pregovaračkim sposobnostima.

Veliko je pitanje koliko Plenkoviću koriste konflikti s Milanovićem, kojima se nastoji dodvoriti desnici, za koju on zbog koalicije s Bandićem, Pupovcem i HNS-om, već odavno nije favorit. Takve trgovačke koalicije desnica ne zaboravlja, a još teže oprašta. Plenković zbog toga teško može računati na birače s desne fronte, jer oni su svojeg lidera pronašli u Škori.

Uz ostalo, bude li se previše oslanjao na korona krizu, ali i na uspjehe Stožera, Plenković bi se mogao uvaliti u probleme. Naime, ako se epidemiološki trendovi nastave do srpnja više nikoga korona neće ni zanimati. Narod će se pitati s kojim novcem na more, kako preživjeti, kako zadržati posao, pa će ih daleko manje zanimati to što je Beroš simpatičan, a puno više će se interesirati za dugo odgađanu reformu zdravstvenog sustava.

Vidljivo je to i među narodom, unutar kojega već sada pomalo raste nezadovoljstvo Stožerom. Davoru Božinoviću, Krunoslavu Capaku i Alemki Markotić te njihovim kolegama zamjeraju se represivne mjere. Sad ih se počelo prozivati da nisu stručni kadar, već da su postali HDZ-ov predizborni stožer, a ne treba u tome svemu zanemariti niti propuste nalik onima u kojima se u splitskom domu za umirovljenike probila korona.

Andrej Plenković ima dobar vjetar u leđa i napravio je veliku prednost. Da doista je ima, no pitanje je samo do kada.